हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाती रही बुजुर्ग, रेलवे स्टाफ की बदसलूकी देख पसीजा लोगों का दिल; वायरल वीडियो पर हुआ एक्शन

Railway Staff Misbehaviour Viral Video: सोशल मीडिया पर एक बुजुर्ग वेंडर का भावुक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वह रेलवे स्टाफ द्वारा किए गए दुर्व्यवहार के बाद हाथ जोड़कर माफी मांग रही हैं. पैंट्री बॉय की इस संवेदनहीनता पर सोशल मीडिया पर यूजर्स का गुस्सा फूट पड़ा है. मामले की गंभीरता को देखते हुए रेलवे अधिकारियों ने जांच शुरू कर दी है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया है.
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Railway Staff Misbehaviour Viral Video: सोशल मीडिया पर इन दिनों एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसने लोगों को भावुक और नाराज दोनों कर दिया. वीडियो में एक बुजुर्ग महिला ट्रेन के स्लीपर कोच में चने बेचने आईं, जिसके बाद ट्रेन के अंदर रेलवे स्टाफ ने उनके साथ बदसलूकी की. वीडियो में महिला उस स्टाफ के सामने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाती दिखाई दे रही हैं. जबकि सामने मौजूद कुछ कर्मचारी उनसे बहस करते नजर आ रहे हैं. वीडियो सामने आने के बाद लोगों ने इस घटना पर सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं. कोई उन्हें देखकर भावुक हो गया, तो किसी को गुस्सा आ गया. एक महिला ने इस वीडियो को शेयर करते हुए रेलवे से जवाब मांगा. मामला बढ़ा तो रेलवे सेवा ने अधिकारियों से संज्ञान लेने को कहा.
बताया जा रहा है कि बुजुर्ग महिला ट्रेन के स्लीपर कोच में चना बेच रही थीं. इसी दौरान उनके हाथ से चने फैल गए और कुछ यात्रियों की सीट तक पहुंच गए. इसके बाद माहौल तनावपूर्ण हो गया. वीडियो में ट्रेन का स्टाफ महिला से बहस करता नजर आ रहा है. वायरल क्लिप में दिखता है कि महिला फर्श पर बैठी हैं और अपने सामान को संभालने की कोशिश कर रही हैं. इसी बीच वह बार-बार हाथ जोड़कर कुछ कहती नजर आती हैं. उनकी आंखों और चेहरे के हावभाव देखकर कई लोग भावुक हो गए.
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वीडियो में आप देख सकते हैं कि साइड लोअर बर्थ पर बैठे 2 लड़के अपने ऊपर गिरे चने को हटा रहे होते हैं. इस बीच पैंट्री बॉय पहले उनकी मदद करके बर्थ साफ करवाता है. फिर फर्श पर अपने चने के पतीले के साथ बैठी आंटी से उनका पतीला छीनने की कोशिश करने लगता है. इस बीच आंटी पहले से सावधान होकर अपना पतीला पीठ के पीछे रख लेती हैं और लगातार पैंट्री बॉय से चने वाला पतीला न छीनने की विनती करती हैं. इस बीच पैंट्री बॉय अपनी मर्यादा पार करते हुए भी नजर आता है. आंटी किसी तरह खुद को बचाती हैं और हाथ जोड़कर लगातार माफी मांगती नजर आती हैं. अंत में एक और पैंट्री बॉय आता है और उनकी कुछ बात होती है, फिर वह चला जाता है.
An 75 Year Old Woman Was
Humiliated Publicly by IRCTC
Stuff While Silent Crowds
Watched. Humanity Dies When
Fear Overpowers Courage And
Compassion Completely. pic.twitter.com/ClElp4W08e
Riya Ghosh (@Riyaghoshm) May 13, 2026
वीडियो में सबसे ज्यादा लोगों का ध्यान उस पल ने खींचा, जब बुजुर्ग महिला हाथ जोड़कर सामने खड़े लोगों से विनती करती दिखीं. इंटरनेट पर कई लोगों ने लिखा कि शायद उनसे गलती हुई होगी, लेकिन किसी बुजुर्ग से बात करने का तरीका भी मायने रखता है. कई लोगों ने सवाल उठाया कि अगर कोई इंसान मेहनत करके कमाने की कोशिश कर रहा है, तो उसके साथ सम्मानजनक व्यवहार होना चाहिए. एक रेडिट पोस्ट के अनुसार, यह घटना गुवाहाटी एक्सप्रेस की बताई जा रही है. जिसमें एक उम्रदराज आंटी चना चाट बेचने आई होती हैं.
जैसे ही यह वीडियो वायरल हुआ, कमेंट्स की बाढ़ आ गई. कई लोगों ने घटना को दुखद बताया. कुछ यूजर्स ने लिखा कि वीडियो बनाने के बजाय लोगों को महिला की मदद करनी चाहिए थी. एक यूजर ने लिखा कि, "अगर सामने मेरी मां होतीं, तो मैं चुप नहीं रहता." दूसरे ने लिखा, "नियम जरूरी हैं, लेकिन इंसानियत उससे भी ज्यादा जरूरी है." कई लोगों ने यह भी कहा कि वीडियो देखकर उनका दिल टूट गया.
मामला बढ़ने के बाद रेलवे की तरफ से भी प्रतिक्रिया सामने आई. रेलवे सेवा ने इस घटना पर चिंता जताते हुए लोगों से यात्रा से जुड़ी जानकारी मांगी, ताकि पूरे मामले को समझा जा सके और जांच आगे बढ़ाई जा सके. बताया जा रहा है कि वायरल वीडियो सामने आने के बाद पूरे मामले की जानकारी जुटाने की प्रक्रिया शुरू की गई. हालांकि वीडियो में पूरी घटना साफ सुनाई नहीं देती, इसलिए लोग पूरी सच्चाई जानने की भी बात कर रहे हैं.
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