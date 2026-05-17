Advertisement
trendingNow13219840
Hindi Newsजरा हटकेजो करना है कर लो! मेट्रो की लिफ्ट में बुजुर्ग ने सरेआम की ये घिनौनी हरकत; वीडियो देख खौल उठा लोगों का खून

जो करना है कर लो! मेट्रो की लिफ्ट में बुजुर्ग ने सरेआम की ये घिनौनी हरकत; वीडियो देख खौल उठा लोगों का खून

Man Urinates Inside Delhi Metro Lift: दिल्ली मेट्रो से जुड़ा एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब चर्चा में है. इस वीडियो में एक महिला बुजुर्ग व्यक्ति पर आरोप लगा रही है कि उसने मेट्रो स्टेशन की लिफ्ट के अंदर पेशाब किया है. देखते ही देखते यह वीडियो इंटरनेट पर फैल गया और लोगों की प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई.

Written By  Santosh Mishra|Last Updated: May 17, 2026, 08:10 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Image credit: instagram/@curly_myth
Image credit: instagram/@curly_myth

Man Urinates Inside Delhi Metro Lift: दिल्ली मेट्रो से जुड़े वीडियो अक्सर सोशल मीडिया पर चर्चा में रहते हैं. कभी मेट्रो के अंदर कोई डांस करता है, तो कभी लड़ाई होती है और कभी लोग अजीब हरकतें करते हैं. लेकिन इस बार कालकाजी मंदिर मेट्रो स्टेशन से सामने आया एक वीडियो लोगों के बीच बहस का बड़ा मुद्दा बन गया. वीडियो में एक महिला लिफ्ट के अंदर मौजूद एक बुजुर्ग यात्री पर पेशाब करने का आरोप लगाती दिखाई देती है. देखते ही देखते यह वीडियो इंटरनेट पर फैल गया और लोगों की प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई. हालांकि बाद में मामले की पूरी जानकारी सामने आई, तो कहानी का दूसरा पहलू भी लोगों के सामने आया.

कालकाजी मंदिर स्टेशन पर शुरू हुई बहस

वायरल वीडियो में एक महिला बुजुर्ग व्यक्ति से नाराज दिखाई देती है. महिला का आरोप था कि व्यक्ति ने मेट्रो स्टेशन की लिफ्ट के अंदर पेशाब कर दिया. महिला वीडियो में कह रही है कि जब यह घटना हुई, तब लिफ्ट में दो लड़कियों के साथ एक लड़का भी मौजूद था. वीडियो में दोनों के बीच बहस भी सुनाई देती है. जब महिला बुजुर्ग शख्स से पूछती है कि आपने ऐसा क्यों किया, तो वह कहते हैं, 'जो करना है कर लो'. उसके बाद आगे महिला कहती है कि क्या यह गलती नहीं थी, तो बुजुर्ग शख्स कहता है, 'हां तो सॉरी'. यह एक लाइन सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गई. वीडियो देखने के बाद लोगों ने सार्वजनिक जगहों पर व्यवहार और साफ-सफाई को लेकर सवाल उठाने शुरू कर दिए.

यह भी पढ़ें:- दुल्हन लाने जा रहा है या सर्जिकल स्ट्राइक करने! दूल्हे का ऐसा कमांडो स्टाइल वेलकम...

Add Zee News as a Preferred Source

सोशल मीडिया पर बंट गई लोगों की राय

वीडियो वायरल होते ही कमेंट सेक्शन में लोगों की भीड़ लग गई. कुछ लोगों ने बुजुर्ग की हरकत को गलत बताया और कहा कि सार्वजनिक जगहों पर ऐसी चीजें बिल्कुल स्वीकार नहीं की जानी चाहिए. वहीं, कुछ लोगों ने बिना पूरी बात जाने किसी को दोष देने पर सवाल उठाए. कई यूजर्स का कहना था कि हो सकता है कोई मजबूरी रही हो. इसी बीच मामला बढ़ने लगा और लोगों ने प्रशासन से कार्रवाई की मांग भी शुरू कर दी.

फिर सामने आई घटना की असली वजह

मामले ने तूल पकड़ा, तो दिल्ली पुलिस ने भी इस पर सफाई दी. अधिकारियों के मुताबिक, घटना 15 मई की रात करीब 9:40 बजे की बताई गई. जानकारी के अनुसार, बुजुर्ग यात्री जामिया से फरीदाबाद की ओर जा रहे थे. कालकाजी मंदिर स्टेशन पर ट्रेन बदलने के दौरान उनकी अचानक तबीयत खराब हो गई. पुलिस के अनुसार, व्यक्ति ने शौचालय ढूंढने की कोशिश की, लेकिन समय पर वह वहां तक नहीं पहुंच सके. हालत ऐसी हो गई कि उन्हें मजबूरी में लिफ्ट के अंदर बोतल का इस्तेमाल करना पड़ा.

