Advertisement
trendingNow13050256
Hindi Newsजरा हटकेनहीं देखा होगा ऐसा क्रिसमस ट्री, जिसे नकली नहीं बल्कि लगे हैं 2800 असली पौधे! लंबाई देखकर अटक जाएंगी सांसें

नहीं देखा होगा ऐसा क्रिसमस ट्री, जिसे नकली नहीं बल्कि लगे हैं 2800 असली पौधे! लंबाई देखकर अटक जाएंगी सांसें

Eco Friendly Christmas Tree: केरल के मलप्पुरम में क्रिसमस को खास बनाने के लिए 2,800 पौधों से बना 30 फीट ऊंचा इको-फ्रेंडली क्रिसमस ट्री लगाया गया, जो पर्यावरण संरक्षण का मजबूत संदेश दे रहा है.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Dec 23, 2025, 07:28 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

नहीं देखा होगा ऐसा क्रिसमस ट्री, जिसे नकली नहीं बल्कि लगे हैं 2800 असली पौधे! लंबाई देखकर अटक जाएंगी सांसें

Kerala Christmas Tree: केरल के मलप्पुरम जिले में इस बार क्रिसमस का जश्न कुछ अलग अंदाज में मनाया जा रहा है. चुंगथारा इलाके में एक ऐसा क्रिसमस ट्री लगाया गया है, जो पूरी तरह जैविक फूलों वाले पौधों से तैयार किया गया है. यह ट्री न सिर्फ देखने में भव्य है, बल्कि पर्यावरण संरक्षण का भी मजबूत संदेश देता है, जिसने लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है. 

इस खास क्रिसमस ट्री की ऊंचाई करीब 30 फीट है और इसका घेरा लगभग आठ फीट बताया जा रहा है. इसे कुट्टीमुंडा स्थित एक नारियल कंपनी के सामने स्थापित किया गया है. अपनी विशालकाय संरचना और हरियाली की वजह से यह ट्री दूर से ही नजर आता है और राहगीरों को रुकने पर मजबूर कर देता है.

यह भी पढ़ें: रईसी हो तो ऐसी... अमीरों की गली में कचरे के ढेर से निकला लग्जरी बैग, कीमत सुनकर हिल गई लड़की!

Add Zee News as a Preferred Source

2,800 पौधों से बना यह ट्री क्यों है इतना खास?

इस क्रिसमस ट्री को करीब 2,800 जैविक फूलों वाले पौधों से तैयार किया गया है. आमतौर पर जहां क्रिसमस ट्री प्लास्टिक या आर्टिफिशियल सजावट से बनाए जाते हैं, वहीं यह ट्री पूरी तरह असली पौधों से बनाया गया है. इसे लगाने और संवारने में पौधारोपण और देखभाल का खास ध्यान रखा गया, जिससे यह पर्यावरण के अनुकूल बन सका. कंपनी के मालिक पप्पाचन मुंडुवायल ने बताया कि यह ट्री करीब 15 लोगों की सामूहिक मेहनत का नतीजा है. उन्होंने कहा कि मैनेजमेंट और कर्मचारियों का लंबे समय से सपना था कि क्रिसमस पर कुछ ऐसा किया जाए, जो हरियाली और प्रकृति से जुड़ा हो. अब यह सपना हकीकत बनकर सबके सामने है.

यह भी पढ़ें: अंडरवियर में खिड़की से कूद गया शख्स, चौथी मंजिल की साइनबोर्ड से यूं लटका! पत्नी ने कैसे खोला धोखे का राज?

सोशल मीडिया पर इसका क्या असर दिखा?

