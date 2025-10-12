Advertisement
trendingNow12958494
Hindi Newsजरा हटके

सड़क किनारे मिला 'नीला अंडा'! कपल उठाकर घर ले आया, फूटते ही अंदर से जो निकला उसे देखकर पत्नी चीख पड़ी

Viral Video: ऑस्ट्रेलियाई कपल ने पार्क में नीला अंडा पाया और घर ले जाकर 50 दिनों में इसे फोड़ने के बाद एमु का बच्चा पाया. चूजे को ‘ब्लू’ नाम दिया गया. वीडियो यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर वायरल हुआ, 10 मिलियन से ज्यादा व्यूज और हजारों कमेंट्स आए. जिसे देखकर लोग हैरान हो गए.

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Oct 12, 2025, 12:27 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

सड़क किनारे मिला 'नीला अंडा'! कपल उठाकर घर ले आया, फूटते ही अंदर से जो निकला उसे देखकर पत्नी चीख पड़ी

Viral Video: सोशल मीडिया पर इन दिनों एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है, जिसने लोगों को हैरान और खुश दोनों कर दिया है. कहानी है ऑस्ट्रेलिया के सिडनी के पास रहने वाले एक कपल की. पार्क में टहलते वक्त उन्हें सड़क किनारे एक चमकदार नीला अंडा मिला. अंडा इतना बड़ा था कि इसे देखकर पत्नी ने तुरंत उसे उठाया और घर ले आई. कपल को नहीं पता था कि 50 दिनों के इंतजार के बाद अंडे से क्या निकलेगा, लेकिन जो हुआ उसने हर किसी को हैरान कर दिया.

कपल पार्क में टहल रहे थे, तभी झाड़ियों में उन्होंने एक नीला अंडा देखा. अंडे का आकार सामान्य चिकन अंडे से लगभग दस गुना बड़ा था और रंग गहरा नीला-हरा था. पत्नी ने इसे ध्यान से उठाया और घर ले आई. घर पर अंडे की तुलना मुर्गी के अंडों से की गई, जिससे स्पष्ट हुआ कि यह आकार में बहुत बड़ा है. कपल ने उत्सुकता में इसे सुरक्षित रखने का फैसला किया और इसके विकास पर ध्यान देना शुरू किया.

 

Add Zee News as a Preferred Source

मां की तरह रखा ख्याल

कपल ने सर्च किया और पता चला कि यह एमु का अंडा हो सकता है, ऑस्ट्रेलिया का विशालकाय पक्षी. अंडे को इनक्यूबेटर में रखा गया, तापमान 37 डिग्री सेल्सियस और नमी 40-50% बनाए रखी गई. हर दिन अंडे को घुमाया और कैंडलिंग से देखा कि अंदर विकास हो रहा है या नहीं. 50 दिनों की प्रतीक्षा के बाद अंडा फूटा और अंदर से एमु का बच्चा निकला, जिसे कपल ने प्यार से ‘ब्लू’ नाम दिया.

वीडियो वायरल और सोशल मीडिया रिएक्शन

कपल ने इस पूरे सफर का वीडियो बनाया और यूट्यूब शॉर्ट्स पर अपलोड किया. वीडियो अब तक 10 मिलियन व्यूज पार कर चुका है. नेटिजन्स के रिएक्शन कमाल के आए. कई लोग इसे मिरेकल और अद्भुत कहानी बता रहे हैं, तो कई लोग इसे देखकर अपनी हंसी रोक नहीं पा रहे.

About the Author
author img
Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. एक साल से पत्रकारिता में सक्रिय....और पढ़ें

TAGS

Blue egg storycouple get blue egg

Trending news

गाजा पीस समिट में शामिल होंगे PM मोदी! ट्रंप और अल-सिसी ने भेजा न्यौता?
PM Modi
गाजा पीस समिट में शामिल होंगे PM मोदी! ट्रंप और अल-सिसी ने भेजा न्यौता?
'ऑपरेशन ब्लू स्टार था गलत, इंदिरा गांधी को जान देकर चुकानी पड़ी कीमत', कांग्रेस नेता
P Chidambaram
'ऑपरेशन ब्लू स्टार था गलत, इंदिरा गांधी को जान देकर चुकानी पड़ी कीमत', कांग्रेस नेता
J&K राज्यसभा चुनाव के लिए BJP ने जारी की उम्मीदवारों की लिस्ट, इन 3 को मिला मौका
Jammu-Kashmir elections
J&K राज्यसभा चुनाव के लिए BJP ने जारी की उम्मीदवारों की लिस्ट, इन 3 को मिला मौका
Pawan Khera
"11 साल से क्या कर रहे थे?" मुस्लिम आबादी के बयान पर पवन खेड़ा का अमित शाह पर निशाना
West Bengal: पुलिस के हत्थे चढ़े MBBS छात्रा रेप कांड के 3 आरोपी, 2 अभी-भी फरार
West Bengal
West Bengal: पुलिस के हत्थे चढ़े MBBS छात्रा रेप कांड के 3 आरोपी, 2 अभी-भी फरार
लड़कियां सशक्त तो हो गईं लेकिन... CJI ने महिलाओं को लेकर क्या कहा?
Supreme Court
लड़कियां सशक्त तो हो गईं लेकिन... CJI ने महिलाओं को लेकर क्या कहा?
भारत-यूके के बीच समझौते से ट्रंप के टैरिफ की निकली हवा? पाकिस्तान को भी लगा झटका!
India-UK Trade Deal
भारत-यूके के बीच समझौते से ट्रंप के टैरिफ की निकली हवा? पाकिस्तान को भी लगा झटका!
आज इन राज्यों में संभलकर! भारी बारिश का अलर्ट, मौसम विभाग की चेतावनी जारी
Weather
आज इन राज्यों में संभलकर! भारी बारिश का अलर्ट, मौसम विभाग की चेतावनी जारी
चीन से निपटने के लिए भारत जरूरी? NSA डोभाल से मुलाकात में ट्रंप के गोर ने खोला राज!
Sergio Gor
चीन से निपटने के लिए भारत जरूरी? NSA डोभाल से मुलाकात में ट्रंप के गोर ने खोला राज!
बिहार चुनाव: रविवार को NDA की पहली लिस्ट? दिग्गजों की मीटिंग में आज हो सकता है ऐलान
Bihar elections
बिहार चुनाव: रविवार को NDA की पहली लिस्ट? दिग्गजों की मीटिंग में आज हो सकता है ऐलान