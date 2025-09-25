Advertisement
बेबस होकर डूबते हिरण को देखते रहे साथी, तभी फरिश्ता बनकर पहुंचा ये जानवर, खूबसूरत वीडियो देख रह जाएंगे दंग

Elephant Saves Deer: जंगली जानवर सिर्फ एक दूसरे का शिकार ही नहीं करते हैं बल्कि मानवता दिखाते हुए अपने से कमजोर की मदद भी करते हैं. जिस तरह हाथी ने इस जानवर की जान बचाई है. उसे देखकर आपके चेहरे पर भी मुस्कान आ जाएगी.

 

Sep 25, 2025
बेबस होकर डूबते हिरण को देखते रहे साथी, तभी फरिश्ता बनकर पहुंचा ये जानवर, खूबसूरत वीडियो देख रह जाएंगे दंग

Viral Video: जंगली जानवरों में भी इंसानों की तरह भावनाएं होती हैं. वो भी एक दूसरे की मदद करते हैं. कई बार तो अपने साथी की मदद के लिए खुद की जान को भी खतरे में डाल देते हैं. ऐसे कई वीडियो वायरल होते रहते हैं, जहां दो अलग-अलग प्रजाति के जानवरों में भी प्यार और एक दूसरे की मदद की भावना देखी जाती है. ये देखने में काफी असामान्य लगता है. ऐसा ही एक अद्भुत वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब वायरल है. जिसमें एक विशालकाय हाथी ने एक कमजोर जानवर की जान बचाई है. वीडियो देखने के बाद आपके चेहरे पर भी मुस्कान आ जाएगी.

हाथी ने कैसे बचाई हिरण की जान?
इंटरनेट पर वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि पानी में एक हिरण गिरा है और हाथी अपनी सूंड से उसे निकालने की कोशिश करता है. वहां कई हिरण मौजूद हैं. इस दौरान एक हिरण पानी में चला जाता है और इसे बचाने के लिए कोई हिरण नहीं आता, बल्कि एक विशालकाय हाथी आया है. हाथी अपनी सूंड से हिरण के सींग पकड़ने की कोशिश करता है, जो कि काफी मुश्किल होता है. जैसे ही वो हिरण को खींचता है सूंड से हिरण का सींग निकल जाता है. इसके बाद हाथी दोबारा कोशिश करता है और हिरण को पानी से बाहर निकाल लेता है. जानवरों के बीच ये प्रेम भाव और एक दूसरे की मदद करने की भावना कमाल की है. अब ये खूबसूरत वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो रहा है. 
वीडियो देखकर क्या बोले यूजर्स?
इस वीडियो का इंस्टाग्राम पर @dailywildlifereels नाम के हैंडल से शेयर किया गया है. वीडियो देखने के बाद यूजर्स ने कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया दी है. एक यूजर ने लिखा, "कृपया एक दूसरे के साथ जानवरों जैसा व्यवहार करें." दूसरे यूजर ने लिखा, "इसके बाद दोनों खुश दिख रहे हैं और ऐसा ही होना चाहिए." तीसरे यूजर ने सेड इमोजी के साथ लिखा, "उन्होंने ये भी बहुत कोमलता से किया, ये कितना अविश्वसनीय है." 
Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने के आधार पर बनाई गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

