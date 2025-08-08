जब हाथी बना 'रक्षक', बाड़े में गिरे मासूम को यूं बचाया कि देखकर आप भी कहेंगे वाह!
Elephant and human child viral video: मनुष्यों के प्रति जानवरों के प्यार का एक दिल को छू लेने वाला वीडियो वायरल हो रहा है. दरअसल हाथी के बाड़े में एक जानवर गिर जाता है और फिर हाथी उसे अपनी सूंड से उठाकर वापस लौटा देता है. इसके बाद लोग हाथी की जमकर तारीफ कर रहे हैं. 

Written By  Lalit Kishor|Last Updated: Aug 08, 2025, 12:15 PM IST
Elephant and human child viral video: सोशल मीडिया पर दिल को छू लेने वाला एक वीडियो बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है. यह वीडियो जानवर और मानव के बीच प्रेम को दर्शा रहा है. आपने ऐसे कई वीडियोज देखे होंगे, जिसमें जानवरों और इंसानों के बीच प्रेम भाव दिखता है. कुछ इसी तरह का मामला इस वीडियो में दिख रहा है. यह वायरल वीडियो एक हाथी का है, जो बाड़े में गिरे बच्चे को उठाकर उसकी मां को वापस कर देता है. वीडियो के वायरल होने के बाद लोग हाथी की तारीफ कर रहे हैं और इंसानों और जानवरों के बीच के प्यार को महान बता रहे हैं. हाथी की बुद्धिमत्ता तारीफ के काबिल भी है. 

बाड़े में गिरा बच्चा
दरअसल यह घटना एक चिड़ियाघर में हुई, जहां एक छोटा बच्चा गलती से हाथी के बाड़े में गिर गया था. बच्चा बाड़े की दीवार पर खेल रहा था, तभी अचानक उसका संतुलन बिगड़ा और वह नीचे जा गिरा. बाड़े में हाथी था. ऐसे में सब लोग चिंता में पड़ गए कि कहीं हाथी बच्चे को नुकसान ना पहुंचा दे. हालांकि विशालकाय होने के बावजूद हाथी ने बहुत ही सावधानी से काम लिया. वह धीरे-धीरे बच्चे के पास गया और अपनी सूंड से उसे उठाया. उसने बच्चे को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, बल्कि उसे धीरे से उठाकर बाड़े की दीवार के पास रख दिया. इससे बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि वह बच्चे को उसकी मां को सौंपना चाहता था.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

लोग कर रहे हैं तारीफ
यह घटना देखकर वहां मौजूद सभी लोग काफी हैरान रह गए और काफी खुश भी थे. वहां मौजूद लोगों ने इस पूरी घटना का वीडियो बना लिया, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. वायरल वीडियो पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए लोगों ने हाथी की जमकर तारीफ की है. वहीं इस घटना ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि इंसान और जानवर के बीच का रिश्ता सिर्फ डर और नियंत्रण का नहीं, बल्कि प्यार और सम्मान का भी हो सकता है. हाथी के इस नेक काम ने सभी का दिल जीत लिया है. 

