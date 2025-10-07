Advertisement
आसमान में उड़ते पक्षी का पेट फाड़कर बाहर निकली ईल फिश, कैमरे में कैद हुआ 'मौत और जिंदगी' का अनोखा नजारा, तस्वीर देख दंग रह जाएंगे आप

Eel And Heron: एक्स (पूर्व ट्विटर) पर एक चौंकाने वाली तस्वीर वायरल हुई है, जिसमें दावा किया गया कि एक ईल मछली ने हेरॉन पक्षी का पेट फाड़कर बाहर निकलने की कोशिश की. यह दृश्य देखकर लोग हैरान रह गए और सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई.

 

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Oct 07, 2025, 05:20 PM IST
Eel and Heron Rare Photo: धरती पर हर जीव का किसी न किसी से गहरा रिश्ता होता है. ये सभी जीव एक-दूसरे से जुड़े होते हैं, जिससे प्रकृति का संतुलन बना रहता है. अगर इस कड़ी में कोई एक हिस्सा टूट जाए तो पूरा पर्यावरण प्रभावित हो सकता है. हर जीव किसी दूसरे जीव का भोजन बनता है. जैसे चूहों को सांप खा जाते हैं और सांपों को बाज खा जाते हैं. इसी तरह जंगलों में शिकार और शिकारियों का यह चक्र चलता रहता है. यही जीवन चक्र (food chain) कहलाता है जो सभी जीवों के अस्तित्व और पर्यावरण के संतुलन के लिए जरूरी है.

लेकिन कभी-कभी ऐसा भी होता है जब खुद शिकारी ही शिकार बन जाता है. वैज्ञानिक और जानवरों के जानकार जंगलों में जाकर सालों रिसर्च करते हैं ताकि वो ऐसी तस्वीरें और वीडियो ला सकें, जिन्हें देखकर लोग चौंक जाएं. इन पलों को कैमरे में कैद करना बहुत मुश्किल होता है. हाल ही में सोशल मीडिया पर एक ऐसी ही तस्वीर वायरल हो रही है, जिसे देखकर किसी का भी यकीन करना मुश्किल है. वायरल पोस्ट को अब तक 35.8 मिलियन से ज्यादा बार देखा जा चुका है. 

हेरॉन के पेट से बाहर निकली ईल

लोग इस हैरान कर देने वाली तस्वीर को देखकर शॉकिंग रिएक्शन दे रहे हैं और कई सवाल भी उठा रहे है. एक हेरॉन पक्षी ने ईल (मछली) को अपना शिकार बनाया और उसे आसमान में ऊंचाई तक ले गया. लेकिन जैसे ही वह उसे खाने की कोशिश कर रहा था, मछली ने उड़ते हुए हेरॉन के पेट से बाहर निकलने की कोशिश की. इस अविश्वसनीय घटना को एक फोटोग्राफर ने अपने कैमरे में कैद किया और सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया. तस्वीर वायरल हो गई और अब इस पर लोगों के मिक्स रिएक्शन आ रहे हैं. कई इसे प्रकृति का अनोखा चमत्कार कह रहे हैं.

 

इस तस्वीर में साफ देखा जा सकता है कि ईल हेरॉन पक्षी के पेट से बाहर निकलती नजर आ रही है और हेरॉन हवा में अपने पैर पीछे करके उड़ता हुआ दिख रहा है. यह नजारा इतना चौंकाने वाला है कि सोशल मीडिया पर लोग इस पर अलग-अलग सवाल कर रहे हैं. एक यूजर ने पूछा, "मछली ने हेरॉन का पेट कैसे काटा?" तो दूसरे ने जिज्ञासा जाहिर करते हुए लिखा, "क्या पक्षी मरा या नहीं?... पूरी बात बताइए." वहीं, तीसरे यूजर ने इसे कला का नमूना बताते हुए कहा, "यह तस्वीर, इसके एक्सप्रेशन... इसे तो एक पेंटिंग में बनाना चाहिए." हालांकि, यह पोस्ट पुराना है, लेकिन एक बार फिर यह वायरल हो रहा है.

About the Author
author img
Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. एक साल से पत्रकारिता में सक्रिय....और पढ़ें

eel and heronEel and Heron Rare Photo

