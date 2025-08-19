फ्रस्टेट हैं तो जरा 1 मिनट का वक्त निकालिए और हाथी का ये क्यूट Video देख लीजिए! शांत हो जाएगा मन
Advertisement
trendingNow12887779
Hindi Newsजरा हटके

फ्रस्टेट हैं तो जरा 1 मिनट का वक्त निकालिए और हाथी का ये क्यूट Video देख लीजिए! शांत हो जाएगा मन

Hathi Ka Video: इस वीडियो में हाथी जमीन पर घास पर लेटकर गेंद से खेल रहा है. वह अपनी सूंड से गेंद को लपेटता है, उसे धक्का देता है और कभी खड़ा होकर गेंद को आगे बढ़ाता है. इस खेल में उसकी ताकत और मासूमियत दोनों साफ नजर आती हैं.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Aug 19, 2025, 01:57 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

फ्रस्टेट हैं तो जरा 1 मिनट का वक्त निकालिए और हाथी का ये क्यूट Video देख लीजिए! शांत हो जाएगा मन

Elephant Cute Video: सोशल मीडिया पर जानवरों के वीडियो हमेशा लोगों को आकर्षित करते हैं, लेकिन इस बार जो वीडियो वायरल हो रहा है उसने हर किसी का दिल जीत लिया है. इस वीडियो में एक हाथी अपने बड़े से गेंद के साथ खेलते हुए नजर आ रहा है. उसकी मासूम हरकतें और खुशी से भरे पल लोगों के चेहरे पर मुस्कान ला रहे हैं. इस वीडियो में हाथी जमीन पर घास पर लेटकर गेंद से खेल रहा है. वह अपनी सूंड से गेंद को लपेटता है, उसे धक्का देता है और कभी खड़ा होकर गेंद को आगे बढ़ाता है. इस खेल में उसकी ताकत और मासूमियत दोनों साफ नजर आती हैं.

यह भी पढ़ें: ननद ने ही घर में किया कलेश! शादी के दिन दिया ऐसा धोखा, दुल्हन की उड़ गई नींद- भाई के एक्स-वाइफ को भेजा ऐसा VIDEO

किसने शेयर किया यह वीडियो?

यह वीडियो Save Elephant Foundation ने अपने इंस्टाग्राम पेज पर शेयर किया. उन्होंने कैप्शन लिखा, “चैम्पू और उसका नया पसंदीदा खिलौना. आप देख सकते हैं कि उसे कितना मजा आ रहा है.” यह वीडियो कुछ ही समय में वायरल हो गया और लाखों लोगों ने इसे पसंद किया. इससे पहले भी ऐसे वीडियो वायरल हो चुके हैं. एक पुराने वीडियो में दो दिव्यांग हाथी, वाना और दाओ थॉन्ग, गेंद से खेलते दिखे थे. भले ही एक की पिछली टांग और दूसरे की आगे की टांग में समस्या थी, लेकिन उन्होंने मिलकर खूब मज़े से खेला. इस वीडियो को भी लाखों लोगों ने पसंद किया और यह साबित किया कि खुशी किसी भी कठिनाई के बावजूद पाई जा सकती है.

 

 

हाथियों से क्या सीख मिलती है?

इन वीडियोज़ से यह साफ झलकता है कि जीवन में खुशी छोटी-छोटी चीज़ों में भी मिल सकती है. चाहे चॉम्पू का गेंद से खेलना हो या वाना और दाओ थॉन्ग का मिलकर हंसना-खेलना, यह हमें सिखाता है कि कठिनाइयां कभी भी हमारी मुस्कान और उत्साह छीन नहीं सकतीं.

यह भी पढ़ें: इंग्लिश कोई लैंग्वेज नहीं रही... डिक्शनरी में घुसे Gen Z वाले ये अजीब शब्द तो लोगों के आए ऐसे रिएक्शन

क्यों हो रहे हैं ऐसे वीडियो वायरल?

