दान करना पड़ा भारी! बुजुर्ग महिला ने घर के बाहर रखा पुराने कपड़ों का बैग, सरकार ने ठोका ₹36,000 का जुर्माना

Charity Donation Bag Fine: ब्रिटेन के टॉनब्रिज शहर में एक 73 वर्षीय महिला को उस समय झटका लगा, जब उन्हें £300 (36 हजार रुपये से ज्यादा) का जुर्माना नोटिस मिला. बारबरा व्हीलर ने अपने घर के बाहर पुराने कपड़ों का एक बैग रखा था, जिसे एक चैरिटी संस्था को आकर ले जाना था. लेकिन इसके कुछ दिन बाद उन्हें स्थानीय प्रशासन की ओर से कानूनी कार्रवाई का वॉर्निंग लेटर मिला.
क्यों लगा जुर्माना?
यह नोटिस टॉनब्रिज एंड मालिंग बरो काउंसिल की ओर से भेजा गया था. लेटर में कहा गया कि घर के बाहर बैग रखना कूड़ा जमा करना यानी आपराधिक अपराध की श्रेणी में आता है. महिला को 14 दिनों के भीतर £300 (36 हजार रुपये से ज्यादा) का फिक्स्ड पेनल्टी नोटिस भरने को कहा गया, वरना £1,000 (एक लाख 22 हजार रुपये से अधिक) तक का जुर्माना और कानूनी कार्रवाई हो सकती है.
पड़ोसी भी क्यों डरीं?
बारबरा की 84 वर्षीय पड़ोसी मार्गरेट ने भी 29 जनवरी को अपने घर के बाहर दान का एक बैग रखा था. उन्हें भी ऐसा ही नोटिस मिला. बारबरा का दावा है कि एक काउंसिल अधिकारी ने उनकी पड़ोसी से सख्त लहजे में बात की और कहा कि उसके पास कैमरा है तथा उनकी कही गई हर बात अदालत में सबूत के तौर पर इस्तेमाल हो सकती है. इस घटना के बाद मार्गरेट इतनी डर गईं कि अब दरवाजा खोलने से भी घबराती हैं.
क्या कहती हैं बारबरा?
बारबरा व्हीलर ने इस कार्रवाई को हद से ज्यादा सख्त बताया. उनका कहना है कि काउंसिल का रवैया बेहद कठोर है और वे जरूरत से ज्यादा सख्ती दिखा रहे हैं. उन्होंने अपने अन्य पड़ोसियों को भी चेतावनी दी है कि वे चैरिटी कलेक्शन बैग घर के बाहर न रखें. हालांकि उन्हें अभी भी चिंता है कि कहीं उन्हें यह जुर्माना भरना न पड़े. स्थानीय लोगों के बीच इस कार्रवाई को लेकर बहस छिड़ गई है. कई लोग सवाल उठा रहे हैं कि क्या चैरिटी के लिए दान देना अपराध माना जा सकता है? क्या प्रशासन को पहले चेतावनी देनी चाहिए थी? वहीं कुछ लोगों का मानना है कि सार्वजनिक स्थानों पर सामान छोड़ना नियमों के खिलाफ हो सकता है, भले ही वह दान के उद्देश्य से ही क्यों न हो.
काउंसिल ने क्या कहा?
काउंसिल के प्रवक्ता ने बीबीसी न्यूज को बताया कि इस मामले को उनके ठेकेदार के साथ उठाया गया है, जिसने नोटिस जारी किया था. उन्होंने माना कि यह अनुभव संबंधित महिलाओं के लिए “परेशान करने वाला” रहा है. काउंसिल का कहना है कि अभी तक दोनों महिलाओं या उनके प्रतिनिधियों की ओर से सीधा संपर्क नहीं किया गया है, लेकिन मामले की समीक्षा की जा रही है.