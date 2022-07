गहरे पानी में 1KM तक तैरते हुए हाथी ने अपने महावत की बचाई जिंदगी, Video देख लोगों के आंखों में आ गए आंसू

Elephant Swam One Kilometre in Bihar's Ganga River: बिहार के कुछ हिस्सों में लगातार हो रही भारी बारिश के बीच मंगलवार को एक हाथी को पीठ पर महावत लिए हुए गंगा में तैरते हुए देखा गया. घटना वैशाली के राघोपुर इलाके की है. गंगा नदी में अचानक पानी बढ़ने से वह आदमी हाथी के साथ फंस गया. वीडियो में, हाथी अपने ऊपर महावत के साथ नदी के तेज पानी को पार करने की कोशिश करता हुआ दिखाई दे रहा है. जानवर पूरी तरह से पानी में डूबा हुआ है, ऐसा लग रहा है जैसे वह डूब रहा हो. एक पल में ऐसा भी लगता है कि दोनों किनारे तक नहीं पहुंच पाएंगे. हालांकि अंत में हाथी और महावत नदी के एक कोने में पहुंचते नजर आते हैं जहां लोग खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं.

हाथी ने पानी में तैरकर महावत की जान बचाई

मीडिया से बात करते हुए स्थानीय लोगों ने खुलासा किया कि हाथी रुस्तमपुर घाट से पटना केथुकी घाट के बीच एक किलोमीटर तैर गया. उन्होंने बताया कि महावत मंगलवार को हाथी के साथ आया था, लेकिन जैसे ही गंगा नदी में पानी अचानक बढ़ा तो दोनों फंस गए. विशाल जानवर को बचाने के लिए एक नाव की जरूरत थी. हालांकि, महावत के पास पर्याप्त पैसा नहीं होने के कारण उसने हाथी के साथ नदी पार करने का फैसला किया. स्थानीय लोगों ने बताया कि महावत हाथी के कान को पकड़े बैठा था.

देखें वीडियो-

The fight between the life and death of the #elephant and the mahout with the boiling water of the #Flood ,@susantananda3 pic.twitter.com/2Eu0moUG04

— Santosh Sagar (@santoshsaagr) July 13, 2022