मेट्रो कर्मचारियों को दी गई जानकारी

घटना के बाद वहां मौजूद यात्रियों ने तुरंत मेट्रो स्टाफ और सुरक्षा कर्मियों को इसकी सूचना दी. इसके बाद पूरे मामले की जांच की गई. दिल्ली पुलिस ने बताया कि नियमों के तहत बुजुर्ग यात्री पर सार्वजनिक उपद्रव करने के आरोप में जुर्माना भी लगाया गया. मेट्रो नियमों के मुताबिक, परिसर में ऐसा कोई भी काम, जिससे सफाई व्यवस्था और यात्रियों को परेशानी हो, उस पर कार्रवाई की जा सकती है.

वीडियो ने खड़े किए कई सवाल

यह घटना सिर्फ एक वायरल वीडियो बनकर नहीं रह गई, बल्कि इसने लोगों के बीच एक बड़ी चर्चा भी शुरू कर दी. एक तरफ सार्वजनिक जगहों पर नियमों का पालन जरूरी है, तो दूसरी ओर अचानक आई मेडिकल परेशानी जैसी स्थितियों को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता. फिलहाल यह वीडियो इंटरनेट पर चर्चा में बना हुआ है. कुछ लोग इसे अनुशासन से जोड़कर देख रहे हैं, तो कुछ का कहना है कि किसी की मजबूरी समझना भी उतना ही जरूरी है. लोग कह रहे हैं कि कई बार सोशल मीडिया पर दिखने वाली तस्वीर पूरी कहानी नहीं बताती.

यह भी पढ़ें:- शार्क से भरे समंदर में अकेले गुजारे 76 दिन! जब डूब गई नाव, तो इस शख्स ने मौत को...

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर इंटरनेट पर मौजूद डिटेल्स को एकत्रित करके बनाई गई है. Zee News इसके प्रमाणिकता, दावों और सत्यता की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी फैसले से पहले संबंधित आधिकारिक विभाग से संपर्क जरूर करें.

About the Author
author img
Santosh Mishra

संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर हैं. ये लगातार टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. लोगों को टेक में इनकी आसान भाषा के कंटेंट पसंद आते हैं. इन्होंने...और पढ़ें

TAGS

Delhi Metro IncidentKalkaji Mandir Metro Stationman urinates inside delhi metro lift

Trending news

बदलने वाला है दुनिया का पावर बैलेंस! ट्रंप की चीन यात्रा के बाद ईरान ने दिया संकेत
World News
बदलने वाला है दुनिया का पावर बैलेंस! ट्रंप की चीन यात्रा के बाद ईरान ने दिया संकेत
बंगाल में हावड़ा स्टेशन के बाहर हटा अतिक्रमण, आधी रात गरजा CM सुवेंदु का बुलडोजर
West Bengal Bulldozer Action
बंगाल में हावड़ा स्टेशन के बाहर हटा अतिक्रमण, आधी रात गरजा CM सुवेंदु का बुलडोजर
आज सूरज बन जाएगा 'आग का गोला'! 47 डिग्री तक पहुंचेगा पारा, IMD ने जारी किया अलर्ट
weather update
आज सूरज बन जाएगा 'आग का गोला'! 47 डिग्री तक पहुंचेगा पारा, IMD ने जारी किया अलर्ट
300 साल पुरानी भारत की 'सीक्रेट' डिश, जिसके दीवाने हो चुके हैं इस राज्य के लोग
India popular dish
300 साल पुरानी भारत की 'सीक्रेट' डिश, जिसके दीवाने हो चुके हैं इस राज्य के लोग
‘किंगपिन’ कुलकर्णी और मनीषा ने कैसे रची पूरी साजिश? कोर्ट में CBI ने बताई पूरी कहानी
neet paper leak
‘किंगपिन’ कुलकर्णी और मनीषा ने कैसे रची पूरी साजिश? कोर्ट में CBI ने बताई पूरी कहानी
DNA: पीएम मोदी का यूरोप दौरा, 6 दिन-5 देश और 'मिशन सेमीकंडक्टर' की महाडील!
DNA
DNA: पीएम मोदी का यूरोप दौरा, 6 दिन-5 देश और 'मिशन सेमीकंडक्टर' की महाडील!
भारत का इकलौता 'तैरता गांव', जहां जमीन नहीं बल्कि तैरती घासों पर बने हैं घर
India floating village
भारत का इकलौता 'तैरता गांव', जहां जमीन नहीं बल्कि तैरती घासों पर बने हैं घर
अब बंगाल की 7 सड़कों पर होगा गडकरी का कंट्रोल, सुवेंदु सरकार का बड़ा फैसला
west bengal news in hindi
अब बंगाल की 7 सड़कों पर होगा गडकरी का कंट्रोल, सुवेंदु सरकार का बड़ा फैसला
अब हिंदू समुदाय को भोजशाला में आने-जाने और पूजा की पूरी छूट, ASI का आदेश
bhojshala case
अब हिंदू समुदाय को भोजशाला में आने-जाने और पूजा की पूरी छूट, ASI का आदेश
उत्तर में तपेगा आसमान, दक्षिण में बरसेंगे बादल; आखिर क्या है अल-नीनो इफेक्ट?
Weather
उत्तर में तपेगा आसमान, दक्षिण में बरसेंगे बादल; आखिर क्या है अल-नीनो इफेक्ट?