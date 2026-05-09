इंसानियत की सबसे खूबसूरत तस्वीर! कुत्तों का 'ड्राइवर' बना ये बुजुर्ग शख्स, वायरल वीडियो देख पिघल जाएगा आपका दिल

Elderly Rickshaw Driver Viral Video: सोशल मीडिया पर इन दिनों एक बुजुर्ग रिक्शा चालक का वीडियो लोगों का दिल जीत रहा है. वीडियो में एक बुजुर्ग व्यक्ति अपने पुराने रिक्शे पर पांच आवारा कुत्तों को बैठाकर सड़क पर घूमता नजर आ रहा है. यह दृश्य इतना भावुक है कि लोग इसे देखकर अपनी भावनाएं रोक नहीं पा रहे हैं. आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में, जहां लोग अक्सर जानवरों को सड़क से भगाते दिखाई देते हैं, वहीं इस बुजुर्ग ने इंसानियत की ऐसी मिसाल पेश की है, जिसकी हर तरफ चर्चा हो रही है.

रिक्शे पर बैठे थे पांचों 'दोस्त'

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि बुजुर्ग व्यक्ति धीरे-धीरे रिक्शा चला रहा है और उसके पीछे पांच कुत्ते आराम से बैठे हुए हैं. सबसे खास बात यह है कि सभी कुत्ते बिल्कुल शांत नजर आ रहे हैं, जैसे उन्हें भरोसा हो कि यह इंसान उन्हें सुरक्षित जगह तक पहुंचाएगा. सड़क पर चल रहे लोग भी यह नजारा देखकर रुक गए. कई लोगों ने मोबाइल निकालकर वीडियो बनाना शुरू कर दिया. किसी ने कहा कि यह दुनिया का सबसे प्यारा रिक्शा सफर है, तो कोई इसे 'इंसानियत की सवारी' कहने लगा.

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लोगों ने कहा- असली अमीर यही है

वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने बुजुर्ग रिक्शा चालक की जमकर तारीफ की. कई यूजर्स ने लिखा कि जिसके दिल में जानवरों के लिए प्यार हो, वही असली इंसान होता है. एक यूजर ने लिखा कि 'यह आदमी पैसों से भले गरीब हो, लेकिन दिल से बहुत अमीर है.' वहीं दूसरे ने कहा कि 'कुछ लोग करोड़ों कमाकर भी इंसानियत नहीं सीख पाते, जबकि यह बुजुर्ग बिना कुछ कहे बहुत बड़ा संदेश दे गया.' कई लोगों ने यह भी कहा कि जानवर सिर्फ खाना नहीं, थोड़ा प्यार और अपनापन भी चाहते हैं.

This is how humanity truly looks like. This old man may not have much for himself, yet he is sharing whatever he has his small space, his food, his companionship, and his heart with these 4 dogs living beside him in his rickshaw. In a world where many turn away from the… pic.twitter.com/Hq9sUPdkJJ Vidit Sharma (@TheViditsharma) May 7, 2026

कुत्तों से बना लिया परिवार जैसा रिश्ता

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, यह बुजुर्ग अक्सर इलाके के आवारा कुत्तों को खाना खिलाता है. धीरे-धीरे कुत्ते भी उसके इतने करीब आ गए कि अब वे उसके पीछे-पीछे घूमते रहते हैं. बताया जा रहा है कि गर्मी और धूप से बचाने के लिए वह कई बार उन्हें रिक्शे पर बैठाकर दूसरी जगह ले जाता है. यही वजह है कि वीडियो में कुत्ते बिल्कुल आराम से बैठे दिखाई दे रहे हैं. लोगों का कहना है कि इन बेजुबानों को शायद इस बुजुर्ग में अपना सहारा नजर आता है.

वीडियो ने लोगों को किया भावुक

सोशल मीडिया पर लाखों लोग इस वीडियो को देख चुके हैं. कई यूजर्स ने लिखा कि इतने तनाव और नफरत भरे माहौल में यह वीडियो दिल को सुकून देने वाला है. कुछ लोगों ने कहा कि इंसानियत अभी खत्म नहीं हुई है. वहीं कई लोग वीडियो देखकर भावुक हो गए. एक यूजर ने लिखा कि 'जानवर यह नहीं देखते कि आपके पास कितना पैसा है, वे सिर्फ आपका प्यार समझते हैं.' कुछ लोगों ने बुजुर्ग की मदद करने की भी इच्छा जताई. लोगों का कहना है कि ऐसे इंसानों की वजह से ही दुनिया में दया और प्यार अभी बाकी है.

सड़क के जानवरों की हालत पर भी हुई चर्चा

वीडियो वायरल होने के बाद लोग आवारा जानवरों की हालत को लेकर भी बात करने लगे. कई यूजर्स ने कहा कि शहरों में हजारों कुत्ते और दूसरे जानवर बिना खाने और पानी के सड़कों पर भटकते रहते हैं. गर्मी के मौसम में उनकी हालत और खराब हो जाती है. ऐसे में अगर लोग थोड़ा सा पानी और खाना रख दें, तो इन बेजुबानों की जिंदगी आसान हो सकती है. पशु प्रेमियों का कहना है कि जानवरों को सिर्फ दया नहीं, बल्कि सम्मान और सुरक्षा की भी जरूरत होती है.

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