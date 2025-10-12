सड़क किनारे मिला 'नीला अंडा'! कपल उठाकर घर ले आया, फूटते ही अंदर से जो निकला उसे देखकर पत्नी चीख पड़ी

Viral Video: सोशल मीडिया पर इन दिनों एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है, जिसने लोगों को हैरान और खुश दोनों कर दिया है. कहानी है ऑस्ट्रेलिया के सिडनी के पास रहने वाले एक कपल की. पार्क में टहलते वक्त उन्हें सड़क किनारे एक चमकदार नीला अंडा मिला. अंडा इतना बड़ा था कि इसे देखकर पत्नी ने तुरंत उसे उठाया और घर ले आई. कपल को नहीं पता था कि 50 दिनों के इंतजार के बाद अंडे से क्या निकलेगा, लेकिन जो हुआ उसने हर किसी को हैरान कर दिया.

कपल पार्क में टहल रहे थे, तभी झाड़ियों में उन्होंने एक नीला अंडा देखा. अंडे का आकार सामान्य चिकन अंडे से लगभग दस गुना बड़ा था और रंग गहरा नीला-हरा था. पत्नी ने इसे ध्यान से उठाया और घर ले आई. घर पर अंडे की तुलना मुर्गी के अंडों से की गई, जिससे स्पष्ट हुआ कि यह आकार में बहुत बड़ा है. कपल ने उत्सुकता में इसे सुरक्षित रखने का फैसला किया और इसके विकास पर ध्यान देना शुरू किया.

Add Zee News as a Preferred Source

मां की तरह रखा ख्याल

कपल ने सर्च किया और पता चला कि यह एमु का अंडा हो सकता है, ऑस्ट्रेलिया का विशालकाय पक्षी. अंडे को इनक्यूबेटर में रखा गया, तापमान 37 डिग्री सेल्सियस और नमी 40-50% बनाए रखी गई. हर दिन अंडे को घुमाया और कैंडलिंग से देखा कि अंदर विकास हो रहा है या नहीं. 50 दिनों की प्रतीक्षा के बाद अंडा फूटा और अंदर से एमु का बच्चा निकला, जिसे कपल ने प्यार से ‘ब्लू’ नाम दिया.

वीडियो वायरल और सोशल मीडिया रिएक्शन

कपल ने इस पूरे सफर का वीडियो बनाया और यूट्यूब शॉर्ट्स पर अपलोड किया. वीडियो अब तक 10 मिलियन व्यूज पार कर चुका है. नेटिजन्स के रिएक्शन कमाल के आए. कई लोग इसे मिरेकल और अद्भुत कहानी बता रहे हैं, तो कई लोग इसे देखकर अपनी हंसी रोक नहीं पा रहे.