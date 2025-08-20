Video: एक मोटा हाथी... कविता का Sad Version गाना सुन आप भी हो जाएंगे लोट-पोट, नहीं रुकेगी हंसी
Ek Mota Hathi Sad version Video: सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें सेड वर्जन में एक छोटा हाथी गाया जा रहा है. आइए वायरल वीडियो देखते हैं.

Written By  Simran Singh|Last Updated: Aug 20, 2025, 10:20 AM IST
Ek Mota Hathi Sad version Video: एक मोटा हाथी घूमने चला... ये कविता तो आपने भी सुनी होगी जिसे सुनकर रोता हुआ बच्चा भी खिलखिलाने लगता है, लेकिन सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में इसे अलग तरह से सुनने को मिल रहा है. जहां ये वीडियो एक उत्साह और सोर के साथ सुनने को मिलती है. वायरल वीडियो में एक छोटा हाथी कविता को आप जोर-सोर के साथ नहीं बल्कि आंसुओं और शांत माहौल में सुन सकते हैं. हालांकि, वीडियो को देखकर आपकी आंखों में आंसू नहीं बल्कि होठों पर मुस्कान आ सकती है. आइए वायरल वीडियो में एक दिखाया जा रहा है जानते हैं.

‘एक मोटा हाथी घूमने चला’ का सैड वर्जन

उदास महफिल में ‘एक मोटा हाथी घूमने चला’ का सैड वर्जन गाया गया और इससे हर तरफ उदासी का माहौल छा गया. इस वायरल वीडियो में एक माइक लिए लड़का खड़ा है बाकी सारे लोग ऑडियंस बनकर देख रहे हैं. वीडियो में दिख रहा है कि पीछे की तरफ लिखा हुआ है-  ‘उदास महफिल’ एक मोटा हाथी घूमने चला sad version सुनाओ. इसमें शख्स रोते हुए गाना गाता है और सभी साथ निभाते हुए उदासी के साथ बोल से बोल मिलाते नजर आते हैं.

इंस्टाग्राम पर @naved2437_official नामक अकाउंट से वीडियो को साझा किया गया है जिसके कैप्शन में लिखा है- एक मोटा हाथी sad version. इस वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरह से एक मजेदार कविता को सैड वर्जन में बदल देते हैं और वीडियो को सुनते ही आपको ‘कभी अलविदा ना कहना’ गाने की याद आ सकती है जो उसी धुन के साथ गाया जा रहा है.

यूजर्स ने किए मजेदार कमेंट्स

इस वायरल वीडियो पर यूजर्स के भी मजेदार कमेंट्स देखने को मिले. एक यूजर ने लिखा- ‘ये गाना सुनकर आंखों से आंसू निकल आए, Very Sad.’ दूसरे यूजर ने लिखा कि समझ नहीं आ रहा कि हंसना है या रोना है. तीसरे यूजर ने कमेंट कर कहा कि ये गाना सुनने के बाद तीन दिन से खाना नहीं खाया भाई, Very Sad Song. इस तरह से और भी मजेदार कमेंट सोशल मीडिया पर देखने को मिले.

ये भी पढ़ें-  Video: 7 जन्मों से भाई सिंगल! दूल्हा नहीं दे पाया दुल्हन को सबके सामने गुलाब का फूल, लोग बताते रहे तरीका

Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिज...और पढ़ें

