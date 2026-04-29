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Hindi Newsजरा हटकेVideo: केदारनाथ की चढ़ाई चढ़ती इन बुजुर्ग बहनों ने जीता दुनिया का दिल, जज्बा देख लोगों ने किया सलाम

Video: केदारनाथ की चढ़ाई चढ़ती इन बुजुर्ग बहनों ने जीता दुनिया का दिल, जज्बा देख लोगों ने किया सलाम

Elderly Sisters Kedarnath Yatra Viral: कभी-कभी जिंदगी हमें ऐसे लोगों से मिलवाती है, जो बिना कुछ कहे बहुत बड़ा सबक दे जाते हैं. केदारनाथ यात्रा के रास्ते में एक महिला की मुलाकात ऐसी ही दो बुजुर्ग बहनों से हुई, जिनकी हिम्मत और जज्बा देखकर वह खुद भी हैरान रह गई. यह कहानी अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है.

Written By  Santosh Mishra|Last Updated: Apr 29, 2026, 01:15 PM IST
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Image credit: instagram/@girirajkumari_jhala
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Elderly Sisters Kedarnath Yatra Viral: कहते हैं कि अगर मन में विश्वास और पैरों में हौसला हो, तो हिमालय की चोटियां भी छोटी लगने लगती हैं. इन दिनों सोशल मीडिया पर एक ऐसी तस्वीर वायरल हो रही है, जिसे देखकर उन युवाओं को भी जोश आ जाएगा, जो सीढ़ियां चढ़ने में हांफने लगते हैं. केदारनाथ धाम की दुर्गम यात्रा के बीच दो बुजुर्ग बहनों का ऐसा अनस्टॉपेबल जज्बा देखने को मिला, जिसने इंटरनेट पर करोड़ों लोगों का दिल जीत लिया है. एक महिला यात्री ने जब इन दो बुजुर्ग बहनों से मुलाकात की और उनकी कहानी दुनिया को बताई, तो हर कोई बस यही कह रहा है कि 'बाबा केदार का बुलावा आए, तो उम्र सिर्फ एक नंबर रह जाती है.'

कठिन रास्ता, लेकिन हौसला उससे भी बड़ा

आपको बता दें कि केदारनाथ की यात्रा आसान नहीं मानी जाती. यहां ऊंचे पहाड़, ठंडी हवाएं और लंबा पैदल रास्ता हर किसी के बस की बात नहीं होती. यह सफर इतना मुश्किल होता है कि यहां हर कोई जाने की हिम्मत तक नहीं जुटा पाता. यह मंदिर समुद्र तल से करीब 3,500 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और वहां पहुंचने के लिए कई किलोमीटर का ट्रेक करना पड़ता है. ऐसे कठिन रास्ते पर जब उस महिला ने दो बुजुर्ग बहनों को देखा, तो वह खुद भी रुक गई. उम्र भले ही ज्यादा थी, लेकिन उनके कदमों में आत्मविश्वास साफ नजर आ रहा था.

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धीरे-धीरे चल रही थीं, लेकिन रुकी नहीं

महिला ने बताया कि दोनों बहनें धीरे-धीरे चल रही थीं, लेकिन उनके चेहरे पर थकान से ज्यादा संतोष दिख रहा था. हर कदम सोच-समझकर रखतीं, थोड़ा रुकतीं, फिर आगे बढ़ जातीं. लेकिन सबसे खास बात यह थी कि उन्होंने कहीं भी हार मानने का इशारा नहीं दिया.

जिंदगी जीने का अलग नजरिया

उन बुजुर्ग बहनों को देखकर महिला को लगा कि उम्र सिर्फ एक संख्या है. असली ताकत इंसान के अंदर, उसके इरादों में होती है. उसने सोशल मीडिया पर अपनी बात शेयर करते हुए लिखा कि यह सिर्फ यात्रा नहीं, बल्कि जीने का जुनून है. जब तक इंसान के अंदर आगे बढ़ने की इच्छा है, तब तक कोई भी रास्ता मुश्किल नहीं लगता.

वीडियो और पोस्ट ने छुआ लोगों का दिल

जैसे ही यह कहानी सोशल मीडिया के जरिए लोगों के सामने आई, लोगों ने इसे हाथों-हाथ लिया. कई लोगों ने लिखा कि आज के समय में, जहां छोटी-छोटी चीजों से लोग हार मान लेते हैं, वहां इन बहनों का जज्बा प्रेरणा देता है. कुछ यूजर्स ने कहा कि यह सिर्फ एक यात्रा नहीं, बल्कि जीवन का एक बड़ा संदेश है कि कभी भी खुद को कमजोर मत समझो.

यात्रा सिर्फ मंजिल तक पहुंचना नहीं होती

केदारनाथ जाने वाले कई श्रद्धालु मानते हैं कि यह सिर्फ धार्मिक यात्रा नहीं, बल्कि खुद को समझने का एक मौका भी है. इस रास्ते में चलने के लिए हर कदम पर धैर्य, विश्वास और हिम्मत की जरूरत होती है. और यही चीजें इंसान को अंदर से मजबूत बनाती हैं. इन बुजुर्ग बहनों की कहानी ने एक बार फिर यह साबित कर दिया कि उम्र कभी भी किसी के सपनों या इच्छाओं की सीमा तय नहीं कर सकती. अगर मन में विश्वास हो, तो इंसान किसी भी उम्र में कुछ भी कर सकता है.

सोशल मीडिया पर मिल रही तारीफ

सोशल मीडिया पर लोग लगातार इन बहनों की तारीफ कर रहे हैं. कोई उन्हें 'रियल हीरो' कह रहा है, तो कोई 'जिंदगी की असली प्रेरणा' बता रहा है. कई लोगों ने यह भी कहा कि अब वे खुद भी अपनी जिंदगी को लेकर ज्यादा सकारात्मक सोचेंगे. एक यूजर ने कमेंट में लिखा कि जो लोग बहाना करते हैं कि मैं इस वजह से नहीं जा सकता, तो उनको यह वीडियो जरूर देखना चाहिए.

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Santosh Mishra

संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर हैं. ये लगातार टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. लोगों को टेक में इनकी आसान भाषा के कंटेंट पसंद आते हैं. इन्होंने...और पढ़ें

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