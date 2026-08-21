/दर्द में था बेजुबान, तो अस्पताल में बच्चे की तरह संभाला! इलाज के दौरान घायल स्ट्रीट डॉग के पास खड़ा रहा बुजुर्ग; Video वायरल

सड़क पर घायल पड़े जानवर को देखकर ज्यादातर लोग कुछ देर रुकते हैं और फिर आगे निकल जाते हैं. लेकिन इस वायरल वीडियो में नजर आ रहे बुजुर्ग ने ऐसा नहीं किया. उन्होंने घायल डॉगी को देखा तो उसकी मदद करने का फैसला किया और उसे लेकर सीधे अस्पताल पहुंच गए.
सोशल मीडिया पर सामने आए इस वीडियो में बुजुर्ग शख्स एक घायल आवारा कुत्ते के साथ दिखाई देते हैं. डॉगी की हालत ठीक नहीं थी और उसे इलाज की जरूरत थी. बुजुर्ग उसे लेकर वेटरनरी अस्पताल पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने तुरंत उसकी जांच शुरू कर दी.
वीडियो का सबसे भावुक हिस्सा उस वक्त दिखाई देता है, जब डॉगी को इलाज के लिए टेबल पर लिटाया जाता है. डॉक्टर उसकी जांच और इलाज में जुटे हुए हैं, लेकिन बुजुर्ग शख्स वहीं उसके बिल्कुल पास खड़े दिखाई देते हैं. वह न तो इधर-उधर जाते हैं और न ही डॉगी को अकेला छोड़ते हैं. वह चुपचाप उसके पास खड़े रहकर इलाज पूरा होने का इंतजार करते हैं. ऐसा लगता है कि वह जानवर को यह एहसास दिलाना चाहते हैं कि मुश्किल वक्त में कोई उसके साथ है. बेजुबान जानवर इंसानों की तरह अपनी परेशानी बता नहीं सकता. चोट लगने पर वह सिर्फ दर्द महसूस करता है और आसपास के लोगों को देखकर सहम सकता है. शायद बुजुर्ग ने इसी डर को समझा और इलाज के दौरान उसका साथ नहीं छोड़ा.
इस पूरी घटना में बुजुर्ग ने कोई बड़ा काम करने का दावा नहीं किया. उन्होंने सिर्फ वही किया, जो उस वक्त एक घायल जानवर के लिए सबसे जरूरी था. उसे सड़क से उठाया, अस्पताल पहुंचाया और इलाज के दौरान उसके पास खड़े रहे. यही छोटी सी कोशिश अब सोशल मीडिया पर लोगों के लिए इंसानियत की बड़ी मिसाल बन गई है. वीडियो देखने वाले यूजर्स का कहना है कि किसी जरूरतमंद की मदद करने के लिए अमीर होना या किसी बड़े पद पर होना जरूरी नहीं है. इसके लिए सिर्फ संवेदनशील दिल चाहिए.
People like this beautiful old man keep our faith in humanity alive.
A couple of days ago, Sangeeta Ji visited the vet for her pet’s treatment. There, she came across an gentleman who had brought a street dog to the vet not because anyone asked him to, but simply because he… pic.twitter.com/yRTraJ6K4b
— Vidit Sharma (@TheViditsharma) August 19, 2026
यह भावुक वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर विदित शर्मा नाम के यूजर ने शेयर किया. वीडियो सामने आने के बाद लोगों ने बुजुर्ग शख्स की जमकर तारीफ की. कई यूजर्स ने कहा कि आज के समय में जहां लोग अपनी परेशानियों में ही उलझे रहते हैं, वहां किसी बेसहारा जानवर के लिए इतना समय निकालना बड़ी बात है. कुछ लोगों ने बुजुर्ग के इस व्यवहार को असली इंसानियत बताया. एक यूजर ने भावुक होकर लिखा कि असली अमीरी पैसे या संपत्ति में नहीं, बल्कि दिल में मौजूद दया और संवेदना में होती है.
वीडियो देखने के बाद कुछ सोशल मीडिया यूजर्स इतने भावुक हुए कि उन्होंने डॉगी के इलाज में आर्थिक मदद करने की इच्छा भी जताई. लोगों का कहना था कि अगर इस जानवर के इलाज के लिए पैसे की जरूरत है तो वे अपनी तरफ से मदद करना चाहेंगे. हालांकि, वायरल वीडियो के साथ डॉगी की आगे की हालत और इलाज के बाद उसकी स्थिति की पूरी जानकारी सामने नहीं आई है. इसलिए यह साफ नहीं कहा जा सकता कि बाद में उसकी सेहत कैसी रही. फिर भी वीडियो का असर लोगों पर साफ दिखाई दे रहा है. हजारों लोग इसे शेयर कर रहे हैं और दूसरे लोगों से भी बेसहारा जानवरों की मदद करने की अपील कर रहे हैं.
जानवर अपनी तकलीफ शब्दों में नहीं बता सकते. सड़क पर रहने वाले बेसहारा जानवरों के लिए चोट लगना और भी मुश्किल होता है, क्योंकि उनके पास न घर होता है और न ही इलाज कराने वाला कोई अपना. ऐसे में अगर कोई इंसान उन्हें सड़क से उठाकर अस्पताल तक पहुंचा दे तो वह मदद उनके लिए बहुत मायने रखती है. इस वीडियो में बुजुर्ग का सिर्फ डॉगी को अस्पताल ले जाना ही खास नहीं है, बल्कि इलाज के दौरान उसके पास खड़े रहना लोगों को ज्यादा छू गया. क्योंकि कई बार घायल इंसान को भी दवा से ज्यादा किसी अपने के साथ की जरूरत होती है. बेजुबान जानवर के मामले में भी शायद यही बात लागू होती है.
इस घटना ने सोशल मीडिया पर एक बार फिर यह सवाल खड़ा किया है कि हमारे आसपास मौजूद बेसहारा जानवरों के लिए हम क्या कर सकते हैं. हर किसी के लिए किसी जानवर को अस्पताल ले जाना संभव नहीं हो सकता, लेकिन जरूरत पड़ने पर स्थानीय पशु सहायता समूह, डॉक्टर या नगर निकाय से संपर्क किया जा सकता है. वायरल वीडियो की सबसे खूबसूरत तस्वीर यही है कि एक बुजुर्ग शख्स ने उस डॉगी को सिर्फ इलाज के लिए अस्पताल नहीं पहुंचाया, बल्कि मुश्किल वक्त में उसका साथ भी निभाया. उनके पास देने के लिए शायद बहुत कुछ नहीं था, लेकिन उन्होंने अपना समय और अपनापन जरूर दिया. यही वजह है कि इस छोटे से वीडियो ने लाखों लोगों को भावुक कर दिया और याद दिलाया कि इंसानियत की कोई भाषा नहीं होती, बस उसे महसूस करने वाला दिल चाहिए.