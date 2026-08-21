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दर्द में था बेजुबान, तो अस्पताल में बच्चे की तरह संभाला! इलाज के दौरान घायल स्ट्रीट डॉग के पास खड़ा रहा बुजुर्ग; Video वायरल

सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो ने इंसानियत की ऐसी तस्वीर दिखाई है, जिसे देखकर किसी का भी दिल भर आए. सड़क पर घायल पड़े एक बेसहारा डॉगी को एक बुजुर्ग शख्स अस्पताल लेकर पहुंचे. डॉक्टर जब उसका इलाज कर रहे थे, तब बुजुर्ग काफी देर तक उसके पास खड़े रहे. उनका मकसद सिर्फ इतना था कि इलाज के दौरान डरा हुआ जानवर खुद को अकेला महसूस न करे.

Written BySantosh Mishra
Published: Aug 21, 2026, 09:33 AM IST|Updated: Aug 21, 2026, 09:33 AM IST
दर्द में था बेजुबान, तो अस्पताल में बच्चे की तरह संभाला! इलाज के दौरान घायल स्ट्रीट डॉग के पास खड़ा रहा बुजुर्ग; Video वायरल
Image Credit: स्ट्रीट डॉग को लेकर वेटरनरी अस्पताल पहुंचा शख्स, Image credit: X/@TheViditsharma

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Santosh Mishra

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संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर के तौर पर कार्यरत हैं. वह पिछले 4.5 वर्षों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं. ट्रैवल, फीचर, ऑफबीट, ट्रेंडिंग और वायरल खबरों के साथ-साथ टेक और साइंस से जुड़ी खबरों में भी उनकी विशेष विशेषज्ञता है. उनकी खबरें अपनी विश्वसनीयता और सटीक जानकारी के लिए जानी जाती हैं. आसान और सहज भाषा में लिखे गए उनके कंटेंट को पाठक काफी पसंद करते हैं. सोशल मीडिया की दुनिया (Instagram, X, Reddit, Threads और Facebook) पर उनकी अच्छी पकड़ है. वह ट्रेंडिंग विषयों पर लगातार नजर रखते हैं और फ्रेश व यूनिक खबरें पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं. संतोष मिश्रा इससे पहले News Nation और India Ahead जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम कर चुके हैं. उन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन (PG) किया है.

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