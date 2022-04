ट्रोलर ने लिखी ऐसी बात, खिसियाकर Elon Musk ने ट्विटर पर लिखा- सुनो मैं कोई जादूगर नहीं, समझे

Elon Musk Tweet: इन दिनों एलन मस्क (Elon Musk) काफी सुर्खियों में हैं. कुछ दिनों पहले ही उन्होंने दुनिया की सबसे बड़ी सोशल मीडिया कंपनियों में से एक ट्विटर (Twitter) को खरीदा है. Elon Musk ने ट्विटर को 44 बिलियन डॉलर में खरीद लिया है. Elon Musk ने कुछ समय पहले Twitter की 9% हिस्सेदारी खरीदी थी. अब Elon Musk ने Twitter Inc का 100% स्टेक हासिल कर लिया है. ट्विटर को खरीदने के बाद एलन मस्क का एक नया ट्वीट काफी वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने एक यूजर को लताड़ा है.

बताते चले कि एलन मस्क अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर बैक-टू-बैक कई ट्वीट कर चुके हैं. कुछ लोग उन्हें जमकर ट्रोल कर रहे हैं. हाल ही में उन्होंने कोका-कोला कंपनी खरीदने को लेकर एक ट्वीट किया. उन्होंने लिखा, 'अब मैं कोका-कोला खरीदूंगा ताकि कोकैन डाल सकूं.' इसके बाद यूजर्स ने कई फेक ट्वीट सोशल मीडिया पर शेयर करना शुरू कर दिया, जिसे एलन मस्क ने देखा तो गुस्सा हो गए. उन्होंने कुछ ही मिनट बाद एक स्क्रीनशॉट शेयर किया, जिसमें लिखा था, 'अब मैं McDonald's खरीदने जा रहा हूं और सभी आइसक्रीम मशीनों को ठीक कर दूंगा.'

Next I’m buying Coca-Cola to put the cocaine back in

— Elon Musk (@elonmusk) April 28, 2022