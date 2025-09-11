कार खरीदकर शोरूम में ही नाचने लगे बुजुर्ग दंपति, कैमरे में कैद हो गया ये खूबसूरत मोमेंट
जरा हटके

कार खरीदकर शोरूम में ही नाचने लगे बुजुर्ग दंपति, कैमरे में कैद हो गया ये खूबसूरत मोमेंट

Elderly Couple Dance Video: नई कार खरीदने के बाद बुजुर्ग दंपति शोरूम में ही झूमने लगे. बुजुर्ग दंपति का ये खूबसूरत मोमेंट कैमरे में कैद हो गया और अब ये शानदार वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

 

Sep 11, 2025, 11:27 PM IST
Viral Video: अचीवमेंट के लिए उम्र की कोई सीमा नहीं होती है. यही संदेश देता हुआ एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. एक बुजुर्ग दंपति नई कार खरीदते हैं और इस दौरान शोरूम में ही नाचने लगते हैं. इस खूबसूरत वीडियो ने लोगों के चेहरे पर मुस्कान ला दी और ये बता दिया कि अचीवमेंट की कोई ऐज लिमिट नहीं होती है. 

खुशी से झूमने दादी?

इंटरनेट पर वायरल हो रहे वीडियो में बुजुर्ग दंपति कार के एक शोरूम में खड़े हैं और उनके पीछे एक लाल कलर ही चमचमाती हुई कार खड़ी है. इस दौरान दादी मां कार की चाबी लेते हुए फोटो शूट करा रही हैं और दादा जी नाचना शुरु कर देते हैं. फोटो खिंचने के बाद अम्मा भी दादा जी के साथ नाचने लगती हैं. ये खूबसूरत पल कैमरे में कैद हो गया और अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब शेयर कर रहे हैं. 
यह भी पढ़ें: अपनी ही टीचर की क्लास लगा रहा ये बच्चा, दे रहा है जान से मारने की धमकी; Video हो गया वायरल

Add Zee News as a Preferred Source

किसने शेयर किया ये वीडियो?

ये वीडियो सोशल मीडिया पर @autoreview46 नाम के वेरिफाइड अकाउंट से शेयर किया गया है. ये वीडियो लोगों को खूब पसंद आ रहा है और इसलिए ये सोशल मीडिया पर खूब शेयर किया जा रहा है. आपको जानकर हैरानी होगी कि खबर लिखे जाने तक इस वीडियो पर 2.9 लाख लाइक्स हो चुके हैं. इतना ही नहीं, से ज्यादा लोगों ने इस वीडियो को शेयर भी कर चुके हैं.

वीडियो देखकर क्या बोली जनता?

वीडियो देखने के बाद लोगों ने बहुत शानदार कमेंट किए हैं. एक यूजर ने लिखा, "ये हमारे मां बाप हैं जो अपने बच्चों के सपने और जिम्मेदारियों को पूरा करते करते अपने सपने पूरे नहीं कर पाते हैं. देर से ही सही पर उनका सपना पूरा तो हुआ." दूसरे यूजर ने लिखा, "अंदर का बच्चा कभी नहीं मरता, बस ऐसे ही बाहर आ जाता है खुश होने."
यह भी पढ़ें: आवाज सुनकर बता देता है सड़क पर दौड़ रही बाइकों के नाम, इंटरनेट पर छा गया ये लड़का

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने के आधार पर बनाई गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

nirdosh sharma

जी न्यूज में ट्रेनी हैं वायरल स्टोरीज करते हैं. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे कंटेंट पर पैनी नजर रखते हैं. इन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है.

