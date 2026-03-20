Eid 2026: केरल में ईद एक दिन पहले क्यों मनाई जा रही है? आखिर क्या है इसके पीछे की वजह

केरल में चांद दिखने के कारण ईद एक दिन पहले मनाई जा रही है, जबकि बाकी भारत में चांद न दिखने से 30 रोज़े पूरे होंगे और ईद अगले दिन होगी. यह प्राकृतिक अंतर है, लेकिन त्योहार की भावना पूरे देश में एक जैसी ही रहती है.
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अगर आप आज सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रहे हैं तो आपको थोड़ा “कैलेंडर कन्फ्यूजन” जरूर महसूस हुआ होगा. एक तरफ देश के ज्यादातर हिस्सों में लोग अभी रोज़े के आखिरी दिन की तैयारी कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ केरल में लोग ईद का जश्न शुरू कर चुके हैं. कहीं बिरयानी की खुशबू, नए कपड़े और परिवार के साथ सेलिब्रेशन की तस्वीरें दिख रही हैं. यह देखकर लगता है जैसे केरल समय से एक दिन आगे चल रहा हो. लेकिन इसके पीछे कोई रहस्य नहीं, बल्कि चांद दिखने की एक पुरानी और प्राकृतिक परंपरा है, जो ईद की तारीख तय करती है.
केरल में पहले ईद क्यों?
केरल में ईद एक दिन पहले मनाए जाने की सबसे बड़ी वजह चांद का दिखना है. इस्लामिक कैलेंडर पूरी तरह चंद्रमा पर आधारित होता है और ईद-उल-फितर की शुरुआत शव्वाल महीने के नए चांद के दिखने से होती है. इस बार केरल में गुरुवार शाम को स्थानीय धार्मिक समितियों और चांद देखने वाली कमेटियों ने साफ आसमान में पतला सा नया चांद देख लिया. जैसे ही चांद दिखाई देता है, रमजान का महीना खत्म हो जाता है और अगले दिन ईद मनाई जाती है. केरल के तटीय इलाकों में मौसम और भौगोलिक स्थिति ऐसी रही कि चांद जल्दी दिख गया, जिससे वहां के लोगों ने शुक्रवार को ही ईद मना ली.
बाकी भारत में क्यों देर से ईद?
दूसरे राज्यों जैसे दिल्ली, मुंबई और लखनऊ में हालात अलग रहे. यहां की चांद देखने वाली कमेटियों, जिन्हें हिलाल कमेटी कहा जाता है, ने गुरुवार की शाम आसमान में चांद देखने की कोशिश की, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली. कहीं धुंध थी तो कहीं मौसम की स्थिति ऐसी थी कि पतला सा चांद नजर नहीं आया. इस वजह से पूरे देश में यह मान लिया गया कि रमजान का 30वां रोज़ा पूरा किया जाएगा. इस्लामी नियम के अनुसार चंद्र महीना 29 या 30 दिन का ही होता है. इसलिए जब चांद नहीं दिखता, तो अगला दिन रोज़े का आखिरी दिन माना जाता है और ईद शनिवार को मनाई जाती है.
दो अलग तारीखें, लेकिन त्योहार एक ही भावना का
ईद की तारीख में यह अंतर नया नहीं है, हर साल कुछ ऐसा देखने को मिलता है. इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि किसी की आस्था अलग है या नियम अलग हैं. यह सिर्फ चांद दिखने की प्राकृतिक प्रक्रिया का असर है. केरल में लोग 29 दिन के रोज़े के बाद ईद मना रहे हैं, जबकि बाकी भारत में 30 दिन का रोज़ा पूरा करके त्योहार मनाया जाएगा. धार्मिक जानकार भी बताते हैं कि यह फर्क सामान्य है और इससे त्योहार की भावना पर कोई असर नहीं पड़ता. ईद का असली संदेश है शुक्रगुज़ारी, भाईचारा और जरूरतमंदों की मदद करना. इसलिए तारीख अलग हो सकती है, लेकिन खुशी और जश्न पूरे देश में एक जैसा ही रहेगा.