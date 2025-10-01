अंडे के छिलकों से चीन में ऐसे बनाई जाती हाइवे की सड़कें, टेक्निक देखकर आंखों पर नहीं होगा यकीन

Eggshell Roads: सोशल मीडिया पर #EggRoadChina हैशटैग के साथ अजीबोगरीब वीडियो वायरल हो रहे हैं. इनमें दिखाया जा रहा है कि निर्माण स्थल पर अंडे फेंके जा रहे हैं और फिर उन पर सड़क की परत डाली जा रही है. दावा किया गया कि अंडे के छिलकों को पाउडर बनाकर सीमेंट में मिलाने से चीन की सड़कें ज्यादा मजबूत और टिकाऊ हो जाती हैं.

क्या इस दावे में कोई वैज्ञानिक सच्चाई भी है?

बीजिंग यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों की रिसर्च में पाया गया कि अंडे के छिलकों में मौजूद कैल्शियम कार्बोनेट वास्तव में कंक्रीट की मजबूती बढ़ाता है और दरारें रोकने में मदद करता है. यानी यह ट्रेंड सिर्फ एक सोशल मीडिया स्टंट नहीं, बल्कि पर्यावरण के लिए लाभदायक तकनीक है. चीन दुनिया का सबसे बड़ा अंडा उपभोक्ता देश है, जहां हर साल अरबों अंडे खाए जाते हैं. इसके चलते छिलकों का कचरा भी बहुत अधिक मात्रा में निकलता है. अब इन्हें प्रोसेस करके सड़क निर्माण में इस्तेमाल किया जा रहा है. शंघाई-पुडोंग एक्सप्रेसवे की 50 किलोमीटर लंबी सड़क इसी तकनीक से बनी और सालों से बिना टूटे चल रही है.

क्या अंडे वाली सड़क सचमुच ज्यादा टिकाऊ है?

सरकारी रिपोर्ट्स के अनुसार, अंडे के पाउडर से बनी सड़कों की उम्र औसतन 30 साल से बढ़कर 50 साल तक हो गई है. इस प्रोजेक्ट को “ग्रीन कंस्ट्रक्शन” सर्टिफिकेशन भी दिया गया है. यानी यह सिर्फ प्रयोग नहीं बल्कि मान्यता प्राप्त टिकाऊ तकनीक बन चुकी है. आईआईटी दिल्ली के प्रोफेसर डॉ. राजेश कुमार का कहना है कि भारत भी दुनिया का सबसे बड़ा अंडा उत्पादक देश है, जहां हर साल करीब 10 लाख टन अंडे के छिलकों का कचरा निकलता है. यदि इसे रीसाइक्लिंग करके सड़क निर्माण में इस्तेमाल किया जाए, तो यह न सिर्फ सड़कों को टिकाऊ बनाएगा बल्कि प्रदूषण भी घटाएगा.

क्या अंडे से भारत की सड़कों की समस्या हल हो सकती है?

भारत में अक्सर नई बनी सड़कें कुछ महीनों में ही टूट जाती हैं और गड्ढों से भर जाती हैं. ऐसे में चीन की यह तकनीक हमारे लिए समाधान बन सकती है. यदि इसे सही तरीके से लागू किया जाए, तो यह भारत को दोहरी राहत देगी- पहली, मजबूत और टिकाऊ सड़कें और दूसरी, पर्यावरणीय कचरे से छुटकारा.