'वो अकेले थे, मगर अंधेरा फिर भी हार गया...', लड़खड़ाते हाथों से बुजुर्ग ने जलाया दीया, भावुक हुए लोग

Viral Video: मीडिया पर एक वीडियो तेजी के साथ वायरल हो रहा है जिसमें एक युवक लड़खड़ाते हुए हाथों से दीपक जला रहा है. इस वीडियो को देखकर लोग भावुक हो गए हैं और तरह-तरह की प्रतिक्रिया दे रहे हैं.

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: Oct 24, 2025, 01:47 PM IST
Viral News: सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी के साथ वायरल हो रहा है जिसे देखकर लोग भावुक हो गए हैं, इस वीडियो को पोस्ट करते हुए सोशल मीडिया पर एक यूजर्स ने लिखा कि वो अकेले थे, मगर अंधेरा फिर भी हार गया, रोशनी उनके घर से जीती. क्लिप में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि घर को दूसरे दिवाली वाले घरों की तरह सजाया नहीं गया है, न कोई रोशनी है, न ही फूलों की माला, बल्कि वह व्यक्ति शांति से एक दीये की मदद से अपने घर को रोशन कर रहा है.

वायरल हुई पोस्ट
वायरल वीडियो ने दिवाली की सच्ची भावना को अपनी सादगी और गर्मजोशी से लाखों लोगों के दिलों को छू लिया है. एक बुज़ुर्ग व्यक्ति द्वारा घर से बाहर दीया जलाने का एक अलग तरीका अपनाया गया, जो सोशल मीडिया पर लोगों के दिलों को छू लिया, क्लिप में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि घर को दूसरे दिवाली वाले घरों की तरह सजाया नहीं गया है बस वो दीप जला रहा है. 

दिलों को छू रहा वीडियो
इस वीडियो ने अपनी सादगी के कारण लोगों के दिलों को छू लिया है, कई यूजर्स ने इसे देखने के बाद भावुक प्रतिक्रियाएं दीं और खुशी के आंसू बहाते हुए इसे शेयर किया. यह वीडियो X पर पोस्ट किया गया था, जिसमें लिखा था जो लोग कहते हैं कि 'दीये पैसे की बर्बादी हैं', वे भावनाओं को कभी नहीं समझ पाएंगे. वीडियो पर लिखा है, वो अकेले थे, मगर अंधेरा फिर भी हार गया, रोशनी उनके घर से जीती.

प्रतिक्रिया दे रहे हैं लोग
इस क्लिप ने लोगों के बीच दिवाली के असली मतलब और दीयों के महत्व पर एक नई चर्चा शुरू कर दी है. एक यूजर ने टिप्पणी करते हुए लिखा कि दिवाली का असली मतलब है साथ मिलकर दीये जलाना, दीप जलाना और मिठाइयां खाना! एक अन्य ने लिखा बिल्कुल सच, दीये जलाने की परंपरा सिर्फ शारीरिक क्रिया से कहीं ज्यादा गहरी है, यह हमसे पहले की पीढ़ियों से जुड़ाव, समुदाय की गर्मजोशी और किसी ऐसी खूबसूरत चीज को आगे बढ़ाने के बारे में है जो आर्थिक मूल्य से परे है.

Abhinaw Tripathi

जी न्यूज में न्यूज डेस्क पर बतौर सब एडिटर कार्यरत. देश- विदेश की खबरों को सरल भाषा में लिखते हैं. साहित्य और राजनीति में विशेष दिलचस्पी. यूपी के सुल्तानपुर जिले से ग्रेजुएशन, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन.

