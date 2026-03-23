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मौत आने से पहले ही इन्हें हो जाती है खबर! इन 8 जानवरों के पास है वो 'शक्ति' जो इंसानों के पास नहीं

जानिए ऐसे 8 जानवरों के बारे में जो इंसानों से पहले खतरे को भांप लेते हैं. भूकंप, तूफान और सुनामी जैसी आपदाओं का संकेत ये पहले ही पकड़ लेते हैं.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Mar 23, 2026, 09:01 AM IST
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मौत आने से पहले ही इन्हें हो जाती है खबर! इन 8 जानवरों के पास है वो 'शक्ति' जो इंसानों के पास नहीं

Sixth Sense Animals: क्या आप जानते हैं कि जब इंसान बड़ी-बड़ी मशीनों और रडार के भरोसे बैठा होता है, तब आपके घर में सो रहा कुत्ता या पेड़ पर बैठी चिड़िया को पता चल चुका होता है कि कोई बड़ी आफत आने वाली है. जी हां, कुदरत ने कुछ जीवों को ऐसी 'छठी इंद्री' यानी सिक्स सेंस दी है, जो मौत की आहट को मीलों दूर से सूंघ लेते हैं. आज के इस वीडियो में हम आपको ऐसे ही 8 हैरान करने वाले जानवरों के बारे में बताएंगे, जो इंसानों से बहुत पहले कयामत को भांप लेते हैं. चलिए जानते हैं कैसे.

हाथी

हाथी अपने बेहद संवेदनशील पैरों और सूंड की मदद से जमीन के कंपन और बहुत कम फ्रीक्वेंसी वाली आवाज़ें (इन्फ्रासाउंड) महसूस कर सकते हैं. यही वजह है कि वे सैकड़ों किलोमीटर दूर आने वाली सुनामी या तूफान को पहले ही भांप लेते हैं. 2004 की सुनामी के दौरान भी कई हाथी ऊंची जगहों की ओर भाग गए थे, जिससे उनकी जान बच गई.

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कुत्ते

कुत्ते की सूंघने की क्षमता इंसानों से हजारों गुना ज्यादा होती है. वे न सिर्फ डर या बीमारी की गंध पहचान सकते हैं, बल्कि हवा के दबाव और जमीन के हल्के कंपन में बदलाव को भी महसूस कर लेते हैं. यही कारण है कि कई बार भूकंप आने से पहले कुत्ते बेचैन हो जाते हैं या जोर-जोर से भौंकने लगते हैं.

शार्क

शार्क के शरीर में ‘एम्प्युली ऑफ लोरेंजिनी’ नामक खास अंग होते हैं, जो पानी में मौजूद सूक्ष्म इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को महसूस कर सकते हैं. इससे वे शिकार की हलचल ही नहीं, बल्कि समुद्र में आने वाले बड़े तूफान या दबाव में बदलाव का भी अंदाजा लगा लेते हैं.

पक्षी

पक्षी खासकर प्रवासी पक्षी, दूर से आने वाले तूफान या ज्वालामुखी विस्फोट की आवाज़ों को पहले ही सुन लेते हैं. रिसर्च में पाया गया है कि कुछ पक्षी कई दिन पहले ही अपने घोंसले छोड़कर सुरक्षित स्थानों की ओर उड़ जाते हैं, जिससे वे बड़े खतरे से बच जाते हैं.

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सांप

सांप जमीन के कंपन के प्रति बेहद संवेदनशील होते हैं. वे करीब 75 मील दूर होने वाले भूकंप को भी कई दिन पहले महसूस कर सकते हैं. खतरे का संकेत मिलते ही वे ठंड के मौसम में भी अपने बिलों से बाहर निकल आते हैं, जो एक असामान्य व्यवहार माना जाता है.

मधुमक्खी

मधुमक्खी हवा के दबाव और नमी में बदलाव को बहुत जल्दी महसूस कर लेती हैं. जैसे ही उन्हें तेज बारिश या तूफान का अंदेशा होता है, वे बड़ी संख्या में अपने छत्ते में लौट आती हैं. यह व्यवहार उनके छत्ते और शहद को सुरक्षित रखने का तरीका है.

चूहे

चूहे के बारे में कहा जाता है कि वे किसी भी ढांचे के गिरने या जहाज डूबने से पहले ही वहां से भाग जाते हैं. वे उच्च फ्रीक्वेंसी की आवाज़ों और कंपन को महसूस कर लेते हैं, जो इंसानों के लिए संभव नहीं है. इतिहास में ऐसे कई उदाहरण मिलते हैं.

कैटफिश

कैटफिश को खासकर जापान में भूकंप का संकेत देने वाला माना जाता है. ये मछलियां पानी में होने वाले हल्के इलेक्ट्रिकल बदलाव को भी महसूस कर लेती हैं. भूकंप से पहले ये अचानक बहुत सक्रिय हो जाती हैं और उछलने लगती हैं, जो एक चेतावनी संकेत माना जाता है.

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Alkesh Kushwaha

पिछले 13 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. साल 2012 में लखनऊ के अखबार कैनविज टाइम्स से करियर की शुरुआत करने वाले अल्केश ने डेली न्यूज एक्टिविस्ट अखबार में भी काम किया. दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिक...और पढ़ें

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