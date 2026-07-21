/5 रुपये में वजन तौलते थे बुजुर्ग, ऑफिस जाने वाली महिला ने दे दिया 100 रुपये का नोट; फिर जो हुआ उसने छू लिया दिल

कई बार हमारी रोजमर्रा की भागदौड़ में ऐसे लोग नजरों के सामने होते हैं, जिनकी मेहनत को हम देख तो लेते हैं, लेकिन उनके लिए रुकने का समय नहीं निकाल पाते. कुछ ऐसा ही एक ऑफिस जाने वाली महिला के साथ हुआ, जिसकी मुलाकात सड़क किनारे वजन मशीन लगाने वाले एक बुजुर्ग से हुई.
इंस्टाग्राम यूजर सपना सिंह ने इस भावुक पल को सोशल मीडिया पर शेयर किया. उन्होंने बताया कि वह हर सुबह ऑफिस जाते समय एक पुल से गुजरती थीं और वहां रोज एक बुजुर्ग व्यक्ति को वजन मशीन के साथ बैठा देखती थीं. लेकिन जल्दी होने की वजह से कभी रुक नहीं पाती थीं. सपना ने बताया कि एक दिन वह थोड़ी जल्दी पहुंच गईं और देखा कि बुजुर्ग अपनी वजन मशीन लगाने की तैयारी कर रहे थे. इस बार उन्होंने रुकने का फैसला किया और उनसे वजन कराने पहुंच गईं.
महिला ने बताया कि बुजुर्ग व्यक्ति वजन देखने के लिए सिर्फ 5 रुपये लेते थे. जब उन्होंने वजन मशीन पर खड़े होकर अपनी जांच कराई, तो उन्होंने बुजुर्ग को 100 रुपये का नोट दे दिया. लेकिन बुजुर्ग का जवाब देखकर वह हैरान रह गईं. उन्होंने तुरंत ज्यादा पैसे लेने से इनकार कर दिया. वह इशारे से समझाने लगे कि वजन देखने की कीमत सिर्फ 5 रुपये है, इसलिए वह बाकी पैसे नहीं ले सकते. सपना ने बताया कि बुजुर्ग की यह ईमानदारी देखकर उनका दिल छू गया. उन्होंने उनसे पैसे रखने के लिए कहा, जिसके बाद बुजुर्ग के चेहरे पर एक छोटी-सी मुस्कान आ गई.
सपना ने अपनी पोस्ट में लिखा कि बुजुर्ग के चेहरे की वह छोटी-सी मुस्कान उनके साथ रह गई. उन्होंने सोचा कि आखिर जिंदगी ने इस बुजुर्ग को कितनी मुश्किलों से गुजारा होगा, फिर भी वह अपनी मेहनत और ईमानदारी के साथ काम कर रहे हैं. उन्होंने लिखा कि वह बुजुर्ग ज्यादा पैसे लेने को तैयार नहीं थे, क्योंकि शायद उनके लिए मेहनत से कमाया हुआ हर रुपया मायने रखता था. वह सिर्फ उतना ही लेना चाहते थे, जितना उनका हक था. महिला ने यह भी बताया कि उन्होंने 100 रुपये इसलिए दिए, क्योंकि उस समय उनके पास वही आखिरी नोट था. उनका कहना था कि उन्होंने अपनी तरफ से उस पल में जितना कर सकती थीं, उतना किया.
यह वीडियो और पोस्ट सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया. लोगों ने महिला के इस छोटे लेकिन खूबसूरत कदम की जमकर तारीफ की. कई यूजर्स ने कहा कि आज के समय में जहां लोग छोटी-छोटी बातों में फायदा देखते हैं, वहीं इस बुजुर्ग की ईमानदारी और महिला की संवेदनशीलता दोनों ही प्रेरणा देने वाली हैं. एक यूजर ने लिखा कि आपने बहुत अच्छा काम किया, भगवान आपको खुश रखे. वहीं, एक अन्य यूजर ने कहा कि सच्ची सफलता यही है कि हम जरूरतमंद लोगों के चेहरे पर मुस्कान ला सकें. कई लोगों ने महिला से अपील की कि अगर वह दोबारा वहां जाएं, तो बुजुर्ग की और मदद करें. कुछ यूजर्स ने तो उनके लिए अपनी तरफ से योगदान देने की इच्छा भी जताई.
इस पूरी घटना ने एक बार फिर साबित कर दिया कि किसी की मदद करने के लिए हमेशा बड़े कदम उठाने की जरूरत नहीं होती. कई बार एक छोटा-सा सहयोग, सम्मान भरा व्यवहार या प्यार से कही गई बात भी किसी के लिए बहुत मायने रखती है. वजन मशीन लेकर बैठने वाला यह बुजुर्ग शायद हर दिन कई लोगों से मिलता होगा, लेकिन उस दिन एक महिला ने न सिर्फ उनका वजन देखा, बल्कि उनकी मेहनत और ईमानदारी की कीमत भी समझी. यही वजह है कि यह वीडियो लोगों के दिलों को छू रहा है. यह कहानी याद दिलाती है कि इंसानियत आज भी जिंदा है और छोटी-सी नेकी भी किसी के चेहरे पर बड़ी खुशी ला सकती है.
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