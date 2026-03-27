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Hindi Newsजरा हटकेVIDEO: कार को कुचलने वाला था हाथी, देखें कैसे ड्राइवर ने दिखाई समझदारी और बचा ली जान

VIDEO: कार को कुचलने वाला था हाथी, देखें कैसे ड्राइवर ने दिखाई समझदारी और बचा ली जान

Elephant Attacks Car: जंगल से एक खौफनाक वीडियो सामने आया है जिसमें एक हाथी रात के अंधेरे में सड़क पर आकर गाड़ी को कुचलने की कोशिश कर रहा है. ड्राइवर की सही टाइमिंग और समझदारी ने यात्रियों की जान बचा ली. चलिए वीडियो देखते हैं.

Written By  Nirdosh Sharma|Last Updated: Mar 27, 2026, 08:46 AM IST
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कार पर हमला करता हुआ हाथी. फोटो क्रेडिट: इंस्टाग्राम @arun_munnar_
कार पर हमला करता हुआ हाथी. फोटो क्रेडिट: इंस्टाग्राम @arun_munnar_

Elephant Attacks Car: जंगल के बीच से गुजरना खतरे से खाली नहीं होता है. कहीं से भी जंगली जानवर अचानक सामने आ सकता है. आपने ऐसे कई वीडियो देखे होंगे जिसमें जंगली जानवर बिगड़ जाते हैं और यात्रियों पर हमला बोल देते हैं. खासतौर से अगर हम हाथी की बात करें तो हाथी काफी समझदार और शांत माना जाता है, लेकिन इसका गुस्सा किसी काल से कम नहीं होता है. भारी भरकम शरीर के साथ इसकी ताकत के आगे जंगल का राजा शेर भी पीछे कदम खींच लेता है. ऐसे में हाथी के गुस्से से बचने का यही तरीका होता है कि खतरा भांपते ही वहां से भागा जाए. इन दिनों एक हाथी ने गाड़ी को तोड़कर अपना गुस्सा निकाला है. वो तो गनीमत रही कि ड्राइवर ने सही समय पर गाड़ी निकाल ली और पूरे परिवार की जिंदगी बचा ली. जंगल से आया ये खौफनाक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. चलिए जानते हैं क्या है पूरा मामला.

वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि सड़क किनारे एक कार हाथी के चंगुल में फंस गई है. देखने पर साफ नजर आता है कि ड्राइवर के साथ पिछली सीट पर कुछ लोग सवार हैं. रात का समय है जंगल का इलाका है. ऐसे में हाथी कार पर हमला बोल देता है. हाथी को गुस्से में देख बाकी वाहन दूर ही रुक जाते हैं. वीडियो में देखा जा सकता है हाथी पहले कार के पिछले शीशे को तोड़ता है और फिर अपने विशाल दांतों से गाड़ी को तोड़ता है. 

ऐसे बची जान

जैसे ही हाथी गाड़ी पर पैर रखकर कुचलने की कोशिश करता है, ड्राइवर टाइमिंग के साथ समझदारी दिखाता है और रेस देखकर गाड़ी को वहां से ले जाता है. इसके बाद भी हाथी गाड़ी का पीछा करते दिखाई देता है. ड्राइवर की टाइमिंग की तारीफ हो रही है, अगर ड्राइवर रेस नहीं देता तो हाथी यात्रियों को गाड़ी समेत कुचल सकता था. ड्राइवर की समझदारी से यात्रियों की जान बच गई. चलिए ये वायरल वीडियो देखते हैं.

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(यह भी पढ़ें: सड़क पर मस्तानी चाल में दिखा गैंडा, विदेशी टूरिस्ट के उड़े होश! वीडियो ने इंटरनेट पर मचाया तहलका)

वायरल हो रहा वीडियो

हाथी का गुस्सा और ड्राइवर की समझदारी का ये वीडियो इंस्टाग्राम पर @arun_munnar_ नाम के अकाउंट से शेयर किया गया. इस पोस्ट पर 4 दिन के भीतर 13 हजार से ज्यादा लाइक हो चुके हैं. इसके अलावा एक वीडियो रोड के दूसरी तरफ से रिकॉर्ड किया गया है और वो वीडियो इंस्टाग्राम पर @kerala_tamizhachi_vlogs नाम के अकाउंट से पोस्ट की गई है. इस वीडियो पर 3 दिन के भीतर 78 हजार से ज्यादा लाइक हो चुके हैं. 

क्या बोले यूजर्स?

वायरल हो रहे वीडियो को देख यूजर्स बड़ी संख्या में प्रतिक्रिया दे रहे हैं. एक यूजर ने ड्राइवर की तारीफ करते हुए लिखा, ड्राइवर का रिएक्शन लाइट से तेज था. 

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

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Nirdosh Sharma

निर्दोष शर्मा ज़ी न्यूज़ डिजिटल में पिछले 2 वर्षों से सक्रिय रूप से कार्यरत हैं और वायरल, ट्रेंडिंग तथा जरा हटके खबरों को कवर करते हैं. इसके साथ ह...और पढ़ें

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