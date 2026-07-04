/5 हजार साल तक जमीन में छिपे रहे रहस्यमयी मकबरे, क्या यहीं से हुई थी मिस्र के पिरामिडों की शुरुआत?

Egypt Archaeology News: दुनिया के सबसे रहस्यमयी देशों में गिने जाने वाले मिस्र से एक बार फिर ऐसी खोज सामने आई है, जिसने इतिहासकारों और पुरातत्वविदों की टेंशन बढ़ा दी है. यहां 5,000 साल से भी ज्यादा पुराने दो प्राचीन मकबरे मिले हैं, जो हजारों साल तक जमीन के नीचे सुरक्षित छिपे रहे.
वैज्ञानिकों का मानना है कि ये मकबरे उन दिनों के हैं, जब मिस्र में पिरामिडों का निर्माण शुरू भी नहीं हुआ था. इस खोज के बाद एक्सपर्ट्स अब यह समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर साधारण कब्रों से दुनिया के सबसे विशाल पिरामिडों तक पहुंचने का सफर कैसे तय हुआ. माना जा रहा है कि ये मकबरे उसी विकास यात्रा की शुरुआती कड़ी हो सकते हैं.
पॉपुलर मैकेनिक्स की रिपोर्ट के अनुसार, यह खोज मिस्र के जबल अल-तायर पुरातात्विक स्थल पर हुई है. यहां खुदाई का काम मिस्र की सुप्रीम काउंसिल ऑफ एंटीक्विटीज की टीम ने किया. पुरातत्वविदों के अनुसार, यह इलाका हजारों साल तक कब्रिस्तान के रूप में इस्तेमाल होता रहा. यहां प्री-डायनेस्टी दौर से लेकर लेट पीरियड यानी लगभग 664 ईसा पूर्व से 332 ईसा पूर्व तक लोगों को दफनाया जाता था. हाल ही में मिले दोनों मकबरे शुरुआती राजवंश के बताए जा रहे हैं. ये वही समय था, जब मिस्र में पिरामिड बनने की शुरुआत भी नहीं हुई थी.
एक्सपर्ट्स के अनुसार, करीब 3100 ईसा पूर्व के आसपास मिस्र में सबसे पहले साधारण कब्रें बनाई जाती थीं. जमीन में गड्ढा खोदकर उसके चारों तरफ ईंटें लगाई जाती थीं और ऊपर प्लास्टर किया जाता था. समय बीतने के साथ इन कब्रों का आकार बड़ा होने लगा. शासकों और ऊंचे पदों पर बैठे लोगों के लिए ज्यादा मजबूत और भव्य मकबरे बनाए जाने लगे, जिससे उनके शव और साथ रखी जाने वाली वस्तुएं सुरक्षित रह सकें.
इतिहासकार बताते हैं कि उस दौर में राजाओं को मुख्य रूप से अबीडोस में दफनाया जाता था, जबकि बड़े अधिकारियों और अमीर लोगों के मकबरे सक्कारा इलाके में बनाए जाते थे. इन मकबरों के नीचे भूमिगत कक्ष बनाए जाते थे, जहां शव रखे जाते थे. वहीं जमीन के ऊपर मस्तबा नाम का विशेष ढांचा बनाया जाता था. यहां मृत व्यक्ति के लिए चढ़ावे और दूसरी चीजें रखी जाती थीं. बाद में यही वास्तुकला धीरे-धीरे विकसित होकर विशाल पिरामिडों तक पहुंची.
शोधकर्ताओं का कहना है कि हाल ही में मिले दोनों मकबरों की बनावट काफी हद तक प्रथम राजवंश के राजा होर-डेन के मकबरे से मिलती-जुलती है. करीब 2950 ईसा पूर्व बने इस मकबरे को उस समय का सबसे बड़ा शाही मकबरा माना जाता है. इसमें मुख्य दफन कक्ष के अलावा बड़े स्टोर रूम, धार्मिक अनुष्ठानों के लिए अलग हिस्सा और 133 छोटे-छोटे कक्ष बनाए गए थे. इस नई खोज में मिले मकबरों में भी कई ऐसी समानताएं मिली हैं, जिससे लगता है कि उस समय पूरे मिस्र में एक जैसी निर्माण शैली अपनाई जा रही थी.
पुरातत्वविदों के अनुसार, ये दोनों मकबरे बड़े पत्थरों से बनाए गए हैं. इनकी निचली दीवारें ऊपर की तुलना में ज्यादा मोटी और चौड़ी हैं, जिससे पूरा ढांचा मजबूत बना रहे. एक मकबरे के अधिकांश पत्थर बाद के समय में निकाल लिए गए थे. माना जा रहा है कि उन पत्थरों का इस्तेमाल किसी दूसरी इमारत के निर्माण में किया गया होगा. वहीं दूसरा मकबरा आज भी काफी हद तक अपनी मूल स्थिति में सुरक्षित मिला है.
खुदाई के दौरान वैज्ञानिकों को लकड़ी के ऐसे अवशेष भी मिले हैं, जिनका इस्तेमाल दीवारों और अलग-अलग हिस्सों को सहारा देने के लिए किया जाता था. यह जानकारी इसलिए भी खास मानी जा रही है क्योंकि इससे पता चलता है कि उस समय के कारीगर सिर्फ पत्थर ही नहीं, बल्कि लकड़ी जैसी सामग्री का भी बेहद सोच-समझकर इस्तेमाल करते थे.
इतनी बड़ी खोज के बावजूद सबसे अहम सवाल का जवाब अभी तक नहीं मिल पाया है. वैज्ञानिक अब भी यह पता नहीं लगा सके हैं कि इन मकबरों का निर्माण आखिर किसने कराया था. इनमें किस स्तर के लोगों को दफनाया गया था और उनका उस समय के शासकों से क्या संबंध था. इन सवालों के जवाब तलाशने के लिए अभी और खुदाई तथा वैज्ञानिक जांच की जाएगी.
एक्सपर्ट्स का मानना है कि यह खोज मिस्र के इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण कड़ियों में से एक साबित हो सकती है. अब तक माना जाता था कि पिरामिड अचानक विकसित हुई एक शानदार निर्माण कला का परिणाम थे. लेकिन इन मकबरों से संकेत मिलते हैं कि पिरामिडों की डिजाइन और निर्माण तकनीक धीरे-धीरे कई सदियों में विकसित हुई. इसका मतलब है कि साधारण कब्रों से शुरू हुई यह यात्रा बाद में दुनिया के सबसे विशाल और रहस्यमयी पिरामिडों तक पहुंची.
मिस्र में आज भी हजारों ऐसे पुरातात्विक स्थल मौजूद हैं, जहां समय-समय पर नई खोजें होती रहती हैं. हर नई खुदाई इतिहास के किसी नए रहस्य से पर्दा उठाती है. जबल अल-तायर में मिले ये 5,000 साल पुराने मकबरे भी इसी बात का सबूत हैं कि प्राचीन मिस्र का इतिहास अभी पूरी तरह सामने नहीं आया है. आने वाले समय में इन मकबरों पर होने वाला शोध शायद यह बता सके कि दुनिया के सबसे प्रसिद्ध पिरामिडों की असली शुरुआत आखिर कहां और कैसे हुई थी?