13 हजार में खरीदकर 36 करोड़ में बेच दिया... बुजुर्ग दंपति को लगा ऐसा झटका; आर्ट डीलर पर ठोक दिया केस

फ्रांस में बुजुर्ग दंपति ने 13 हजार रुपये में बेचा अफ्रीकी मुखौटा बाद में 36 करोड़ में नीलाम हुआ. असली कीमत पता चलने पर दंपति ने आर्ट डीलर पर मुकदमा किया, कोर्ट ने बेची हुई रकम फ्रीज कर दी.

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Jan 19, 2026, 03:39 PM IST
आपने ऐसे कई मामले देखे होंगे, जहां लोग जानकारी के अभाव में किसी चीज की सही कीमत नहीं समझ पाते और उसे कम कीमत पर बेच देते हैं. ऐसा ही एक मामला पश्चिमी यूरोप के फ्रांस से सामने आया है. यहां एक बुजुर्ग दंपति ने एक आर्ट डीलर को एक अफ्रीकी मुखौटा महज 13 हजार रुपये में बेच दिया था, जबकि इसकी कीमत इससे कई गुना ज्यादा थी. दंपति को इस मुखौटे की असली कीमत का अंदाजा नहीं था. बाद में जब आर्ट डीलर ने इसी मुखौटे को 36 करोड़ रुपये में नीलाम किया, तो यह बात सामने आते ही बुजुर्ग दंपति हैरान रह गए और उन्होंने डीलर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया.

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, निम्स शहर में रहने वाले इस बुजुर्ग दंपति ने साल 2021 में अपना घर खाली किया था. घर की सफाई के दौरान उन्हें एक पुराना अफ्रीकी मुखौटा मिला, जिसे उन्होंने बेचने का फैसला किया. दंपति ने यह मूखौटा एक मशहूर आर्ट डीलर को 129 पाउंड यानी करीब 13,208 रुपये में बेच दिया. लेकिन कुछ ही महीनों बाद उसी डीलर ने इस मुखौटे को नीलामी में रखा और यह 3.6 मिलियन पाउंड, यानी करीब 36 करोड़ 86 लाख रुपय में बिक गया.

दुनिया के सबसे दुर्लभ फांग मुखौटों में एक

यह मुखौटा फांग समुदाय द्वारा बनाया गया था, जो कैमरून, इक्वेटोरियल गिनी और गैबॉन के इलाकों में रहते हैं. लकड़ी से तराशे गए ये मुखौटे बेहद खास माने जाते हैं. विशेषज्ञों के मुताबिक, यह 19वीं सदी का मुखौटा है और ‘नगिल’ नाम की एक गुप्त पुरुष संस्था द्वारा इस्तेमाल किया जाता था, जो न्यायिक मामलों की निगरानी करती थी. टेस्ट में इसकी उम्र और ऐतिहासिक अहमियत की पुष्टि हुई. बताया गया कि दुनिया भर के संग्रहालयों में ऐसे मुखौटों की संख्या दर्जन भर से भी कम है, जिससे इसकी कीमत और बढ़ गई.

कोर्ट में पहुंचा मामला

जब बुजुर्ग दंपति ने अखबार में मुखौटे की नीलामी की खबर पढ़ी, तो उन्हें अपनी गलती का अहसास हुआ. उन्होंने आरोप लगाया कि आर्ट डीलर ने जानबूझकर मुखौटे की असली कीमत उनसे छिपाई. दंपति ने कोर्ट में मुकदमा दायर कर दिया. जून 2024 में निम्स की अपील कोर्ट ने माना कि दंपति का मामला “सिद्धांत रूप से मजबूत” लगता है. कोर्ट ने आदेश दिया कि केस के निपटारे तक नीलामी से मिली पूरी रकम फ्रीज रहेगी. यह कानूनी लड़ाई अब भी जारी है.

पढ़ें क्यों खास है यह मुखौटा 

द मेट्रो न्यूज के अनुसार, यह कलाकृति गैबॉन के फैंग लोगों से जुड़ी हुई है, जिसका इस्तेमाल शादियों और अंत्येष्टि जैसे पारंपरिक अनुष्ठानों में किया जाता था. अफ्रीकी देश के बाहर यह मुखौटा बेहद दुर्लभ माना जाता है और दुनिया भर के संग्रहालयों में इसके केवल कुछ ही नमूने मौजूद हैं. परीक्षण के मुताबिक यह मुखौटा 19वीं सदी का है, जबकि अदालती दस्तावेज़ों में इस वस्तु को ‘अपनी दुर्लभता के मामले में असाधारण’ बताया गया है.

