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5 रुपये में वजन तौलते थे बुजुर्ग, ऑफिस जाने वाली महिला ने दे दिया 100 रुपये का नोट; फिर जो हुआ उसने छू लिया दिल

कभी-कभी छोटी-सी मदद भी किसी की जिंदगी में बड़ी खुशी लेकर आ सकती है. सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में एक ऑफिस जाने वाली महिला ने सड़क किनारे वजन मशीन लगाने वाले एक बुजुर्ग शख्स को 100 रुपये दिए, जबकि वह सिर्फ 5 रुपये लेते थे. बुजुर्ग ने ज्यादा पैसे लेने से मना कर दिया और उनकी ईमानदारी देखकर महिला भावुक हो गई.

Written BySantosh Mishra
Published: Jul 21, 2026, 10:20 AM IST|Updated: Jul 21, 2026, 10:20 AM IST
5 रुपये में वजन तौलते थे बुजुर्ग, ऑफिस जाने वाली महिला ने दे दिया 100 रुपये का नोट; फिर जो हुआ उसने छू लिया दिल
Image Credit: Image credit: instagram/@dreamyydiaryy__

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Santosh Mishra

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संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर के तौर पर कार्यरत हैं. वह पिछले 4.5 वर्षों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं. ट्रैवल, फीचर, ऑफबीट, ट्रेंडिंग और वायरल खबरों के साथ-साथ टेक और साइंस से जुड़ी खबरों में भी उनकी विशेष विशेषज्ञता है. उनकी खबरें अपनी विश्वसनीयता और सटीक जानकारी के लिए जानी जाती हैं. आसान और सहज भाषा में लिखे गए उनके कंटेंट को पाठक काफी पसंद करते हैं. सोशल मीडिया की दुनिया (Instagram, X, Reddit, Threads और Facebook) पर उनकी अच्छी पकड़ है. वह ट्रेंडिंग विषयों पर लगातार नजर रखते हैं और फ्रेश व यूनिक खबरें पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं. संतोष मिश्रा इससे पहले News Nation और India Ahead जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम कर चुके हैं. उन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन (PG) किया है.

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