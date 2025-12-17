Advertisement
trendingNow13044284
Hindi Newsजरा हटकेदिल्ली की सड़क पर अचानक खड़ी दिखीं 8 Rolls-Royce और एक Blue Ferrari, लोग बोले - Tanya Mittal आ गई क्या?

दिल्ली की सड़क पर अचानक खड़ी दिखीं 8 Rolls-Royce और एक Blue Ferrari, लोग बोले - Tanya Mittal आ गई क्या?

Viral Video: दिल्ली की एक सड़क पर एक साथ खड़ी आठ Rolls-Royce और एक नीली Ferrari का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. आम सड़क पर दिखी यह लग्जरी लाइनअप लोगों के लिए हैरानी, मजाक और चर्चा का विषय बन गई.

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Dec 17, 2025, 04:43 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

दिल्ली की सड़क पर अचानक खड़ी दिखीं 8 Rolls-Royce और एक Blue Ferrari, लोग बोले - Tanya Mittal आ गई क्या?

दिल्ली की सड़कों पर महंगी गाड़ियां दिखना कोई नई बात नहीं है, लेकिन हाल ही में सामने आया एक वीडियो लोगों को चौंकाने के लिए काफी था. आम-सी ड्राइव के दौरान एक शख्स ने जो नजारा कैमरे में कैद किया, वो किसी कार शो से कम नहीं लगा. सड़क किनारे एक के बाद एक खड़ी थीं आठ Rolls-Royce और उनके बीच चमचमाती नीली Ferrari. कुछ ही पलों में यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. लोगों ने मज़ाक भी किए, हैरानी भी जताई और सवाल भी पूछे कि आखिर इतनी लग्ज़री एक साथ यहां कैसे?

शांत सड़क पर लग्जरी का मेला

वीडियो में देखा जा सकता है कि सड़क सामान्य है, ट्रैफिक भी ज्यादा नहीं. तभी कैमरा एक सफेद Rolls-Royce SUV पर टिकता है, जो पेड़ के पास खड़ी है. इसके बाद काली Rolls-Royce सेडान दिखती है, फिर एक और काली कार. धीरे-धीरे लाइन लंबी होती जाती है और देखने वाला समझ ही नहीं पाता कि यह आम सड़क है या किसी अरबपति की प्राइवेट परेड.

Add Zee News as a Preferred Source

रंगों और रुतबे की कतार 

आगे क्रीम कलर की Rolls-Royce नजर आती है, जो बाकी गाड़ियों से अलग चमकती है. इसके बाद सफेद-नीले रंग की Rolls-Royce दिखती है, जो लाइनअप में थोड़ा कंट्रास्ट जोड़ती है. फिर एक और काली Rolls-Royce और उसके बाद गहरे नीले रंग की सेडान दिखती है. आखिर में एक और ब्लैक Rolls-Royce आकर इस शाही कतार को पूरा करती है.

 

Rolls-Royce के बीच Ferrari ने लूटी महफिल 

इन आठ Rolls-Royce के बीच जो गाड़ी सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है, वह है नीले रंग की Ferrari SF90 Stradale. यह न तो SUV है और न ही भारी-भरकम सेडान. इसका लो बॉडी डिजाइन, शार्प लुक और स्पोर्टी स्टाइल Rolls-Royce के क्लासिक अंदाज़ से बिल्कुल अलग दिखता है. इसी वजह से Ferrari इस पूरी लाइनअप की सबसे बड़ी सरप्राइज बन गई.

सोशल मीडिाय पर वायरल हुआ वीडियो

यह वीडियो 15 दिसंबर को X पर शेयर किया गया और देखते ही देखते 80 लाख से ज्यादा बार देखा गया. कमेंट सेक्शन में लोगों की क्रिएटिविटी देखने लायक रही. किसी ने लिखा, “100 मीटर के दायरे में पाकिस्तान की GDP खड़ी है.” तो किसी ने तंज कसते हुए कहा, “यहां सांस लेने में दिक्कत है और आपको Rolls-Royce दिख रही हैं.”

About the Author
author img
Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. एक साल से पत्रकारिता में सक्रिय....और पढ़ें

TAGS

Rolls-RoycesAuto newsFerrariAutoViral NewsDelhisuper cars

Trending news

असली चेहरा दिखा रहे नीतीश कुमार, नकाब विवाद पर बोले उमर, कहा- महबूबा भी कर चुकीं ऐसा
nitish kumar
असली चेहरा दिखा रहे नीतीश कुमार, नकाब विवाद पर बोले उमर, कहा- महबूबा भी कर चुकीं ऐसा
'प्रदूषण सालाना फीचर बन गया है, सारे कदम फेल', दिल्ली पॉल्यूशन पर 'सुप्रीम' फटकार
Supreme Court
'प्रदूषण सालाना फीचर बन गया है, सारे कदम फेल', दिल्ली पॉल्यूशन पर 'सुप्रीम' फटकार
गडकरी के कान में ऐसा क्या फुसफुसा दिए कल्याण बनर्जी, हंसी नहीं रोक पाए 'हाइवेमैन'
Kalyan Banerjee
गडकरी के कान में ऐसा क्या फुसफुसा दिए कल्याण बनर्जी, हंसी नहीं रोक पाए 'हाइवेमैन'
लगता है हसनत अब्दुल्ला भूल गया औकात, हिमंत सरमा ने बांग्लादेश को दे दिया 'ट्रेलर'
Himanta Biswa Sarma
लगता है हसनत अब्दुल्ला भूल गया औकात, हिमंत सरमा ने बांग्लादेश को दे दिया 'ट्रेलर'
बंद कमरे से बाहर निकली कूटनीति! रेड कार्पेट नहीं, अब कार में तय हो रही डिप्लोमेसी
PM Modi
बंद कमरे से बाहर निकली कूटनीति! रेड कार्पेट नहीं, अब कार में तय हो रही डिप्लोमेसी
SC ने ट्रांसफर किया मामला; अब कलकत्ता HC करेगा ट्रेनी डॉक्टर रेप केस की सुनवाई
Supreme Court
SC ने ट्रांसफर किया मामला; अब कलकत्ता HC करेगा ट्रेनी डॉक्टर रेप केस की सुनवाई
संसद में गूंजा डिलिवरी ब्वॉय की पेमेंट का मुद्दा, एक पैकेट पर कितनी कमाई होती है?
Delivery boy news
संसद में गूंजा डिलिवरी ब्वॉय की पेमेंट का मुद्दा, एक पैकेट पर कितनी कमाई होती है?
अहमदाबाद के 3 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी, ईमेल में लिखा- 'हम लेंगे बदला...'
Ahmedabad
अहमदाबाद के 3 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी, ईमेल में लिखा- 'हम लेंगे बदला...'
'...ताकि फिर न हो ऐसी घटनाएं', राकेश किशोर की करतूत के बाद सख्त सुप्रीम कोर्ट
Supreme Court
'...ताकि फिर न हो ऐसी घटनाएं', राकेश किशोर की करतूत के बाद सख्त सुप्रीम कोर्ट
जहरीली बयानबाजी कर रहे नेता... भारत ने बांग्लादेश के हाई कमिश्नर को किया तलब
bangladesh
जहरीली बयानबाजी कर रहे नेता... भारत ने बांग्लादेश के हाई कमिश्नर को किया तलब