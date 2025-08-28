Viral: शख्स ने बंदर को दिया अंडा, जैसे ही उसने तोड़कर सूंघा तो दिया ऐसा रिएक्शन! Video जमकर हो रहा वायरल
Advertisement
trendingNow12899589
Hindi Newsजरा हटके

Viral: शख्स ने बंदर को दिया अंडा, जैसे ही उसने तोड़कर सूंघा तो दिया ऐसा रिएक्शन! Video जमकर हो रहा वायरल

Monkey Video Viral: सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें बंदर को अंडा दिया जाता है और फिर वो जिस तरह से रिएक्ट करता है, उसे देखकर आप हैरान रह जाएंगे.

Written By  Simran Singh|Last Updated: Aug 28, 2025, 10:30 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Viral: शख्स ने बंदर को दिया अंडा, जैसे ही उसने तोड़कर सूंघा तो दिया ऐसा रिएक्शन! Video जमकर हो रहा वायरल

Monkey Video Viral: सोशल मीडिया पर तरह-तरह का वीडियो वायरल होता रहता है जिनमें कुछ ऐसा वीडियो भी होता है जिससे जानवरों की जिंदगी या जानवर के रिएक्शन को देख सकते हैं. एक वीडियो इंटरनेट पर छा रहा है और उसमें बंदर को अजीबोगरीब रिएक्शन करते हुए देखा जा रहा है. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा वीडियो आपका दिल छू सकता है. वीडियो में देख सकते हैं कि बंदर को हाथ में अंडा देने पर वो किस तरह से रिएक्ट करता है. आइए वीडियो में क्या नजर आया और किस तरह का रिएक्शन बंदर ने दिया? ये जान लेते हैं.

बंदर का वीडियो वायरल

बंदर की ज्यादातर हरकतें एक इंसान की तरह ही होती है. इंटरनेट पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक छोटे बच्चे की तरह बंदर नजर आ रहा है. दरअसल, वायरल वीडियो में एक शख्स बंदर को अंडा तोड़कर देता नजर आ रहा है. इसके बाद बंदर हाथ में अंडा लेता है और उसे खोलता है जिसके बाद अंडे के अंदर कुछ काला-काला सा दिखता है और फिर सूंघता है. इसके बाद जो रिएक्शन देता है आप हैरान रह सकते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

अंडा सूंघते ही जीभ निकली बाहर​

सोशल मीडिया के एक्स पर @AMAZlNGNATURE नामक अकाउंट से वीडियो को साझा किया गया है जिसमें देख सकते हैं कि बंदर के हाथ में जब अंडा दिया जाता है और फिर वो अंडे को सूंघता है तो उसे तेजी के साथ नीचे फेंक देता है. इधर-उधर देखते हुए जीभ को ऐसे बाहर निकालता है जैसे उसे उल्टी आ रही हो. इस रिएक्शन को देखकर आपको ऐसा लगेगा जैसे कोई छोटा बच्चा हरकत करता है जब उसे दवा दी जाती हो या कोई कड़वी चीज दे दी जाती हो.

क्या बंदर अंडा खाते हैं?

इस वीडियो को देखकर अगर आपके मन में भी सवाल आ रहा है कि बंदर अंडा खाते हैं या नहीं? तो बता दें कि बंदर की ज्यादातर प्रजातियां सर्वाहारी होती हैं और इसका मतलब है कि पौधे-आधारित और पशु-आधारित दोनों तरह के आहार को बंदर खा सकते हैं. वायरल वीडियो में बंदर को दिया गया अंडा काफी पुराना बताया जा रहा है जिसे सूंघते ही बंदर तुरंत फेंक देता है.

ये भी पढ़ें- Video: कमरा है या फ्रिज? भाई ने किया ऐसा कमाल, वीडियो में जुगाड़ देख आप भी हो जाएंगे हैरान!

 

About the Author
author img
Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिज...और पढ़ें

TAGS

videoviral

Trending news

'दबाव में अंतरराष्ट्रीय ट्रेडिंग ठीक नहीं', ट्रंप के टैरिफ पर बोले मोहन भागवत
RSS chief Mohan Bhagwat
'दबाव में अंतरराष्ट्रीय ट्रेडिंग ठीक नहीं', ट्रंप के टैरिफ पर बोले मोहन भागवत
Aaj Ki Taza Khabar Live: घुसपैठ की कोशिश नाकाम: गुरेज सेक्टर में दो आतंकी ढेर
breaking news live updates
Aaj Ki Taza Khabar Live: घुसपैठ की कोशिश नाकाम: गुरेज सेक्टर में दो आतंकी ढेर
मानसून का भयंकर रूप आना अभी बाकी! जम्मू से लेकर हिमाचल तक तबाही, जानें आज का हाल
Mansoon
मानसून का भयंकर रूप आना अभी बाकी! जम्मू से लेकर हिमाचल तक तबाही, जानें आज का हाल
मंदिर में 'सिंहासन' के सामने 'VIP कुर्सी'! भगवान के दर पर होने वाले भेदभाव का टेस्ट
DNA Analysis
मंदिर में 'सिंहासन' के सामने 'VIP कुर्सी'! भगवान के दर पर होने वाले भेदभाव का टेस्ट
DNA: एक तरफ राहुल ने दौड़ाई बुलेट, दूसरी तरफ नीतीश के मंत्रियों को दौड़ा रहे लोग
DNA Analysis
DNA: एक तरफ राहुल ने दौड़ाई बुलेट, दूसरी तरफ नीतीश के मंत्रियों को दौड़ा रहे लोग
सेना का अफसर, स्पाइसजेट के टारगेट पर! क्या कंपनी को 'नो फ्लाई जोन' लिस्ट में डालेंगे
DNA
सेना का अफसर, स्पाइसजेट के टारगेट पर! क्या कंपनी को 'नो फ्लाई जोन' लिस्ट में डालेंगे
क्यों इस साल ज्यादा बरस रहे हैं बादल? कुदरत की नाराजगी के पीछे ये है असली वजह
DNA
क्यों इस साल ज्यादा बरस रहे हैं बादल? कुदरत की नाराजगी के पीछे ये है असली वजह
विलायत खान ने क्यों नहीं लिए पद्म सम्मान? भारत में प्रदर्शन करना भी कर दिया बंद
Ustad Vilayat Khan
विलायत खान ने क्यों नहीं लिए पद्म सम्मान? भारत में प्रदर्शन करना भी कर दिया बंद
नोबेल के नाम पर ये कैसा खेल? भारत पर 50% का टैरिफ वार..क्या ट्रंप को वश में कर लिया?
DNA Analysis
नोबेल के नाम पर ये कैसा खेल? भारत पर 50% का टैरिफ वार..क्या ट्रंप को वश में कर लिया?
कुछ ज्यादा हो गया... मूर्ति बनाने वाले मुस्लिम कारीगरों के विरोध पर क्या बोले रामदेव
ramdev
कुछ ज्यादा हो गया... मूर्ति बनाने वाले मुस्लिम कारीगरों के विरोध पर क्या बोले रामदेव
;