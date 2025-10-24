'वो अकेले थे, मगर अंधेरा फिर भी हार गया...', लड़खड़ाते हाथों से बुजुर्ग ने जलाया दीया, भावुक हुए लोग

Viral News: सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी के साथ वायरल हो रहा है जिसे देखकर लोग भावुक हो गए हैं, इस वीडियो को पोस्ट करते हुए सोशल मीडिया पर एक यूजर्स ने लिखा कि वो अकेले थे, मगर अंधेरा फिर भी हार गया, रोशनी उनके घर से जीती. क्लिप में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि घर को दूसरे दिवाली वाले घरों की तरह सजाया नहीं गया है, न कोई रोशनी है, न ही फूलों की माला, बल्कि वह व्यक्ति शांति से एक दीये की मदद से अपने घर को रोशन कर रहा है.

वायरल हुई पोस्ट

वायरल वीडियो ने दिवाली की सच्ची भावना को अपनी सादगी और गर्मजोशी से लाखों लोगों के दिलों को छू लिया है. एक बुज़ुर्ग व्यक्ति द्वारा घर से बाहर दीया जलाने का एक अलग तरीका अपनाया गया, जो सोशल मीडिया पर लोगों के दिलों को छू लिया, क्लिप में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि घर को दूसरे दिवाली वाले घरों की तरह सजाया नहीं गया है बस वो दीप जला रहा है.

दिलों को छू रहा वीडियो

इस वीडियो ने अपनी सादगी के कारण लोगों के दिलों को छू लिया है, कई यूजर्स ने इसे देखने के बाद भावुक प्रतिक्रियाएं दीं और खुशी के आंसू बहाते हुए इसे शेयर किया. यह वीडियो X पर पोस्ट किया गया था, जिसमें लिखा था जो लोग कहते हैं कि 'दीये पैसे की बर्बादी हैं', वे भावनाओं को कभी नहीं समझ पाएंगे. वीडियो पर लिखा है, वो अकेले थे, मगर अंधेरा फिर भी हार गया, रोशनी उनके घर से जीती.

Those who say ‘diyas are waste of money’ won’t understand the emotions ever pic.twitter.com/ej2amBPpKE — desi mojito (@desimojito) October 21, 2025

प्रतिक्रिया दे रहे हैं लोग

इस क्लिप ने लोगों के बीच दिवाली के असली मतलब और दीयों के महत्व पर एक नई चर्चा शुरू कर दी है. एक यूजर ने टिप्पणी करते हुए लिखा कि दिवाली का असली मतलब है साथ मिलकर दीये जलाना, दीप जलाना और मिठाइयां खाना! एक अन्य ने लिखा बिल्कुल सच, दीये जलाने की परंपरा सिर्फ शारीरिक क्रिया से कहीं ज्यादा गहरी है, यह हमसे पहले की पीढ़ियों से जुड़ाव, समुदाय की गर्मजोशी और किसी ऐसी खूबसूरत चीज को आगे बढ़ाने के बारे में है जो आर्थिक मूल्य से परे है.