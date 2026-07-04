/5 हजार साल तक जमीन में छिपे रहे रहस्यमयी मकबरे, क्या यहीं से हुई थी मिस्र के पिरामिडों की शुरुआत?

पॉपुलर मैकेनिक्स की रिपोर्ट के अनुसार, यह खोज मिस्र के जबल अल-तायर पुरातात्विक स्थल पर हुई है. यहां खुदाई का काम मिस्र की सुप्रीम काउंसिल ऑफ एंटीक्विटीज की टीम ने किया. पुरातत्वविदों के अनुसार, यह इलाका हजारों साल तक कब्रिस्तान के रूप में इस्तेमाल होता रहा. यहां प्री-डायनेस्टी दौर से लेकर लेट पीरियड यानी लगभग 664 ईसा पूर्व से 332 ईसा पूर्व तक लोगों को दफनाया जाता था. हाल ही में मिले दोनों मकबरे शुरुआती राजवंश के बताए जा रहे हैं. ये वही समय था, जब मिस्र में पिरामिड बनने की शुरुआत भी नहीं हुई थी.