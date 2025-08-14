गुटखा खाकर हुआ बड़ा फायदा! 1500 की शर्ट 600 में मिली, वीडियो देखकर आप भी अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे
Advertisement
trendingNow12881185
Hindi Newsजरा हटके

गुटखा खाकर हुआ बड़ा फायदा! 1500 की शर्ट 600 में मिली, वीडियो देखकर आप भी अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे

Viral Video: सोशल मीडिया पर इन दिनों एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें गुटखा खाने का एक ऐसा फायदा दिखाया गया है, जिसकी शायद ही किसी ने कल्पना की होगी. इस मजेदार वीडियो को लोग काफी पसंद कर रहे हैं. 

Written By  Lalit Kishor|Last Updated: Aug 14, 2025, 10:38 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

गुटखा खाकर हुआ बड़ा फायदा! 1500 की शर्ट 600 में मिली, वीडियो देखकर आप भी अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे

Viral Video: गुटखा खाने से भला किसी को क्या फायदा होगा. इसका सेवन हमेशा से नुकानदायक ही रहा है. हालांकि एक आदमी के लिए गुटखा खाना फायदमंद हो गया. दरअसल एक वीडियो इन दिनों काफी चर्चाओं में बना हुआ है, जिसमें एक युवक को गुटखा खाने की वजह से शर्ट सस्ते में मिल गई. बता दें कि जब वो युवक साड़ी की दुकान पर गया तो उसने पहले तो शर्ट की कीमत जानी और उसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि दुकानदार ने बिना देर किए ही शर्टे के दाम आधे से भी कम कर दिए. जहां इस वीडियो पर अब लोग मजेदार कमेंट्स कर रहे हैं. 

गुटखा खाने का हुआ फायदा
सोशल मीडिया पर वायरल यह वीडियो एक दुकान से शुरू होता है, जहां एक आदमी शर्ट खरीदने जाता है. शख्स दुकान में घुसते ही एक शर्ट देखता है. दुकानदार शर्ट दिखा रहा था तो इस दौरान वह शख्स मोबाइल चलाते हुए शर्ट को भी देख रहा है. इसके बाद दुकानदार बताता है कि शर्ट 1500 रुपये की है. यह सुनकर आदमी मायूस हो जाता है और मोबाइल जेब में रखकर धीरे-धीरे दुकान से बाहर की तरफ चलने लगता है. हालांकि आदमी को जाता देख दुकानदार तुरंत आवाज लगाता है और शर्ट की कीमत 1500 से घटाकर 1200 रुपये कर देता है, लेकिन आदमी बिना रुके आगे बढ़ता रहता है. इसके बाद दुकानदार फिर से आवाज देता है और इस बार कीमत सीधे 600 रुपये कर देता है.

वहीं दुकान के बाहर पहुंचकर आदमी गुटखा थूक देता है और वापस दुकान के अंदर आता है और दुकानदार से कहता है- मैं तो गुटखा थूंकने गया था. पैकिंग कर दो. इस दौरान वह यह भी कहता है कि आज गुटखा खाने से उसे पहली बार इतना फायदा हुआ है. 

वीडियो पर लोगों ने किए मजाकिया कमेंट्स
जैसे ही वीडियो वायरल हुआ तो लोगों ने मजेदार कमेंट्स भी करना शुरू कर दिया. बता दें कि यह स्क्रिप्टेड वीडियो है, जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर @KOMALSI58366142 नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है. वीडियो पर एक शख्स ने लिखा- गुटके की वजह से सस्ते कपड़े लेने की ये मजेदार भूल हंसी तो जरूर लाती है. वहीं दूसरे यूजर ने लिखा- गुटका खाने की लत में कपड़े भी सस्ते में लग गए. इसी तरह एक अन्य यूजर ने लिखा- इसका मतलब गुटखा खाना बहुत फायदे का सौदा होता है.

About the Author
author img
Lalit Kishor

ट्रैवल और वायरल स्टोरीज करते हैं. इन्हें स्पोर्ट्स, लाइफस्टाइल, एजुकेशन और पॉलिटिकल विषयों पर भी लिखने का अनुभव है. पत्रकारिता की पढ़ाई इलाहाबाद विश्वविद्यालय से पूरी की है. भारत स्काउट्स ए...और पढ़ें

TAGS

Viral VideoViral News

Trending news

भारत का सबसे बड़ा बस स्टैंड कहां है, जहां चारों ओर लहरता दिखता 'बसों का समंदर'?
India Largest Bus Stand
भारत का सबसे बड़ा बस स्टैंड कहां है, जहां चारों ओर लहरता दिखता 'बसों का समंदर'?
विभाजन की अनसुनी कहानियां, कैसे हुआ भारत-पाक के बीच फौज का बंटवारा
Independence Day
विभाजन की अनसुनी कहानियां, कैसे हुआ भारत-पाक के बीच फौज का बंटवारा
30 जून 1948 को ही मिलने वाली थी आजादी, फिर समय से पहले देश छोड़कर क्यों भागे अंग्रेज
Independence Day
30 जून 1948 को ही मिलने वाली थी आजादी, फिर समय से पहले देश छोड़कर क्यों भागे अंग्रेज
'और कोई नहीं इनकी लापरवाही है जिम्मेदार...', सुप्रीम कोर्ट ने क्यों की टिप्पणी?
Supreme Court News
'और कोई नहीं इनकी लापरवाही है जिम्मेदार...', सुप्रीम कोर्ट ने क्यों की टिप्पणी?
'सभी शाकाहारी नपुंसक हैं?', महाराष्ट्र में मांस पर क्यों हो रही रार, तकरार हुई तेज
Sanjay Raut
'सभी शाकाहारी नपुंसक हैं?', महाराष्ट्र में मांस पर क्यों हो रही रार, तकरार हुई तेज
वोटर राजनीतिक दलों पर निर्भर क्यों रहे..? बिहार के SIR पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?
Supreme Court
वोटर राजनीतिक दलों पर निर्भर क्यों रहे..? बिहार के SIR पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?
15 अगस्त की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति ने विभाजन की विभीषिका के दर्द को याद किया
President
15 अगस्त की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति ने विभाजन की विभीषिका के दर्द को याद किया
फाइटर को मार गिराए, ड्रोन के छुड़ाए छक्के,अब ऑपरेशन सिंदूर के शेरों को मिलेगा सम्मान
Vir Chakra Award
फाइटर को मार गिराए, ड्रोन के छुड़ाए छक्के,अब ऑपरेशन सिंदूर के शेरों को मिलेगा सम्मान
कब लिखा गया था 'जन-गण-मन अधिनायक...?', किसने लिखा, कब इसे राष्ट्रगान का दर्जा मिला?
Independence Day
कब लिखा गया था 'जन-गण-मन अधिनायक...?', किसने लिखा, कब इसे राष्ट्रगान का दर्जा मिला?
बेतुकी बयानबाजी पर PAK को सलाह, बार-बार उछल रहे आसिम मुनीर को भारत का 'अल्टीमेटम'
Pakistan
बेतुकी बयानबाजी पर PAK को सलाह, बार-बार उछल रहे आसिम मुनीर को भारत का 'अल्टीमेटम'
;