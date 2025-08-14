गुटखा खाकर हुआ बड़ा फायदा! 1500 की शर्ट 600 में मिली, वीडियो देखकर आप भी अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे

Viral Video: सोशल मीडिया पर इन दिनों एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें गुटखा खाने का एक ऐसा फायदा दिखाया गया है, जिसकी शायद ही किसी ने कल्पना की होगी. इस मजेदार वीडियो को लोग काफी पसंद कर रहे हैं.
Viral Video: गुटखा खाने से भला किसी को क्या फायदा होगा. इसका सेवन हमेशा से नुकानदायक ही रहा है. हालांकि एक आदमी के लिए गुटखा खाना फायदमंद हो गया. दरअसल एक वीडियो इन दिनों काफी चर्चाओं में बना हुआ है, जिसमें एक युवक को गुटखा खाने की वजह से शर्ट सस्ते में मिल गई. बता दें कि जब वो युवक साड़ी की दुकान पर गया तो उसने पहले तो शर्ट की कीमत जानी और उसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि दुकानदार ने बिना देर किए ही शर्टे के दाम आधे से भी कम कर दिए. जहां इस वीडियो पर अब लोग मजेदार कमेंट्स कर रहे हैं.
गुटखा खाने का हुआ फायदा
सोशल मीडिया पर वायरल यह वीडियो एक दुकान से शुरू होता है, जहां एक आदमी शर्ट खरीदने जाता है. शख्स दुकान में घुसते ही एक शर्ट देखता है. दुकानदार शर्ट दिखा रहा था तो इस दौरान वह शख्स मोबाइल चलाते हुए शर्ट को भी देख रहा है. इसके बाद दुकानदार बताता है कि शर्ट 1500 रुपये की है. यह सुनकर आदमी मायूस हो जाता है और मोबाइल जेब में रखकर धीरे-धीरे दुकान से बाहर की तरफ चलने लगता है. हालांकि आदमी को जाता देख दुकानदार तुरंत आवाज लगाता है और शर्ट की कीमत 1500 से घटाकर 1200 रुपये कर देता है, लेकिन आदमी बिना रुके आगे बढ़ता रहता है. इसके बाद दुकानदार फिर से आवाज देता है और इस बार कीमत सीधे 600 रुपये कर देता है.
वहीं दुकान के बाहर पहुंचकर आदमी गुटखा थूक देता है और वापस दुकान के अंदर आता है और दुकानदार से कहता है- मैं तो गुटखा थूंकने गया था. पैकिंग कर दो. इस दौरान वह यह भी कहता है कि आज गुटखा खाने से उसे पहली बार इतना फायदा हुआ है.
गुटका खाने के चक्कर में कपड़े सस्ते मिल गए pic.twitter.com/uQAyXYpOaY
— Komal Singh Rajput (@KOMALSI58366142) August 13, 2025
वीडियो पर लोगों ने किए मजाकिया कमेंट्स
जैसे ही वीडियो वायरल हुआ तो लोगों ने मजेदार कमेंट्स भी करना शुरू कर दिया. बता दें कि यह स्क्रिप्टेड वीडियो है, जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर @KOMALSI58366142 नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है. वीडियो पर एक शख्स ने लिखा- गुटके की वजह से सस्ते कपड़े लेने की ये मजेदार भूल हंसी तो जरूर लाती है. वहीं दूसरे यूजर ने लिखा- गुटका खाने की लत में कपड़े भी सस्ते में लग गए. इसी तरह एक अन्य यूजर ने लिखा- इसका मतलब गुटखा खाना बहुत फायदे का सौदा होता है.