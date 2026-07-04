Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /जरा हटके
  • /5 हजार साल तक जमीन में छिपे रहे रहस्यमयी मकबरे, क्या यहीं से हुई थी मिस्र के पिरामिडों की शुरुआत?

5 हजार साल तक जमीन में छिपे रहे रहस्यमयी मकबरे, क्या यहीं से हुई थी मिस्र के पिरामिडों की शुरुआत?

मिस्र में पुरातत्वविदों को 5,000 साल से भी ज्यादा पुराने दो रहस्यमयी मकबरे मिले हैं, जो कई सदियों तक जमीन के नीचे छिपे रहे. वैज्ञानिकों का मानना है कि ये मकबरे दुनिया के मशहूर पिरामिड बनने से काफी पहले के हैं और इन्हीं से मिस्र की पिरामिड वास्तुकला की शुरुआत हुई होगी. यह खोज प्राचीन मिस्र के इतिहास को समझने में बड़ी कड़ी साबित हो सकती है.

Written BySantosh Mishra
Published: Jul 04, 2026, 07:49 AM IST|Updated: Jul 04, 2026, 07:49 AM IST
5 हजार साल तक जमीन में छिपे रहे रहस्यमयी मकबरे, क्या यहीं से हुई थी मिस्र के पिरामिडों की शुरुआत?
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

About the Author

Santosh Mishra

Santosh Mishra

संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर हैं. ये लगातार टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. लोगों को टेक में इनकी आसान भाषा के कंटेंट पसंद आते हैं. इन्होंने न्यूज़ नेशन से लेकर इंडिया अहेड तक में काम किया है. इनके पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
Instagram Ads के जरिए फैल रहा था गंदा धंधा! भारतीय कानून के शिकंजे में फंसा Meta
Meta35 min ago
2
Noida News37 min ago
3
Neena Gupta39 min ago
4
Gwadar Attack39 min ago
5
Britain News41 min ago