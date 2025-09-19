अपने हाथों से खिलाता है दवाई तो कभी करता पैरों की मालिश, देखें जीवन साथी का होना क्यों जरूरी
Advertisement
trendingNow12927895
Hindi Newsजरा हटके

अपने हाथों से खिलाता है दवाई तो कभी करता पैरों की मालिश, देखें जीवन साथी का होना क्यों जरूरी

Elderly Couple Ka Video: सोशल मीडिया पर एक बुजुर्ग कपल का वीडियो वायरल हो रहा है जो बताता है कि जीवन में लाइफ पार्टनर का होना कितना जरूरी है. वीडियो में एक बुजुर्ग अपनी बीमार पत्नी की बच्चों की तरह सेवा कर रहा है.

 

Written By  nirdosh sharma|Last Updated: Sep 19, 2025, 12:22 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

अपने हाथों से खिलाता है दवाई तो कभी करता पैरों की मालिश, देखें जीवन साथी का होना क्यों जरूरी

Viral Video: कहते हैं "जीवन साथी बुढ़ापे का सहारा होता है." इसी बात को साबित करता बुजुर्ग कपल का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. जो जीवन साथी की अहमियत को दर्शाता है. इंटरनेट पर वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि एक बुजुर्ग व्यक्ति अपनी बीमार पत्नी की सेवा कर रहा है. वो सबसे पहले अपने हाथों से बीमार पत्नी को दवाइयां खिलाता है और फिर पैरों की मालिश भी करता है.

क्या संदेश देता है ये वीडियो?
ये वीडियो ना सिर्फ दो कपल के प्यार को दर्शाता है बल्कि जीवन में लाइफ पार्टनर की अहमियत को भी दिखाता है. इसी के साथ ये प्यारा सा वीडियो हर परिस्थिति में जीवन साथी के साथ खड़े रहने की प्रेरणा भी देता है. बुजुर्ग अपने जीवन साथी की सेवा करने के साथ प्यार से उसके हाथों को भी चूमता है. अब ये शानदार वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है.

किसने शेयर किया ये वीडियो?
इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @eshhmeit_ नाम के हैंडल से शेयर किया गया है और ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब पसंद किया जा रहा है. आपको जानकर हैरानी होगी कि अब तक इस वीडियो पर 3 लाख से ज्यादा लाइक आ चुके हैं. इतना ही नहीं, 1.3 लाख से ज्यादा लोग इस वीडियो को शेयर भी कर चुके हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

य​​​​ह भी पढ़ें: दुकान के बाहर बेबस बैठी थी बुजुर्ग महिला, तभी बेटा बनकर आया ये फरिश्ता और फिर...

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

वीडियो देखकर क्या बोले यूजर्स?
इस शानदार वीडियो को देखने के बाद यूजर्स ने काफी संख्या में कमेंट किए हैं. एक यूजर ने लिखा, "यह हर रोज में अपने घर में देखता हूं, क्योंकि मेरे पिता जी मेरी मां की ऐसे ही देखभाल करते हैं और मुझे अपनी मां के लिए बहुत खुशी होती है कि उन्हें जीवन में ऐसा साथी मिला है." दूसरे यूजर ने लिखा, "इस वीडियो को देखकर सचमुच मेरी आंखों में आंसू आ गए." तीसरे यूजर ने लिखा, "मेरी माँ ने मेरे पिताजी की आखिरी सांस तक देखभाल की! 52 साल की उम्र में उनका निधन हो गया. 17 साल हो गए हैं, मेरी मां अभी भी जीवित हैं, क्योंकि वह हर समय उनके साथ रहते हैं."
य​​​​ह भी पढ़ें: नई साइकिल की पूजा के साथ समाज को दिया शानदार मैसेज, इस वीडियो से लेनी चाहिए सीख

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने के आधार पर बनाई गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

About the Author
author img
nirdosh sharma

जी न्यूज में ट्रेनी हैं वायरल स्टोरीज करते हैं. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे कंटेंट पर पैनी नजर रखते हैं. इन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है.

...और पढ़ें

TAGS

Elderly manLife PartnerOld couple

Trending news

सुप्रीम कोर्ट बड़ा या मुस्लिम बोर्ड? वक्फ कानून को लेकर रची जा रही भड़काने की साजिश
DNA
सुप्रीम कोर्ट बड़ा या मुस्लिम बोर्ड? वक्फ कानून को लेकर रची जा रही भड़काने की साजिश
भारत में 'अपनी दुकान' पर 'PAK सामान'! कौन खरीद रहा पड़ोसी मुल्क की ब्यूटी क्रीम?
DNA
भारत में 'अपनी दुकान' पर 'PAK सामान'! कौन खरीद रहा पड़ोसी मुल्क की ब्यूटी क्रीम?
हीरोइन के 'विलेन' को मारा तो याद आया ‘सनातन’...क्या गैंगस्टर्स का भी धर्म होता है?
DNA Analysis
हीरोइन के 'विलेन' को मारा तो याद आया ‘सनातन’...क्या गैंगस्टर्स का भी धर्म होता है?
राहुल गांधी का 'परमाणु बम-पार्ट 2'...क्या भारत में 'वोट की चोरी' हो सकती है?
DNA Analysis
राहुल गांधी का 'परमाणु बम-पार्ट 2'...क्या भारत में 'वोट की चोरी' हो सकती है?
DNA:अगर एक साथ आए तो ताकत के मामले में भारत के आगे कहां ठहरते हैं सऊदी-पाकिस्तान?
DNA Analysis
DNA:अगर एक साथ आए तो ताकत के मामले में भारत के आगे कहां ठहरते हैं सऊदी-पाकिस्तान?
अलगाववादी नेता के इंतकाल पर सियासी उबाल, CM उमर अब्दुल्ला ने दागे सवालिया तीर
Jammu and Kashmir
अलगाववादी नेता के इंतकाल पर सियासी उबाल, CM उमर अब्दुल्ला ने दागे सवालिया तीर
Gen Z बचाएंगे संविधान, रोकेंगे वोट चोरी... राहुल गांधी ने दिया बड़ा संकेत
Rahul Gandhi
Gen Z बचाएंगे संविधान, रोकेंगे वोट चोरी... राहुल गांधी ने दिया बड़ा संकेत
PAK पर आधी रात को नहीं तो कब हमला करना चाहती थी भारतीय सेना? CDS का बड़ा खुलासा
CDS General Anil Chauhan
PAK पर आधी रात को नहीं तो कब हमला करना चाहती थी भारतीय सेना? CDS का बड़ा खुलासा
आजम को राहत, अखिलेश की बेरुखी, क्या पूर्व मंत्री बिगाड़ेंगे सपा का खेल?
azam khan
आजम को राहत, अखिलेश की बेरुखी, क्या पूर्व मंत्री बिगाड़ेंगे सपा का खेल?
'बस 50 रुपए हुई मेरे रेस्टोरेंट की कमाई..', बाढ़ प्रभावितों से कंगना ने रोया दुखड़ा
Kangana Ranaut video
'बस 50 रुपए हुई मेरे रेस्टोरेंट की कमाई..', बाढ़ प्रभावितों से कंगना ने रोया दुखड़ा
;