/दर्द में था बेजुबान, तो अस्पताल में बच्चे की तरह संभाला! इलाज के दौरान घायल स्ट्रीट डॉग के पास खड़ा रहा बुजुर्ग; Video वायरल

इस घटना ने सोशल मीडिया पर एक बार फिर यह सवाल खड़ा किया है कि हमारे आसपास मौजूद बेसहारा जानवरों के लिए हम क्या कर सकते हैं. हर किसी के लिए किसी जानवर को अस्पताल ले जाना संभव नहीं हो सकता, लेकिन जरूरत पड़ने पर स्थानीय पशु सहायता समूह, डॉक्टर या नगर निकाय से संपर्क किया जा सकता है. वायरल वीडियो की सबसे खूबसूरत तस्वीर यही है कि एक बुजुर्ग शख्स ने उस डॉगी को सिर्फ इलाज के लिए अस्पताल नहीं पहुंचाया, बल्कि मुश्किल वक्त में उसका साथ भी निभाया. उनके पास देने के लिए शायद बहुत कुछ नहीं था, लेकिन उन्होंने अपना समय और अपनापन जरूर दिया. यही वजह है कि इस छोटे से वीडियो ने लाखों लोगों को भावुक कर दिया और याद दिलाया कि इंसानियत की कोई भाषा नहीं होती, बस उसे महसूस करने वाला दिल चाहिए.