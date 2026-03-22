मिस्र से लेकर सिंधु घाटी तक… ये 5 सभ्यताएं जो आज भी दुनिया पर कर रही हैं राज

आज की आधुनिक दुनिया जितनी विकसित दिखती है, उसकी जड़ें हजारों साल पुरानी सभ्यताओं में छिपी हैं. खेतों की सिंचाई से लेकर शहर बसाने तक, लिखने-पढ़ने से लेकर कानून बनाने तक सबकी शुरुआत इन्हीं प्राचीन सभ्यताओं ने की थी. मेसोपोटामिया सभ्यता से लेकर सिंधु घाटी सभ्यता तक, इन संस्कृतियों ने मानव जीवन की दिशा तय की. इनके विचार, तकनीक और परंपराएं आज भी हमारी जिंदगी में किसी न किसी रूप में मौजूद हैं. आइए जानते हैं ऐसी 5 महान सभ्यताओं के बारे में, जिनका असर आज भी दुनिया पर साफ नजर आता है.

मेसोपोटामिया

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मेसोपोटामिया सभ्यता को दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यता माना जाता है, जिसकी शुरुआत लगभग 3500 ईसा पूर्व टिगरिस और यूफ्रेट्स नदियों के बीच हुई थी. यहां पहली बार शहर बसाए गए और क्यूनिफॉर्म जैसी लेखन प्रणाली विकसित हुई. इसी सभ्यता में कानून का पहला रूप, जैसे हम्मुराबी कोड, देखने को मिला. गणित, खगोल विज्ञान और वास्तुकला में भी उन्होंने बड़ी प्रगति की. सिंचाई तकनीकों ने खेती को आसान बनाया और आने वाली सभ्यताओं के लिए आधार तैयार किया.

मिस्र सभ्यता

मिस्र की प्राचीन सभ्यता की शुरुआत लगभग 3100 ईसा पूर्व नील नदी के किनारे हुई थी. यह सभ्यता अपने विशाल पिरामिड, ममीकरण और उन्नत चिकित्सा ज्ञान के लिए जानी जाती है. मिस्रवासियों ने हाइरोग्लिफिक्स नामक लेखन प्रणाली और सौर-चंद्र कैलेंडर विकसित किया. उनके धार्मिक विश्वास, कला और संस्कृति पर गहरा असर डालते थे. फराओ शासकों के भव्य साम्राज्य और इंजीनियरिंग कौशल आज भी दुनिया को चौंकाते हैं और इतिहासकारों के लिए शोध का बड़ा विषय बने हुए हैं.

सिंधु घाटी

सिंधु घाटी सभ्यता करीब 3300 ईसा पूर्व वर्तमान भारत और पाकिस्तान के क्षेत्रों में विकसित हुई. इस सभ्यता की सबसे बड़ी खासियत थी इसकी उन्नत शहरी योजना. हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसे शहरों में पक्की सड़कें, जल निकासी व्यवस्था और अनाज भंडारण की व्यवस्था थी. यहां के लोग धातु विज्ञान और हस्तशिल्प में माहिर थे. हालांकि इस सभ्यता की लिपि अब तक पूरी तरह समझ नहीं आई है और इसका पतन आज भी एक रहस्य बना हुआ है.

चीनी सभ्यता

प्राचीन चीनी सभ्यता की शुरुआत करीब 2000 ईसा पूर्व मानी जाती है और यह दुनिया की सबसे पुरानी निरंतर चलने वाली सभ्यताओं में से एक है. कागज, बारूद और कंपास जैसी खोजें यहीं से आईं. कन्फ्यूशियस और ताओवाद जैसी विचारधाराओं ने समाज को गहराई से प्रभावित किया. ग्रेट वॉल ऑफ चाइना और टेराकोटा आर्मी जैसी संरचनाएं इसकी ताकत और कला का उदाहरण हैं. इस सभ्यता का प्रभाव आज भी चीन की संस्कृति और जीवनशैली में साफ दिखाई देता है.

माया सभ्यता

माया सभ्यता की शुरुआत करीब 2600 ईसा पूर्व मध्य अमेरिका में हुई थी. यह सभ्यता गणित, खगोल विज्ञान और कृषि में अपनी गहरी समझ के लिए जानी जाती है. माया लोगों ने भव्य पिरामिड, महल और धार्मिक केंद्र बनाए. उनका कैलेंडर सिस्टम और चित्रलिपि लेखन बेहद उन्नत था. हालांकि 900 ईस्वी के आसपास इनके कई शहर अचानक खाली हो गए, जो आज भी रहस्य बना हुआ है. फिर भी उनकी खोजें और ज्ञान आज भी दुनिया के लिए प्रेरणा बने हुए हैं.