कार खरीदकर शोरूम में ही नाचने लगे बुजुर्ग दंपति, कैमरे में कैद हो गया ये खूबसूरत मोमेंट

Elderly Couple Dance Video: नई कार खरीदने के बाद बुजुर्ग दंपति शोरूम में ही झूमने लगे. बुजुर्ग दंपति का ये खूबसूरत मोमेंट कैमरे में कैद हो गया और अब ये शानदार वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.
Viral Video: अचीवमेंट के लिए उम्र की कोई सीमा नहीं होती है. यही संदेश देता हुआ एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. एक बुजुर्ग दंपति नई कार खरीदते हैं और इस दौरान शोरूम में ही नाचने लगते हैं. इस खूबसूरत वीडियो ने लोगों के चेहरे पर मुस्कान ला दी और ये बता दिया कि अचीवमेंट की कोई ऐज लिमिट नहीं होती है.
खुशी से झूमने दादी?
इंटरनेट पर वायरल हो रहे वीडियो में बुजुर्ग दंपति कार के एक शोरूम में खड़े हैं और उनके पीछे एक लाल कलर ही चमचमाती हुई कार खड़ी है. इस दौरान दादी मां कार की चाबी लेते हुए फोटो शूट करा रही हैं और दादा जी नाचना शुरु कर देते हैं. फोटो खिंचने के बाद अम्मा भी दादा जी के साथ नाचने लगती हैं. ये खूबसूरत पल कैमरे में कैद हो गया और अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब शेयर कर रहे हैं.
किसने शेयर किया ये वीडियो?
ये वीडियो सोशल मीडिया पर @autoreview46 नाम के वेरिफाइड अकाउंट से शेयर किया गया है. ये वीडियो लोगों को खूब पसंद आ रहा है और इसलिए ये सोशल मीडिया पर खूब शेयर किया जा रहा है. आपको जानकर हैरानी होगी कि खबर लिखे जाने तक इस वीडियो पर 2.9 लाख लाइक्स हो चुके हैं. इतना ही नहीं, से ज्यादा लोगों ने इस वीडियो को शेयर भी कर चुके हैं.
वीडियो देखकर क्या बोली जनता?
वीडियो देखने के बाद लोगों ने बहुत शानदार कमेंट किए हैं. एक यूजर ने लिखा, "ये हमारे मां बाप हैं जो अपने बच्चों के सपने और जिम्मेदारियों को पूरा करते करते अपने सपने पूरे नहीं कर पाते हैं. देर से ही सही पर उनका सपना पूरा तो हुआ." दूसरे यूजर ने लिखा, "अंदर का बच्चा कभी नहीं मरता, बस ऐसे ही बाहर आ जाता है खुश होने."
