Advertisement
trendingNow13149481
Hindi Newsजरा हटकेमिस्र से लेकर सिंधु घाटी तक… ये 5 सभ्यताएं जो आज भी दुनिया पर कर रही हैं राज

मिस्र से लेकर सिंधु घाटी तक… ये 5 सभ्यताएं जो आज भी दुनिया पर कर रही हैं राज

Historical Fact: क्या आपने कभी सोचा है कि जो कानून हम आज मानते हैं या जो कैलेंडर हम देखते हैं, उनकी शुरुआत कहां से हुई? यह सब किसी जादुई छड़ी का कमाल नहीं, बल्कि हजारों साल पुरानी उन महान सभ्यताओं की देन है जिन्होंने शून्य से शिखर तक का सफर तय किया. आइए जानते हैं उन 5 सभ्यताएं के बारे में...

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Mar 22, 2026, 08:02 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

मिस्र से लेकर सिंधु घाटी तक… ये 5 सभ्यताएं जो आज भी दुनिया पर कर रही हैं राज

आज की आधुनिक दुनिया जितनी विकसित दिखती है, उसकी जड़ें हजारों साल पुरानी सभ्यताओं में छिपी हैं. खेतों की सिंचाई से लेकर शहर बसाने तक, लिखने-पढ़ने से लेकर कानून बनाने तक सबकी शुरुआत इन्हीं प्राचीन सभ्यताओं ने की थी. मेसोपोटामिया सभ्यता से लेकर सिंधु घाटी सभ्यता तक, इन संस्कृतियों ने मानव जीवन की दिशा तय की. इनके विचार, तकनीक और परंपराएं आज भी हमारी जिंदगी में किसी न किसी रूप में मौजूद हैं. आइए जानते हैं ऐसी 5 महान सभ्यताओं के बारे में, जिनका असर आज भी दुनिया पर साफ नजर आता है.

मेसोपोटामिया

fallback

Add Zee News as a Preferred Source

मेसोपोटामिया सभ्यता को दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यता माना जाता है, जिसकी शुरुआत लगभग 3500 ईसा पूर्व टिगरिस और यूफ्रेट्स नदियों के बीच हुई थी. यहां पहली बार शहर बसाए गए और क्यूनिफॉर्म जैसी लेखन प्रणाली विकसित हुई. इसी सभ्यता में कानून का पहला रूप, जैसे हम्मुराबी कोड, देखने को मिला. गणित, खगोल विज्ञान और वास्तुकला में भी उन्होंने बड़ी प्रगति की. सिंचाई तकनीकों ने खेती को आसान बनाया और आने वाली सभ्यताओं के लिए आधार तैयार किया.

मिस्र सभ्यता

मिस्र की प्राचीन सभ्यता की शुरुआत लगभग 3100 ईसा पूर्व नील नदी के किनारे हुई थी. यह सभ्यता अपने विशाल पिरामिड, ममीकरण और उन्नत चिकित्सा ज्ञान के लिए जानी जाती है. मिस्रवासियों ने हाइरोग्लिफिक्स नामक लेखन प्रणाली और सौर-चंद्र कैलेंडर विकसित किया. उनके धार्मिक विश्वास, कला और संस्कृति पर गहरा असर डालते थे. फराओ शासकों के भव्य साम्राज्य और इंजीनियरिंग कौशल आज भी दुनिया को चौंकाते हैं और इतिहासकारों के लिए शोध का बड़ा विषय बने हुए हैं.

सिंधु घाटी

सिंधु घाटी सभ्यता करीब 3300 ईसा पूर्व वर्तमान भारत और पाकिस्तान के क्षेत्रों में विकसित हुई. इस सभ्यता की सबसे बड़ी खासियत थी इसकी उन्नत शहरी योजना. हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसे शहरों में पक्की सड़कें, जल निकासी व्यवस्था और अनाज भंडारण की व्यवस्था थी. यहां के लोग धातु विज्ञान और हस्तशिल्प में माहिर थे. हालांकि इस सभ्यता की लिपि अब तक पूरी तरह समझ नहीं आई है और इसका पतन आज भी एक रहस्य बना हुआ है.

fallback

चीनी सभ्यता

प्राचीन चीनी सभ्यता की शुरुआत करीब 2000 ईसा पूर्व मानी जाती है और यह दुनिया की सबसे पुरानी निरंतर चलने वाली सभ्यताओं में से एक है. कागज, बारूद और कंपास जैसी खोजें यहीं से आईं. कन्फ्यूशियस और ताओवाद जैसी विचारधाराओं ने समाज को गहराई से प्रभावित किया. ग्रेट वॉल ऑफ चाइना और टेराकोटा आर्मी जैसी संरचनाएं इसकी ताकत और कला का उदाहरण हैं. इस सभ्यता का प्रभाव आज भी चीन की संस्कृति और जीवनशैली में साफ दिखाई देता है.

