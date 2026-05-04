साउथ इंडियन स्टाइल में विजय थलपति का 'बवंडर'! इलेक्शन में वायरल हुए ये खास Video, फटाफट देखें

Election Viral Video: देश में जब भी चुनाव परिणाम (Election Results 2026) का दिन होता है, तो टीवी स्क्रीन पर केवल आंकड़ों, जीत-हार और राजनीतिक बहसों का शोर होता है. लेकिन इस बार सोशल मीडिया पर एक से बढ़कर एक वीडियो वायरल हो रहे हैं. इनमें साउथ सुपरस्टार विजय थलापति और पीएम मोदी के झालमुड़ी वाले वीडियो ने खूब चर्चा बटोरी है. इसके साथ ही चुनावी ड्यूटी पर तैनात उत्तर प्रदेश के पुलिस ऑफिसर का वीडियो भी लोग खूब शेयर कर रहे हैं.

अभी तक के रुझानों को देखकर फैंस इन वीडियोज पर खूब प्यार लुटा रहे हैं. सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे विजय के वीडियो ने एक बार फिर साबित कर दिया कि उनका स्टारडम सिर्फ फिल्मों तक सीमित नहीं है. उनकी पार्टी (TVK) को तमिलनाडु से मिल रहे प्यार ने सभी को चौंका दिया है. तमिलनाडु में दबदबा रखने वाली DMK जैसी पार्टी भी विजय थलापति के चुनावी बवंडर में सिमटती नजर आ रही है.

विजय के वीडियो सोशल मीडिया पर मचा रहे तहलका

तमिलनाडु में चुनावी सरगर्मी के बीच विजय इस समय चर्चा का विषय बने हुए हैं. उनकी पार्टी (TVK) तमिलनाडु चुनाव परिणाम के रुझानों में अब तक सबसे आगे चल रही है. इसी बीच चुनाव प्रचार के दौरान विजय का एक वीडियो चर्चा का विषय बना हुआ है. इसमें अभिनेता और अब नेता विजय कन्याकुमारी में साइकिल पर सवार होकर समर्थकों के बीच प्रचार कर रहे थे. इसी दौरान भीड़ की तरफ से उनकी ओर फूलों की एक गेंद फेंकी गई. अचानक हुए इस घटनाक्रम से वह कुछ पल के लिए चौंक गए और तुरंत साइकिल से उतरकर अपने सुरक्षा वाहन की ओर बढ़ गए. यह पूरी घटना कुछ सेकंड की थी, लेकिन सोशल मीडिया पर इसे लेकर तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं आने लगीं.

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A video taken down by TVKVijayHQ is now going viral everywhere. During his cycle campaign, Vijay suddenly threw his cycle and ran back as if it was a bomb when a fan tried to shower flowers on him. pic.twitter.com/imuDSz245j Telangana Maata (@TelanganaMaata) April 13, 2026

पीएम मोदी का ‘झालमुड़ी मोमेंट’

चुनावी प्रचार के बीच एक अलग ही तस्वीर उस समय सामने आई, जब प्रधानमंत्री Narendra Modi का काफिला झारग्राम में अचानक रुक गया. यहां उन्होंने सड़क किनारे एक दुकानदार से झालमुड़ी खाई. वीडियो में वह बड़े ही सहज अंदाज में कहते नजर आए. उन्होंने कहा कि 'भाई, हमें भी अपना झालमुड़ी खिलाओ.' अब रिजल्ट के समय यह क्लिप सोशल मीडिया पर छा हुई है. समर्थक इसे पीएम मोदी का आम लोगों से जुड़ने का तरीका बता रहे हैं, जबकि विपक्ष ने इसे पहले से तय कार्यक्रम कहा था. लेकिन इस एक वीडियो ने बंगाल की स्ट्रीट फूड संस्कृति को जरूर चर्चा में ला दिया था.

Jhalmuri break in Jhargram pic.twitter.com/LJNjEojAW4 Narendra Modi (@narendramodi) April 19, 2026

ममता बनर्जी का सख्त अंदाज फिर चर्चा में

चुनाव खत्म होने के बाद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री Mamata Banerjee का एक वीडियो तेजी से वायरल हुआ था. इस वीडियो में वह कड़े तेवर में नजर आई थीं. उन्होंने सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग पर निशाना साधते हुए कहा कि 'उन्हें अंदाजा नहीं है कि वे किससे पंगा ले रहे हैं.' इससे पहले भी वह ईवीएम को लेकर सवाल उठा चुकी हैं. उनका कहना था कि मशीनों के साथ छेड़छाड़ की कोशिश हो रही है, लेकिन वह ऐसा नहीं होने देंगी. अब जब बंगाल चुनाव के रुझानों में भाजपा जीत रही है, तब ममता का यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

BJP and their compromised Election Commission have no idea who they are dealing with. They have imported operatives from other states to swarm the area outside the Netaji Indoor Stadium, staging a media spectacle to mask their fear. We do not need to mobilize. At one command… pic.twitter.com/PHQk7K5fiQ All India Trinamool Congress (@AITCofficial) April 30, 2026

सोशल मीडिया बना चुनाव का नया रणक्षेत्र

इन चुनावों ने एक बात साफ कर दी है कि अब राजनीति सिर्फ मंच और मैदान तक सीमित नहीं रही. सोशल मीडिया भी उतना ही बड़ा प्लेटफॉर्म बन चुका है. यहां हर छोटी-बड़ी घटना तुरंत लोगों तक पहुंच जाती है और उसी के आधार पर राय भी बनती है. कभी एक अधिकारी की चेतावनी लोगों को प्रभावित करती है, तो कभी एक नेता का साधारण सा अंदाज लोगों का दिल जीत लेता है. वहीं, अचानक हुई घटनाएं भी लोगों के बीच चर्चा का विषय बन जाती हैं.

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