बस में बेटे के बिजनेस का प्रचार कर रही दादी, दिलों को छू गया मां का प्यार, VIDEO देखें

Viral Video: यूंं तो सोशल मीडिया पर खूबसूरत वीडियो वायरल होते रहते हैं लेकिन कुछ वीडियो ऐसे होते हैं जो सीधा दिल को छू जाते हैं. एक बुजुर्ग मां का ऐसा ही वीडियो वायरल हो रहा है जो आपके दिलों को छू जाएगा. एक मां बस में अपने बेटे के काम का प्रचार कर रही है.

मां-बाप अपने बच्चों के लिए क्या नहीं करते हैं. बच्चों का भविष्य बनाने के लिए अपने सपनों को पीछे छोड़ देते हैं और बच्चों की कामयाबी ही माता-पिता का सपना बन जाती है. माता-पिता चाहते हैं कि उनके बच्चे उनसे भी ज्यादा कामयाब हों और सफलता की बुलंदियों को छूएं.

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मां ने दिखाया बेटा का बिजनेस कार्ड

इन दिनों एक मां का भावुक कर देने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर तैर रहा है. जिसमें दिखता है कि मां बस में सफर कर रही है और साथ में सफर कर रहे यात्रियों के बीच बेटे के काम का प्रचार कर रही है. इस दौरान दादी ने बेटे का जिनेस कार्ड भी दिखाया. चलिए जानते हैं मां ने अपने बेटे के बारे में क्या बताया?

क्या काम करता है बेटा?

वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि एक शख्स बस में बुजुर्ग महिला के पास बैठा हुआ है. इस दौरान शख्स ने दादी से पूछा कि उनका बेटा क्या करता है? तो महिला ने बड़े गर्व से बताया कि वह गुब्बारों का काम करता है. बेटे का बैलून डेकोरेशन का बिजनेस है. इसके बाद मां ने इस शख्स को अपने बेटे का बिजनेस कार्ड भी दिया. यह वीडियो लोगों को खूब पसंद आ रहा है. एक मां बड़े ही प्यार से अपने बेटे के बिजनेस को बढ़ाने में हेल्प कर रही है. यूजर्स जमकर प्यार लुटा रहे हैं और बड़ी संख्या में प्रतिक्रिया भी दे रहे हैं.

किसने पोस्ट किया वीडियो

वीडियो इंस्टाग्राम पर @growwith_ani नाम के हैंडल से पोस्ट किया गया है. खबर लिखे जाने तक 58 हजार से ज्यादा लोग वीडियो देख चुके हैं और 3 हजार से ज्यादा लाइक भी हो चुके हैं. इतना ही नहीं बड़ी संख्या में यूजर्स कमेंट कर रहे हैं.

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.