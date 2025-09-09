इस बच्चे ने बना दी कमाल की टेक्नोलॉजी, वीडियो देखकर बोलेंगे- वाह बेटा
इस बच्चे ने बना दी कमाल की टेक्नोलॉजी, वीडियो देखकर बोलेंगे- वाह बेटा

Electronic Flag  Video: इस बच्चे ने एक ऐसी चीज बनाई है जिसपर पूरे देश को गर्व होगा. वीडियो देखने के बाद आप भी तारीफ करने पर मजबूर हो जाएंगे.

Sep 09, 2025
इस बच्चे ने बना दी कमाल की टेक्नोलॉजी, वीडियो देखकर बोलेंगे- वाह बेटा

Viral Video: सोशल मीडिया पर स्कूली बच्चों के द्वारा बनाएं गए प्रोजेक्ट तो खूब वायरल होते रहते हैं. कोई झोपड़ी बनाता है तो कोई नल, लेकिन हम जिस वीडियो की बात कर रहे हैं. उसमें एक छोटे बच्चे ने ऐसी चीज बनाई है जिसे देखकर आप भी सैल्यूट करेंगे. दरअसल, इस बच्चे ने एक इलेक्ट्रॉनिक झंडा बनाया है. जो खुद ही खुल जाता है और खुद ही बंद भी हो जाता है. अब ये झंडे वाला वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. लोग इस वीडियो को खूब पसंद कर रहे हैं और बच्चे की कला की बहुत तारीफ कर रहे हैं.
यह भी पढ़ें: चावल के दाने में दिखे भगवान राम और जानकी, वायरल Video देखकर हो जाएंगे धन्य

कैसे काम करता है ये तिरंगा?

इंटरनेट पर वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि एक बच्चा अपना प्रोजेक्ट दिखा रहा है. वीडियो शुरू होते ही लड़का कहता है, "मैंने इलेक्ट्रॉनिक तिरंगा बनाया है जो सुबह के समय बटन दबाने पर खुल जाता है और संध्या में बटन दबाने से झंडा बंद हो जाता है." अब ये शानदार वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. लोग इस प्रोजेक्ट को काफी पसंद कर रहे हैं और इस बच्चे की तारीफ कर रहे हैं.
यह भी पढ़ें: 100 टन मिट्टी और 1 महीने का समय, बना दी ऐसी अद्भुत चीज, नहीं देखा होगा इतना खूबसूरत Video

किसने अपलोड किया ये वीडियो?
ये वीडियो सोशल मीडिया पर @gups_galwaniya नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है. इस वीडियो को खूब पसंद किया जा रहा है. इसके अलावा वीडियो देखने के बाद लोगों ने काफी अच्छे-अच्छे कमेंट ​भी किए हैं. एक यूजर ने लिखा, "बहुत अच्छा बनाया है." दूसरे यूजर ने लिखा, "यह इंडिया का भविष्य है." तीसरे यूजर ने लिखा, "बहुत सुंदर बच्चे तुमने कितनी अच्छी कोशिश की" इसके अलावा और भी यूजर्स ने काफी तारीफ की. जैसे एक यूजर ने लिखा, "बधाई हो बेटा ऐसे ही संघर्ष करते रहो. जय हिंद जय भारत." दूसरे यूजर ने लिखा, "आजतक ये अविष्कार किसी भी देश में नहीं हुआ." 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने के आधार पर बनाई गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

 

nirdosh sharma

जी न्यूज में ट्रेनी हैं वायरल स्टोरीज करते हैं. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे कंटेंट पर पैनी नजर रखते हैं. इन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है.

;