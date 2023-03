Elephant: कभी देखा है आत्मनिर्भर हाथी? गजराज का ये अंदाज जिसने भी देखा..फैन हो गया

बुद्धि की दाद देनी होगी

दरअसल, इस वीडियो को भारतीय वन सेवा के अधिकारी सुशांत नंदा ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर शेयर किया है. उन्होंने कैप्शन भी बहुत ही शानदार लिखा है. उन्होंने लिखा कि मैं इनको कैद में रखने का समर्थन नहीं करता हूं लेकिन हाथियों की बुद्धि की दाद देनी होगी. अद्भुत जीव, ये खुद ही नहा रहे हैं. इसके बाद उन्होंने यह वीडियो शेयर कर दिया है.

पाइप को अपनी सूंड से ही

वीडियो में दिख रहा है कि हाथी अपनी सूंड में पाइप को फंसा कर उससे निकलने वाले पानी को अपने शरीर से नहा रहा है. इतना ही नहीं वह इस पाइप को अपनी सूंड से ही इधर-उधर ले जा रहा है और उसके पानी का मजा ले रहा है. ऐसा लग रहा है कि कोई इंसान अपने शरीर को पानी से धो रहा है और नहा रहा है.

इस वीडियो की खास बात यह है कि अपने आप में यूनिक वीडियो है. ऐसा पहले कभी वीडियो नहीं हुआ पाइप से पानी निकल रहा और हाथी खुद ही उससे नहा रहा हो. जैसे ही यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ लोग अपनी-अपनी प्रतिक्रियाएं देने लगे. एक यूजर ने वीडियो पर प्रतिक्रिया दी कि हाथी बहुत ही समझदार जानवर होता है. वही एक यूजर ने लिखा कि हाथियों की रक्षा करनी चाहिए उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए.

I don’t support keeping wild in confinement,

But support the intelligence of elephants…marvellous creatures.

Here taking a bath on his own pic.twitter.com/jZvhF3OJRM

— Susanta Nanda (@susantananda3) March 11, 2023