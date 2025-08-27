Metro Video: मेट्रो में पति की गोद पर बड़े प्यार से सोती दिखी पत्नी, वायरल हो गया बुजुर्ग जोड़ी का वीडियो

Elderly Couple Metro Video: कहते हैं प्यार करने के लिए बस एक अच्छे साथ की जरूरत होती है और अगर एक हाथ, सात फेरों के साथ मिल जाए तो जिंदगी खुशनुमा हो सकती है. लाइफ की हर परिस्थिति में एक हमसफर का साथ मिल जाए तो बेरंग जिंदगी भी रंगीन हो जाती है. सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो से इस बात की पुष्टि होती है कि साथी साथ निभाने वाला होना जरूरी है. मेट्रो में दिख रहे बुजुर्ग जोड़ी को इनके प्यार को देखते हुए खूब पसंद किया जा रहा है. इंटरनेट पर दोनों छा रहे हैं. एक थकी-हारी पत्नी, अपने पति की गोद पर सुकून के पल बिताए नजर आ रही है.

धैर्य के साथ सुकून

ये वीडियो प्रेम के साथ एक धैर्य को भी दर्शा रहा है. मेट्रो में बैठी ये जोड़ी जिस तरह से नजर आ रही है उसे देखकर तारीफ के सिवा कुछ बचता नहीं है. वीडियो में देख सकते हैं कि मेट्रो सीट पर बुजुर्ग पति-पत्नी बैठे हुए और पति की गोद पर सिर रखकर पत्नी सोई हुई है. आपसी प्रेम और पति में धैर्य है कि वो भीड़ के बीच भी अपनी पत्नी को संभाल रहा है.

सोती पत्नी को नहीं किया तंग

वायरल वीडियो में देख सकते हैं कि पति की गोद पर पत्नी सो जाती है और वो पत्नी को उठाने की कोशिश भी नहीं करते बस प्यार अपनी पत्नी को सोने देते हैं. ध्यान से देखने पर तो ऐसा ही लग रहा है कि जैसे शख्स की पत्नी की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है और अपनी पत्नी को आराम देने के लिए पति गोद में सोने दे रहा है. बिना किसी तकलीफ के पत्नी को ऐसे सोने देना दोनों के बीच प्यार को दर्शा रहा है.

इंटरनेट पर खूब किया जा रहा है पसंद

बुजुर्ग जोड़ी का ये वीडियो इंटरनेट पर छाया हुआ है और काफी पसंद भी किया जा रहा है. इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @rimjhim_aggarwal नाम के अकाउंट से साझा किया गया है. इस पर यूजर्स अलग-अलग प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. वीडियो को खूब पसंद किया जा रहा है और दोनों की तारीफ की जा रही है. इस उम्र तक आने पर एक दूसरे का साथ देना और पत्नी को पति द्वारा संभलना काफी पसंद किया जा रहा है.

