Hathi Aur Bagh Ka Video: बाढ़ में बहते टाइगर के लिए देवदूत बना गजराज, हाथी ने क्यू बैठाया कंधे पर वीडियो देख भर आएंगी आंखें

Viral Video: सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो में इंडोनेशिया के सुमात्रा में बाढ़ में फंसे बाघ को हाथी ने अपनी पीठ पर बिठाकर बचाया. भले ही वीडियो AI जनरेटेड बताया गया, लेकिन इसे देखकर लोग इंसानियत और अच्छाई की मिसाल मान रहे हैं. 

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Dec 20, 2025, 09:49 AM IST
Viral Video:  सोशल मीडिया पर अक्सर दिल छू लेने वाले वीडियो आते रहते हैं, लेकिन हाल ही में इंडोनेशिया के सुमात्रा का एक वीडियो खूब चर्चा में है. इसमें देखा जा सकता है कि बाढ़ के तेज बहाव में फंसे बाघ को हाथी अपनी पीठ पर बिठाकर सुरक्षित बाहर निकालता है. यह नजारा इतना अद्भुत और भावुक कर देने वाला है कि लोग इसे जानवरों में इंसानियत की मिसाल बता रहे हैं. वीडियो 17 दिसंबर 2025 को इंस्टाग्राम अकाउंट vinayshaarma से शेयर किया गया और अब तक 20 लाख से ज्यादा लोगों ने देखा.

हाथी और बाघ का हैरान कर देने वाला दृश्य

वीडियो में साफ दिखता है कि बाघ पानी में फंस गया है और हाथी जमीन पर पैर जमाकर खड़ा है. बाघ एक छलांग लगाकर हाथी की पीठ पर चढ़ जाता है और हाथी उसे धीरे-धीरे बाहर निकालता है. यह दृश्य देखकर लगता है जैसे हाथी जानबूझकर बाघ की मदद कर रहा हो. लोग इस नजारे को देखकर भावुक हो गए और कमेंट्स में कह रहे हैं कि कभी-कभी जानवर इंसानों से भी ज्यादा इंसानियत दिखाते हैं. यह वीडियो बच्चों और बड़ों दोनों को अच्छाई की सीख देता है.

वीडियो की सच्चाई और लोगों की प्रतिक्रियाएं

हालांकि वीडियो देखने में असली लगता है, लेकिन फैक्ट चेक रिपोर्ट्स में इसे फर्जी पाया गया है. असली बाढ़ की घटना सुमात्रा में हुई थी, लेकिन यह वीडियो AI जनरेटेड हो सकता है. बावजूद इसके, सोशल मीडिया यूजर्स ने इसे खूब पसंद किया. वीडियो को 1.5 लाख से ज्यादा लाइक्स मिले और कमेंट्स में लोग तारीफ कर रहे हैं. कैप्शन में लिखा गया कि यह इंडोनेशिया की दिल छूने वाली घटना है और लोगों का कहना है कि जानवरों में भी इंसानियत देखने को मिलती है. यह वायरल वीडियो सोशल मीडिया पर तहलका मचा रहा है और लोगों को भावुक कर रहा है.

Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. एक साल से पत्रकारिता में सक्रिय....और पढ़ें

Viral Video

Trending news

