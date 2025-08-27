Metro Video: मेट्रो में पति की गोद पर बड़े प्यार से सोती दिखी पत्नी, वायरल हो गया बुजुर्ग जोड़ी का वीडियो
Advertisement
trendingNow12898360
Hindi Newsजरा हटके

Metro Video: मेट्रो में पति की गोद पर बड़े प्यार से सोती दिखी पत्नी, वायरल हो गया बुजुर्ग जोड़ी का वीडियो

Metro Video: सोशल मीडिया पर एक मेट्रो का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें दो बुजुर्ग कपल को देखा जा रहा है. दोनों का एक दूसरे की ओर प्यार दिख रहा है जिसे इंटरनेट पर खूब पसंद किया जा रहा है, आइए वीडियो देखते हैं.

Written By  Simran Singh|Last Updated: Aug 27, 2025, 11:18 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Metro Video: मेट्रो में पति की गोद पर बड़े प्यार से सोती दिखी पत्नी, वायरल हो गया बुजुर्ग जोड़ी का वीडियो

Elderly Couple Metro Video: कहते हैं प्यार करने के लिए बस एक अच्छे साथ की जरूरत होती है और अगर एक हाथ, सात फेरों के साथ मिल जाए तो जिंदगी खुशनुमा हो सकती है. लाइफ की हर परिस्थिति में एक हमसफर का साथ मिल जाए तो बेरंग जिंदगी भी रंगीन हो जाती है. सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो से इस बात की पुष्टि होती है कि साथी साथ निभाने वाला होना जरूरी है. मेट्रो में दिख रहे बुजुर्ग जोड़ी को इनके प्यार को देखते हुए खूब पसंद किया जा रहा है. इंटरनेट पर दोनों छा रहे हैं. एक थकी-हारी पत्नी, अपने पति की गोद पर सुकून के पल बिताए नजर आ रही है.

धैर्य के साथ सुकून

ये वीडियो प्रेम के साथ एक धैर्य को भी दर्शा रहा है. मेट्रो में बैठी ये जोड़ी जिस तरह से नजर आ रही है उसे देखकर तारीफ के सिवा कुछ बचता नहीं है. वीडियो में देख सकते हैं कि मेट्रो सीट पर बुजुर्ग पति-पत्नी बैठे हुए और पति की गोद पर सिर रखकर पत्नी सोई हुई है. आपसी प्रेम और पति में धैर्य है कि वो भीड़ के बीच भी अपनी पत्नी को संभाल रहा है.

Add Zee News as a Preferred Source

सोती पत्नी को नहीं किया तंग

वायरल वीडियो में देख सकते हैं कि पति की गोद पर पत्नी सो जाती है और वो पत्नी को उठाने की कोशिश भी नहीं करते बस प्यार अपनी पत्नी को सोने देते हैं. ध्यान से देखने पर तो ऐसा ही लग रहा है कि जैसे शख्स की पत्नी की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है और अपनी पत्नी को आराम देने के लिए पति गोद में सोने दे रहा है. बिना किसी तकलीफ के पत्नी को ऐसे सोने देना दोनों के बीच प्यार को दर्शा रहा है.

इंटरनेट पर खूब किया जा रहा है पसंद

बुजुर्ग जोड़ी का ये वीडियो इंटरनेट पर छाया हुआ है और काफी पसंद भी किया जा रहा है. इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @rimjhim_aggarwal नाम के अकाउंट से साझा किया गया है. इस पर यूजर्स अलग-अलग प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. वीडियो को खूब पसंद किया जा रहा है और दोनों की तारीफ की जा रही है. इस उम्र तक आने पर एक दूसरे का साथ देना और पत्नी को पति द्वारा संभलना काफी पसंद किया जा रहा है.

ये भी पढ़ें- Desi Jugaad: तीन दोस्तों ने थाली में बनाई गरमा गरम जलेबी, पहले कभी नहीं देखा होगा ऐसा तगड़ा जुगाड़!

About the Author
author img
Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिज...और पढ़ें

TAGS

videoMetro Video

Trending news

एयरपोर्ट में ग्राउंड स्टाफ को पीटने वाले आर्मी ऑफिसर पर स्पाइसजेट ने लगाया बैन
SpiceJet airline
एयरपोर्ट में ग्राउंड स्टाफ को पीटने वाले आर्मी ऑफिसर पर स्पाइसजेट ने लगाया बैन
लंदन में क्यों बनेगा 'महाराष्ट्र भवन'? डिप्टी सीएम अजित पवार ने बता दी ये बड़ी वजह
Maharashtra
लंदन में क्यों बनेगा 'महाराष्ट्र भवन'? डिप्टी सीएम अजित पवार ने बता दी ये बड़ी वजह
भयंकर बारिश-भूसखलन से घाटी में मौत का जलजला, 10 प्वाइंट्स में जानें ताजा हालात
#Jammu Kashmir
भयंकर बारिश-भूसखलन से घाटी में मौत का जलजला, 10 प्वाइंट्स में जानें ताजा हालात
विरार में कुदरत का कहर, चॉल पर गिरा अपार्टमेंट का बड़ा हिस्सा, 2 की मौत और 11 घायल
Maharashtra news
विरार में कुदरत का कहर, चॉल पर गिरा अपार्टमेंट का बड़ा हिस्सा, 2 की मौत और 11 घायल
अभी और टलेगा BJP अध्यक्ष का चुनाव? RSS चीफ के साथ बैठक कर सकते हैं PM मोदी
BJP
अभी और टलेगा BJP अध्यक्ष का चुनाव? RSS चीफ के साथ बैठक कर सकते हैं PM मोदी
RSS के शताब्दी समारोह में बाबा रामदेव-कंगना सहित कई दिग्गज, जाने किसने क्या कहा
rss
RSS के शताब्दी समारोह में बाबा रामदेव-कंगना सहित कई दिग्गज, जाने किसने क्या कहा
जम्मू-कश्मीर में मची है भयंकर तबाही, भूस्खलन से अब तक 30 की मौत; 22 ट्रेनें रद्द
Landslide
जम्मू-कश्मीर में मची है भयंकर तबाही, भूस्खलन से अब तक 30 की मौत; 22 ट्रेनें रद्द
'हिन्दू राष्ट्र का सत्ता से कोई मतलब ...', RSS के शताब्दी वर्ष पर बोले मोहन भागवत
Mohan Bhagwat
'हिन्दू राष्ट्र का सत्ता से कोई मतलब ...', RSS के शताब्दी वर्ष पर बोले मोहन भागवत
Aaj Ki Taza Khabar Live: बारिश ने जम्मू-कश्मीर मचाया कोहराम, मदद के लिए मैदान में उतारा गया C-130 विमान, जानें प्रलय की पूरी कहानी
#Breaking news
Aaj Ki Taza Khabar Live: बारिश ने जम्मू-कश्मीर मचाया कोहराम, मदद के लिए मैदान में उतारा गया C-130 विमान, जानें प्रलय की पूरी कहानी
Ganesh Chaturthi 2025 Live Updates: इन नियमों से करें बप्पा को प्रसन्न, जानें पूजा विधि, शुभ मुहूर्त और सामग्री, मिलेगी सुख-समृद्धि और सफलता
ganesh chaturthi 2025
Ganesh Chaturthi 2025 Live Updates: इन नियमों से करें बप्पा को प्रसन्न, जानें पूजा विधि, शुभ मुहूर्त और सामग्री, मिलेगी सुख-समृद्धि और सफलता
;