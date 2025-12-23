रील्स स्क्रॉल करते नहीं सुन्न होंगी उंगलियां, ऊनी ग्लव्स पहनकर भी सही काम करेगी फोन की टच

Viral Video: सर्दियों में अक्सर ठंड की वजह से उंगलियां सुन्न हो जाती हैं. आमतौर पर सुबह और शाम को ये समस्या ज्यादा होती है. ऐसे में जब उंगलिया जमने लगती हैं तो कई काम नहीं हो पाती हैं. जैसे साइकिल या बाइक का क्लच दबाना, टाइपिंग करना या वीडियो स्क्रॉल करने आदि में दिक्कत होती है. ऐसे में हम अपनी उंगलियों में गरमाहट बनाए रखने के लिए ग्लव्स का यूज करते हैं. लेकिन जिन ग्लव्स पहनकर फोन चलाने में बहुत दिक्कत होती है. इसी समस्या से छुटकारा दिलाने के लिए एक वीडियो वायरल किया जा रहा है. इस वीडियो में एक लड़की दावा करती है उसने जो ग्लव्स पहन रखें हैं उनको पहनकर वो आसानी से फोन चला सकती है. ये लड़की उन ग्लव्स को पहनकर फोन की स्क्रीन को स्क्रॉल या आगे पीछे करके भी दिखाती है. अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है.

कैसे काम करते हैं ये ग्लव्स?

इंटरनेट पर वायरल हो रहे वीडियो में एक लड़की नीले कलर के ऊनी ग्लव्स पहने दिखाई देती है और उसके हाथ में एक फोन होता है. लड़की ने अपने हाथों में जो ग्लव्स पहने हैं उसका रंग नीला है, लेकिन उसके अंगूठे और अंगूठे की बराबर वाली उंगली का सिरा सफेद है. लड़की कहती है, पहले मुझे लगा कि ये कोई डिजाइन है और नीले रंग की ऊन कम पड़ गई होगी, लेकिन आप ये टेक्नॉलॉजी देखो. इसके बाद लड़की अपना फोन चलाकर दिखाती है. अंगूठा और उसके बराबर वाली उंगली से ही फोन की स्क्रीन चलती है और बाकी उंगलियों से खूब चलाने की कोशिश की जाती है, लेकिन फोन की स्क्रीन काम नहीं करती है. वीडियो देखकर यही समझ आता है कि शायद उन दो उंगलियों की ऊन अलग क्वालिटी की लगाई गई होगी ताकि स्क्रीन स्क्रॉल हो सके.

यह भी पढ़ें: बेटे के हाथ में आ गई पिता की जीभ? खतरनाक फनी प्रैंक का शिकार हो गया मासूम

किसने शेयर किया वीडियो?

इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @humaira.afzal_12 नाम के हैंडल से शेयर किया गया है और खबर लिखे जाने तक इस वीडियो पर 15 हजार से ज्यादा लाइक हो चुके हैं.

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.