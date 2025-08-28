Viral: शख्स ने बंदर को दिया अंडा, जैसे ही उसने तोड़कर सूंघा तो दिया ऐसा रिएक्शन! Video जमकर हो रहा वायरल

Monkey Video Viral: सोशल मीडिया पर तरह-तरह का वीडियो वायरल होता रहता है जिनमें कुछ ऐसा वीडियो भी होता है जिससे जानवरों की जिंदगी या जानवर के रिएक्शन को देख सकते हैं. एक वीडियो इंटरनेट पर छा रहा है और उसमें बंदर को अजीबोगरीब रिएक्शन करते हुए देखा जा रहा है. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा वीडियो आपका दिल छू सकता है. वीडियो में देख सकते हैं कि बंदर को हाथ में अंडा देने पर वो किस तरह से रिएक्ट करता है. आइए वीडियो में क्या नजर आया और किस तरह का रिएक्शन बंदर ने दिया? ये जान लेते हैं.

बंदर का वीडियो वायरल

बंदर की ज्यादातर हरकतें एक इंसान की तरह ही होती है. इंटरनेट पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक छोटे बच्चे की तरह बंदर नजर आ रहा है. दरअसल, वायरल वीडियो में एक शख्स बंदर को अंडा तोड़कर देता नजर आ रहा है. इसके बाद बंदर हाथ में अंडा लेता है और उसे खोलता है जिसके बाद अंडे के अंदर कुछ काला-काला सा दिखता है और फिर सूंघता है. इसके बाद जो रिएक्शन देता है आप हैरान रह सकते हैं.

अंडा सूंघते ही जीभ निकली बाहर​

सोशल मीडिया के एक्स पर @AMAZlNGNATURE नामक अकाउंट से वीडियो को साझा किया गया है जिसमें देख सकते हैं कि बंदर के हाथ में जब अंडा दिया जाता है और फिर वो अंडे को सूंघता है तो उसे तेजी के साथ नीचे फेंक देता है. इधर-उधर देखते हुए जीभ को ऐसे बाहर निकालता है जैसे उसे उल्टी आ रही हो. इस रिएक्शन को देखकर आपको ऐसा लगेगा जैसे कोई छोटा बच्चा हरकत करता है जब उसे दवा दी जाती हो या कोई कड़वी चीज दे दी जाती हो.

Look at this monkey's reaction to a century egg, a traditional Chinese delicacy pic.twitter.com/aS4luGKqk8 — Nature is Amazing (@AMAZlNGNATURE) August 28, 2025

क्या बंदर अंडा खाते हैं?

इस वीडियो को देखकर अगर आपके मन में भी सवाल आ रहा है कि बंदर अंडा खाते हैं या नहीं? तो बता दें कि बंदर की ज्यादातर प्रजातियां सर्वाहारी होती हैं और इसका मतलब है कि पौधे-आधारित और पशु-आधारित दोनों तरह के आहार को बंदर खा सकते हैं. वायरल वीडियो में बंदर को दिया गया अंडा काफी पुराना बताया जा रहा है जिसे सूंघते ही बंदर तुरंत फेंक देता है.