लोगों को ऐसे वीडियो पसंद आते हैं क्योंकि ये हमें सकारात्मक सोच, मासूमियत और धैर्य की याद दिलाते हैं. जब लोग अपनी रोज़मर्रा की भागदौड़ में थक जाते हैं, तब ऐसे प्यारे और दिल छू लेने वाले वीडियो उन्हें सुकून और खुशी का एहसास कराते हैं.

About the Author
author img
Alkesh Kushwaha

अल्केश कुशवाहा जी हिंदी डिजिटल ट्रेंडिंग व ट्रेवल सेक्शन के इंचार्ज हैं. उन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 13 साल से ज्यादा समय का अनुभव है. उन्होंने करियर की शुरुआत कैनविज टाइम्स अखबार से साल 2012 ...और पढ़ें

TAGS

viraltrendinghathi ka videoViral Video

Trending news

केरल की किताब में बड़ी गलती, सुभाष चंद्र बोस को लेकर कही ऐसी बात; लोग हो गए नाराज
Netaji Subhash Chandra Bose
केरल की किताब में बड़ी गलती, सुभाष चंद्र बोस को लेकर कही ऐसी बात; लोग हो गए नाराज
कर्नाटक धर्मस्थल विवाद मामले में बीजेपी नेता सीटी रवि का सरकार पर गंभीर आरोप
karnataka
कर्नाटक धर्मस्थल विवाद मामले में बीजेपी नेता सीटी रवि का सरकार पर गंभीर आरोप
माता वैष्णो देवी में वापस चालू हुई हेलीकॉप्टर सेवा, खराब मौसम के कारण हुई थी ठप
vaishno devi yatra
माता वैष्णो देवी में वापस चालू हुई हेलीकॉप्टर सेवा, खराब मौसम के कारण हुई थी ठप
कौन हैं सुदर्शन रेड्डी? विपक्ष के होंगे उपराष्ट्रपति कैंडिडेट, जानें इनकी पूरी कहानी
Vice President
कौन हैं सुदर्शन रेड्डी? विपक्ष के होंगे उपराष्ट्रपति कैंडिडेट, जानें इनकी पूरी कहानी
मुंबई हुई पानी-पानी, बारिश से त्राहिमाम; लोगों का फूटा गुस्‍सा- हम हो गए परेशान
mumbai red alert heavy rainfall
मुंबई हुई पानी-पानी, बारिश से त्राहिमाम; लोगों का फूटा गुस्‍सा- हम हो गए परेशान
'क्या तुमने मेरा दिया होमवर्क किया?' PM ने पूछा, शुभांशु ने मुस्कुराकर दिया जवाब
Shubhanshu shukla
'क्या तुमने मेरा दिया होमवर्क किया?' PM ने पूछा, शुभांशु ने मुस्कुराकर दिया जवाब
BJP ने जो कार्ड खेला-एकदम सही पड़ा; विपक्ष के नेता ने कह दी इसके उलट बात
vice president election
BJP ने जो कार्ड खेला-एकदम सही पड़ा; विपक्ष के नेता ने कह दी इसके उलट बात
भारत ने चीन से बढ़ा ली दोस्ती? क्या है वांग यी-अजित डोभाल की मुलाकात के असली मायने?
china
भारत ने चीन से बढ़ा ली दोस्ती? क्या है वांग यी-अजित डोभाल की मुलाकात के असली मायने?
सिंधु जल समझौते को लेकर पीएम मोदी ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा-भारत का पानी Pak..
PM Narendra Modi
सिंधु जल समझौते को लेकर पीएम मोदी ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा-भारत का पानी Pak..
India Block VP Candidate: BJP को उसी के 'दांव' से मात देने की तैयारी में विपक्ष?
Vice President
India Block VP Candidate: BJP को उसी के 'दांव' से मात देने की तैयारी में विपक्ष?
;