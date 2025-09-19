अपने हाथों से खिलाता है दवाई तो कभी करता पैरों की मालिश, देखें जीवन साथी का होना क्यों जरूरी

Viral Video: कहते हैं "जीवन साथी बुढ़ापे का सहारा होता है." इसी बात को साबित करता बुजुर्ग कपल का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. जो जीवन साथी की अहमियत को दर्शाता है. इंटरनेट पर वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि एक बुजुर्ग व्यक्ति अपनी बीमार पत्नी की सेवा कर रहा है. वो सबसे पहले अपने हाथों से बीमार पत्नी को दवाइयां खिलाता है और फिर पैरों की मालिश भी करता है.

क्या संदेश देता है ये वीडियो?

ये वीडियो ना सिर्फ दो कपल के प्यार को दर्शाता है बल्कि जीवन में लाइफ पार्टनर की अहमियत को भी दिखाता है. इसी के साथ ये प्यारा सा वीडियो हर परिस्थिति में जीवन साथी के साथ खड़े रहने की प्रेरणा भी देता है. बुजुर्ग अपने जीवन साथी की सेवा करने के साथ प्यार से उसके हाथों को भी चूमता है. अब ये शानदार वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है.

किसने शेयर किया ये वीडियो?

इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @eshhmeit_ नाम के हैंडल से शेयर किया गया है और ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब पसंद किया जा रहा है. आपको जानकर हैरानी होगी कि अब तक इस वीडियो पर 3 लाख से ज्यादा लाइक आ चुके हैं. इतना ही नहीं, 1.3 लाख से ज्यादा लोग इस वीडियो को शेयर भी कर चुके हैं.

वीडियो देखकर क्या बोले यूजर्स?

इस शानदार वीडियो को देखने के बाद यूजर्स ने काफी संख्या में कमेंट किए हैं. एक यूजर ने लिखा, "यह हर रोज में अपने घर में देखता हूं, क्योंकि मेरे पिता जी मेरी मां की ऐसे ही देखभाल करते हैं और मुझे अपनी मां के लिए बहुत खुशी होती है कि उन्हें जीवन में ऐसा साथी मिला है." दूसरे यूजर ने लिखा, "इस वीडियो को देखकर सचमुच मेरी आंखों में आंसू आ गए." तीसरे यूजर ने लिखा, "मेरी माँ ने मेरे पिताजी की आखिरी सांस तक देखभाल की! 52 साल की उम्र में उनका निधन हो गया. 17 साल हो गए हैं, मेरी मां अभी भी जीवित हैं, क्योंकि वह हर समय उनके साथ रहते हैं."

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने के आधार पर बनाई गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.