डेमोक्रेसी पढ़ा रहे थे टीचर, क्लासरूम में ही लड़वा दिया चुनाव; Video में देखें कैसे हुई वोटिंग
Election In Classroom:  सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक टीचर ने क्लासरूम में चुनाव करवाकर गवर्नमेंट एंड डेमोक्रेसी चैप्टर को समझाया. वीडियो में देखें बच्चों ने अपने कैंडिडेट को कैसे जिताया. 

 

Written By  nirdosh sharma|Last Updated: Sep 24, 2025, 03:59 PM IST
Viral Video: सोशल मीडिया पर क्लासरूम के कई वीडियो वायरल होते रहते हैं. जिनमें से कुछ वीडियो में बच्चे अपने टीचर के लिए कुछ स्पेशल करते हैं. तो कई बार टीचर्स बच्चों को खास एक्टिविटी करवाते दिखाई देते हैं. ऐसा ही एक वीडियो वायरल हो रहा है. जिसमें एक टीचर ने क्लासरूम में ही इलेक्शन करवा दिया और बच्चों ने अपने फेवरेट कैंडिडेट को जिताया. इससे बच्चों ने वोट डालने सीखा.

क्लासरूम में क्यों करवाया चुनाव?
इंटरनेट पर वायरल हो रहे वीडियो में दिखता है कि एक मास्टर साहब अपनी आवाज में कहते हैं, "आज मैंने क्लासरूम में इलेक्शन कराया, जहां बच्चों ने वोट देकर अपने फेवरेट कैंडिडेट को जिताया." दरअसल, मास्टर साहब बच्चों को गवर्नमेंट एंड डेमोक्रेसी वाला चैप्टर पढ़ा रहे थे. इस दौरान वो सरकार और लोकतंत्र को समझाने के लिए ऐसा प्रैक्टिकल करते हैं कि क्लासरूम में ही चुनाव करवा देते हैं. टीचर ने चार बच्चों को कैंडिडेट बनाया और इलेक्शन कैंपेनिंग के लिए 4 दिन का समय दिया. इस दौरान बच्चों ने खुद अपने स्लोगन लिखे और खुद ही चुनाव चिन्ह बनाया. इसके बाद चुनाव के दिन तक प्रचार-प्रसार होता है.
यह भी पढ़ें: स्कूल के बच्चों ने दिखाया लापरवाही का नतीजा, प्ले वीडियो के जरिए किया समाज को जागरूक

कैसे होता है मतदान?
मतदान करवाने के लिए टीचर ने खुद पोलिंग बूथ बनाया और चुनाव निष्पक्ष हो इसके लिए मॉनिटर को पुलिस ऑफिसर बनाया. इसके अलावा प्रीसाइडिंग ऑफर्स भी बनाया. मतदान शुरु होते ही बच्चे एक-एक करके प्रीसाइडिंग ऑफिसर के पास आते हैं, अपना वोटर आईडी कार्ड दिखाते हैं और अपनी उंगली पर इंक लगवाकर अपने फेवरेट कैंडिडेट का नाम लिखकर वोट डालते हैं. 

क्या रहा चुनाव का नतीजा?
टीचर का कहना है, "इस एक्टिविटी से बच्चे सीखेंगे कि कैसे हमारे मिनिस्टर चुने जाते हैं और इलेक्शन कैसे होते हैं." इसके बाद मतगणना हुई और सोमेश नाम का स्टूडेंट इस चुनाव को जीत गया. वादे के अनुसार अब उसे सबको समोसा भी खिलाना है.
यह भी पढ़ें: क्लासरूम का क्यूट सा वीडियो वायरल, देखें कैसे टीचर से छिपाकर लंच कर रहा ये नन्हा सा बालक

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Master ji (@master_ji21)

वीडियो देखकर क्या बोले यूजर्स?
इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @master_ji21 नाम के हैंडल से शेयर किया गया है. वीडियो देखने के बाद यूजर्स ने जमकर कमेंट किए हैं. एक यूजर ने लिखा, "सभी स्कूलों को इस तरह की शिक्षा की जरूरत है." दूसरे यूजर ने मजे लेते हुए लिखा, "समोसे का लालच देकर वोट मांगा है." 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने के आधार पर बनाई गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