यह 30 फीट ऊंचा ग्रीन क्रिसमस ट्री स्थानीय लोगों, परिवारों और राहगीरों के लिए बड़ा आकर्षण बन गया है. लोग यहां रुककर तस्वीरें और सेल्फी ले रहे हैं. सोशल मीडिया पर भी इस पहल की जमकर चर्चा हो रही है, जहां लोग इसे क्रिसमस मनाने का नया और जिम्मेदार तरीका बता रहे हैं. हर साल 25 दिसंबर को मनाया जाने वाला क्रिसमस यीशु मसीह के जन्म का त्योहार है, जो प्रेम, शांति और करुणा का संदेश देता है. इस मौके पर परिवार एक साथ बैठकर भोजन करते हैं, तोहफों का आदान-प्रदान करते हैं और क्रिसमस कैरोल गाते हैं. चर्चों में विशेष प्रार्थनाएं होती हैं और पूरी दुनिया में यह त्योहार उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाया जाता है.

About the Author
author img
Alkesh Kushwaha

पिछले 13 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. साल 2012 में लखनऊ के अखबार कैनविज टाइम्स से करियर की शुरुआत करने वाले अल्केश ने डेली न्यूज एक्टिविस्ट अखबार में भी काम किया. दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिक...और पढ़ें

TAGS

Christmas Tree

Trending news

भाजपा-कांग्रेस के धुरंधर लौट रहे! 75 सीटों पर राज्यसभा चुनाव पॉलिटिक्स बदल देंगे?
Rajya Sabha Chunav
भाजपा-कांग्रेस के धुरंधर लौट रहे! 75 सीटों पर राज्यसभा चुनाव पॉलिटिक्स बदल देंगे?
अगर अरावली कमजोर हुई तो… कांग्रेस नेताओं ने नए आदेश को लेकर कह दी ये बड़ी बात
Aravalli hills
अगर अरावली कमजोर हुई तो… कांग्रेस नेताओं ने नए आदेश को लेकर कह दी ये बड़ी बात
असम को लेकर PM का कांग्रेस पर हमला, 'पूर्वी पाकिस्तान' से 1946 में तय किया था सौदा!
Assam
असम को लेकर PM का कांग्रेस पर हमला, 'पूर्वी पाकिस्तान' से 1946 में तय किया था सौदा!
हुमायूं कबीर ने बनाई नई पार्टी, ममता बनर्जी के नेता का फूटा गुस्सा, बीजेपी पर निशाना
West Bengal CM Mamta Banerjee
हुमायूं कबीर ने बनाई नई पार्टी, ममता बनर्जी के नेता का फूटा गुस्सा, बीजेपी पर निशाना
DNA: उस्मान हादी से भी ज्यादा 'कट्टर' बहन मासूमा, इंकलाब मंच ने दी खुली चेतावनी
DNA Analysis
DNA: उस्मान हादी से भी ज्यादा 'कट्टर' बहन मासूमा, इंकलाब मंच ने दी खुली चेतावनी
'दुनिया भर के हिन्दू एकजुट...', हिंदुओं पर अत्याचार के खिलाफ VHP की अपील
VHP
'दुनिया भर के हिन्दू एकजुट...', हिंदुओं पर अत्याचार के खिलाफ VHP की अपील
राम का नाम नहीं ले सकते, इस्लामिक मुल्क न होकर भी क्यों कट्टरपंथ की ओर बढ़ रहा भारत
DNA
राम का नाम नहीं ले सकते, इस्लामिक मुल्क न होकर भी क्यों कट्टरपंथ की ओर बढ़ रहा भारत
DNA: सिरप कांड पर अखिलेश ने दी चुनौती, तो योगी दिया जोरदार जवाब
DNA
DNA: सिरप कांड पर अखिलेश ने दी चुनौती, तो योगी दिया जोरदार जवाब
हजारों फीट ऊंचाई पर अचानक कम हुआ ऑयल प्रेशर, हवा में अटकी 337 यात्रियों की जान
air india flight emergency landing
हजारों फीट ऊंचाई पर अचानक कम हुआ ऑयल प्रेशर, हवा में अटकी 337 यात्रियों की जान
बांग्लादेशी कहकर भीड़ ने युवक को मार डाला, छत्तीसगढ़ से काम की तलाश में आया था
Kerala News
बांग्लादेशी कहकर भीड़ ने युवक को मार डाला, छत्तीसगढ़ से काम की तलाश में आया था