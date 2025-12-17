दिल्ली की सड़क पर अचानक खड़ी दिखीं 8 Rolls-Royce और एक Blue Ferrari, लोग बोले - Tanya Mittal आ गई क्या?

दिल्ली की सड़कों पर महंगी गाड़ियां दिखना कोई नई बात नहीं है, लेकिन हाल ही में सामने आया एक वीडियो लोगों को चौंकाने के लिए काफी था. आम-सी ड्राइव के दौरान एक शख्स ने जो नजारा कैमरे में कैद किया, वो किसी कार शो से कम नहीं लगा. सड़क किनारे एक के बाद एक खड़ी थीं आठ Rolls-Royce और उनके बीच चमचमाती नीली Ferrari. कुछ ही पलों में यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. लोगों ने मज़ाक भी किए, हैरानी भी जताई और सवाल भी पूछे कि आखिर इतनी लग्ज़री एक साथ यहां कैसे?

शांत सड़क पर लग्जरी का मेला

वीडियो में देखा जा सकता है कि सड़क सामान्य है, ट्रैफिक भी ज्यादा नहीं. तभी कैमरा एक सफेद Rolls-Royce SUV पर टिकता है, जो पेड़ के पास खड़ी है. इसके बाद काली Rolls-Royce सेडान दिखती है, फिर एक और काली कार. धीरे-धीरे लाइन लंबी होती जाती है और देखने वाला समझ ही नहीं पाता कि यह आम सड़क है या किसी अरबपति की प्राइवेट परेड.

रंगों और रुतबे की कतार

आगे क्रीम कलर की Rolls-Royce नजर आती है, जो बाकी गाड़ियों से अलग चमकती है. इसके बाद सफेद-नीले रंग की Rolls-Royce दिखती है, जो लाइनअप में थोड़ा कंट्रास्ट जोड़ती है. फिर एक और काली Rolls-Royce और उसके बाद गहरे नीले रंग की सेडान दिखती है. आखिर में एक और ब्लैक Rolls-Royce आकर इस शाही कतार को पूरा करती है.

Rolls-Royce के बीच Ferrari ने लूटी महफिल

इन आठ Rolls-Royce के बीच जो गाड़ी सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है, वह है नीले रंग की Ferrari SF90 Stradale. यह न तो SUV है और न ही भारी-भरकम सेडान. इसका लो बॉडी डिजाइन, शार्प लुक और स्पोर्टी स्टाइल Rolls-Royce के क्लासिक अंदाज़ से बिल्कुल अलग दिखता है. इसी वजह से Ferrari इस पूरी लाइनअप की सबसे बड़ी सरप्राइज बन गई.

सोशल मीडिाय पर वायरल हुआ वीडियो

यह वीडियो 15 दिसंबर को X पर शेयर किया गया और देखते ही देखते 80 लाख से ज्यादा बार देखा गया. कमेंट सेक्शन में लोगों की क्रिएटिविटी देखने लायक रही. किसी ने लिखा, “100 मीटर के दायरे में पाकिस्तान की GDP खड़ी है.” तो किसी ने तंज कसते हुए कहा, “यहां सांस लेने में दिक्कत है और आपको Rolls-Royce दिख रही हैं.”