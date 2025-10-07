आसमान में उड़ते पक्षी का पेट फाड़कर बाहर निकली ईल फिश, कैमरे में कैद हुआ 'मौत और जिंदगी' का अनोखा नजारा, तस्वीर देख दंग रह जाएंगे आप

Eel and Heron Rare Photo: धरती पर हर जीव का किसी न किसी से गहरा रिश्ता होता है. ये सभी जीव एक-दूसरे से जुड़े होते हैं, जिससे प्रकृति का संतुलन बना रहता है. अगर इस कड़ी में कोई एक हिस्सा टूट जाए तो पूरा पर्यावरण प्रभावित हो सकता है. हर जीव किसी दूसरे जीव का भोजन बनता है. जैसे चूहों को सांप खा जाते हैं और सांपों को बाज खा जाते हैं. इसी तरह जंगलों में शिकार और शिकारियों का यह चक्र चलता रहता है. यही जीवन चक्र (food chain) कहलाता है जो सभी जीवों के अस्तित्व और पर्यावरण के संतुलन के लिए जरूरी है.

लेकिन कभी-कभी ऐसा भी होता है जब खुद शिकारी ही शिकार बन जाता है. वैज्ञानिक और जानवरों के जानकार जंगलों में जाकर सालों रिसर्च करते हैं ताकि वो ऐसी तस्वीरें और वीडियो ला सकें, जिन्हें देखकर लोग चौंक जाएं. इन पलों को कैमरे में कैद करना बहुत मुश्किल होता है. हाल ही में सोशल मीडिया पर एक ऐसी ही तस्वीर वायरल हो रही है, जिसे देखकर किसी का भी यकीन करना मुश्किल है. वायरल पोस्ट को अब तक 35.8 मिलियन से ज्यादा बार देखा जा चुका है.

Add Zee News as a Preferred Source

हेरॉन के पेट से बाहर निकली ईल

लोग इस हैरान कर देने वाली तस्वीर को देखकर शॉकिंग रिएक्शन दे रहे हैं और कई सवाल भी उठा रहे है. एक हेरॉन पक्षी ने ईल (मछली) को अपना शिकार बनाया और उसे आसमान में ऊंचाई तक ले गया. लेकिन जैसे ही वह उसे खाने की कोशिश कर रहा था, मछली ने उड़ते हुए हेरॉन के पेट से बाहर निकलने की कोशिश की. इस अविश्वसनीय घटना को एक फोटोग्राफर ने अपने कैमरे में कैद किया और सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया. तस्वीर वायरल हो गई और अब इस पर लोगों के मिक्स रिएक्शन आ रहे हैं. कई इसे प्रकृति का अनोखा चमत्कार कह रहे हैं.

A photographer has captured the incredible moment an eel escaped from heron’s stomach while the bird was still in flight. pic.twitter.com/PK5LMVUbF4 — Nature is Amazing (@AMAZlNGNATURE) December 27, 2024

इस तस्वीर में साफ देखा जा सकता है कि ईल हेरॉन पक्षी के पेट से बाहर निकलती नजर आ रही है और हेरॉन हवा में अपने पैर पीछे करके उड़ता हुआ दिख रहा है. यह नजारा इतना चौंकाने वाला है कि सोशल मीडिया पर लोग इस पर अलग-अलग सवाल कर रहे हैं. एक यूजर ने पूछा, "मछली ने हेरॉन का पेट कैसे काटा?" तो दूसरे ने जिज्ञासा जाहिर करते हुए लिखा, "क्या पक्षी मरा या नहीं?... पूरी बात बताइए." वहीं, तीसरे यूजर ने इसे कला का नमूना बताते हुए कहा, "यह तस्वीर, इसके एक्सप्रेशन... इसे तो एक पेंटिंग में बनाना चाहिए." हालांकि, यह पोस्ट पुराना है, लेकिन एक बार फिर यह वायरल हो रहा है.

ये भी पढ़ें; अहमदाबाद में बच्चों की 'खतरनाक सवारी'; ऑटो रिक्शा में लटककर स्कूल जाते दिखे मासूम, Video Viral होते ही पुलिस ने कही ये बात!