माया सभ्यता

माया सभ्यता की शुरुआत करीब 2600 ईसा पूर्व मध्य अमेरिका में हुई थी. यह सभ्यता गणित, खगोल विज्ञान और कृषि में अपनी गहरी समझ के लिए जानी जाती है. माया लोगों ने भव्य पिरामिड, महल और धार्मिक केंद्र बनाए. उनका कैलेंडर सिस्टम और चित्रलिपि लेखन बेहद उन्नत था. हालांकि 900 ईस्वी के आसपास इनके कई शहर अचानक खाली हो गए, जो आज भी रहस्य बना हुआ है. फिर भी उनकी खोजें और ज्ञान आज भी दुनिया के लिए प्रेरणा बने हुए हैं.

About the Author
author img
Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. दो साल 7 महिना से पत्रकारिता में...और पढ़ें

TAGS

Historical Factinteresting story

Trending news

20 राज्यों में गिरेगा पारा! आंधी-तूफान के साथ ओले गिरने की संभावना, IMD का अलर्ट
IMD
20 राज्यों में गिरेगा पारा! आंधी-तूफान के साथ ओले गिरने की संभावना, IMD का अलर्ट
डिएगो गार्सिया पर ईरान का अटैक कैसे बन गया भारत के लिए सुरक्षा चुनौती?
israel iran war
डिएगो गार्सिया पर ईरान का अटैक कैसे बन गया भारत के लिए सुरक्षा चुनौती?
अहमदाबाद यूथ पावर फेस्टिवल में जमकर मचा धमाल, एंटरटेनमेंट-गाइडेंस का दिखा अनोखा संगम
Zee Bharat Youth Fest 2026
अहमदाबाद यूथ पावर फेस्टिवल में जमकर मचा धमाल, एंटरटेनमेंट-गाइडेंस का दिखा अनोखा संगम
राहुल गांधी का सरकार पर तीखा हमला, बोले- चुनाव के बाद बढ़ा देगी तेल-गैस के दाम
israel iran war
राहुल गांधी का सरकार पर तीखा हमला, बोले- चुनाव के बाद बढ़ा देगी तेल-गैस के दाम
पंजाब की जनता को CM मान ने सौंपा रिपोर्ट कार्ड, 4 साल के काम-काज की गिनाई उपलब्धियां
Punjab
पंजाब की जनता को CM मान ने सौंपा रिपोर्ट कार्ड, 4 साल के काम-काज की गिनाई उपलब्धियां
दम बिरयानी का निकला 'दम', जेब भी हो रही हल्की! गैस संकट की वजह से महंगा हुआ स्वाद
israel iran war
दम बिरयानी का निकला 'दम', जेब भी हो रही हल्की! गैस संकट की वजह से महंगा हुआ स्वाद
'पंजाब को नशा मुक्त बनाने के लिए आगे आएं विधायक', AAP नेता मनीष सिसोदिया ने की अपील
Punjab news
'पंजाब को नशा मुक्त बनाने के लिए आगे आएं विधायक', AAP नेता मनीष सिसोदिया ने की अपील
क्या ईरान पर हमले के लिए US ने भारत के बेस यूज करने की मांगी इजाजत? MEA ने बताया सच
Israel Iran tension
क्या ईरान पर हमले के लिए US ने भारत के बेस यूज करने की मांगी इजाजत? MEA ने बताया सच
क्रूड ऑयल के रिजर्व का कांटा गिरा, क्या भारत ईरान से तेल की खरीददारी फिर शुरू करेगा?
Iran war
क्रूड ऑयल के रिजर्व का कांटा गिरा, क्या भारत ईरान से तेल की खरीददारी फिर शुरू करेगा?
BJP ने आज चुनावी राज्यों में किन प्रत्याशियों को दिया टिकट, यहां देखें लिस्ट
Assembly Election 2026
BJP ने आज चुनावी राज्यों में किन प्रत्याशियों को दिया टिकट, यहां देखें लिस्ट