टूरिस्ट गाड़ी के पीछे भागा हाथी, वायरल हुआ जंगल सफारी का खौफनाक VIDEO

Viral Jungle Safari Video: इन दिनों सोशल मीडिया पर जंगल सफारी का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. यहां एक हाथी को ऐसा गुस्सा आया कि टूरिस्ट की गाड़ी के पीछे दौड़ पड़ा. वीडियो में देखें कैसे बची जान?

Written By  nirdosh sharma|Last Updated: Jan 31, 2026, 10:08 PM IST
Jungle Safari Video: जंगल सफारी वन्यजीवों को उनके नेचुरल घर में देखने की एक रोमांचक यात्रा है. जंगल का शिकारी   ​पिंजरे में देखने के बजाए जंगल जाकर देखने का अलग ही रोमांच होता है. इस दौरान टूरिस्ट आमतौर पर जीप, जिप्सी और बंद गाड़ियों में बैठकर यात्रा करते हैं. ये यात्रा हाथी, टाइगर और शेर जैसे खूंखार जानवरों को उनके घर में करीब से देखने का अवसर होती है. इस दौरान सेफ्टी का भी ध्यान रखा जाता है. कई बार जंगली जानवर इन गाड़ियों से परेशान हो जाते हैं या यूं ही हमला कर देते हैं. अक्सर सोशल मीडिया पर जंगल सफारी के वीडियो वायरल होते रहते हैं जिसमें कोई जंगली जानवर गाड़ी के पीछे भागता दिखाई दे रहा है. इस बार एक हाथी टूरिस्ट के पीछे हाथ धोकर पड़ गया है. अब ये खौफनाक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

कैसे बची जान?
इंटरनेट पर वायरल हो रहे वीडियो में दिखता है कि टूरिस्ट अपनी गाड़ी से जंगल के बीच से निकल रहे हैं. इस दौरान साइड से एक हाथी आता नजर आता है. ये हाथी गाड़ी के पीछे भागने लगता है. इस दौरान गाड़ी में बैठी लड़की घबरा जाती है और ड्राइवर से गाड़ी तेज भगाने के लिए कहती है. कुछ दूर तक हाथी गाड़ी के पीछे भागता है और फिर रुक जाता है और इस तरह खतरा टल जाता है. आगे आगे गाड़ी और पीछे पीछे हाथी का ये खौफनाक वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. चलिए वीडियो देखते हैं.

क्या बोले यूजर्स?
इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @a.r.rahman.moradabad नाम के हैंडल से पोस्ट किया गया है और खबर लिखे जाने तक इस वीडियो पर 5.8 लाख से ज्यादा लाइक हो चुके हैं. इतना ही नहीं वीडियो देखने के बाद यूजर्स मजेदार कमेंट भी कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, अरे भाई वो कुछ कहना चाह रहा था. दूसरे यूजर ने लिखा, आज कम बैक हो गया. तीसरे यूजर ने लिखा, जान से जाना है ​क्या भाई. चौथे यूजर ने लिखा, आज फील्डिंग सेट हो जाती. ज्यादातर यूजर्स वीडियो के मजे लेते दिखे.

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

nirdosh sharma

जी न्यूज में ट्रेनी हैं वायरल स्टोरीज करते हैं.

