ईमानदारी की मिसाल... फल वाली दादी ने ठुकरा दिए मुफ्त के पैसे, दिल जीत लेगा ये VIDEO

Elderly Woman Viral Video: यूं तो सोशल मीडिया पर लाखों वीडियो अपलोड किए जाते हैं. इनमें से कुछ वीडियो ऐसे होते हैं जिन्हें देखते ही आप लाइक और शेयर कर देते हैं और ऐसे ही ये वीडियो वायरल हो जाते हैं. इन दिनों एक दादी का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. दादी ने ईमानदारी की मिसाल पेश करते हुए मुफ्त के पैसों को ठुकरा दिया और बता दिया कि वो खुद मेहनत करके कमाना चाहती हैं. चलिए देखते हैं ये खूबसूरत वीडियो.

अम्मा ने पेश की ईमानदारी की मिसाल

इंटरनेट पर ईमानदारी का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें फल बेचने वाली एक बुजुर्ग अम्मा ने सबका दिल जीत लिया है. अम्मा की ईमानदारी के चर्चा पूरे इंटरनेट पर हो रही है! अम्मा ने दिखा दिया कि ईमानदारी और आत्मसम्मान आज भी बाकी है. वायरल वीडियो में एक बुजुर्ग अम्मा 2 टोकरी में फल बेचती नजर आती है. इस दौरान फल खरीदने के लिए एक शख्स अम्मा के पास आता है और उन्हें कुछ एक्स्ट्रा पैसे देने की कोशिश करता है, लेकिन अम्मा ने ये पैसे लेने से साफ इंकार कर दिया. अम्मा ने कहा कि मैं ऐसे पैसे नहीं ले सकती हूं, पहले फल लो फिर पैसे लुंगी. इसके बाद उस शख्स ने अम्मा से फल लिए और फिर पैसे देकर वहां से चला गया.

वीडियो हुआ वायरल

जैसे ही अम्मा पैसे लेने से मना करती हैं वो शख्स अम्मा की बात सुनकर हैरान रह जाता है. इस बुजुर्ग अम्मा का जवाब सुनकर हर कोई सोचने पर मजबूर हो गया कि आज के समय में इतना आत्म सम्मान और ईमानदारी है कि कोई पैसे लेने से इंकार कर दे. अम्मा की ईमानदारी का ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. यूजर्स अम्मा की तारीफ में बड़ी संख्या में कमेंट कर रहे हैं.

किसने पोस्ट किया वीडियो?

इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @vartika_patel_v नाम के हैंडल से पोस्ट किया गया है और खबर लिखे जाने तक इस वीडियो पर 1.6 लाख से ज्यादा लाइक हो चुके हैं. इतना ही नहीं लोग बड़ी संख्या में प्रतिक्रिया भी दे रहे हैं. कुछ यूजर्स व्यक्ति के बोलने के लहजे पर सवाल उठा रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, "ओ अच्छा, अगली बार थोड़ी इज्जत से बात करना." दूसरे यूजर ने लिखा, "भाई आपको सीखना चाहिए कि बड़ों से कैसे बात करते हैं." तीसरे यूजर ने लिखा, "दादी सच में ईमानदार हैं."

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.