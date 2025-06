अयोध्या के राम मंदिर दर्शन करने आए Elon Musk के पापा, वीडियो देख लोग बोले- जय श्री राम...

Elon Musk Father: एलन मस्क के पिता एरोल मस्क रविवार को भारत पहुंचे. वे यहां अयोध्या के राम मंदिर के दर्शन करने और कई बिजनेस मीटिंग्स में शामिल होने के लिए आए हैं. उनका यह दौरा पांच दिन का है जो 1 जून से 6 जून तक चलेगा. भारत दौरे के बाद वे दक्षिण अफ्रीका रवाना होंगे. भारत पहुंचने पर एयरपोर्ट पर उनका जोशीले तरीके से स्वागत किया गया, जिसकी एक वीडियो पीटीआई (PTI) ने शेयर की है. एरोल मस्क को हाल ही में भारत की एक घरेलू कंपनी सर्वोटेक (Servotech) के ग्लोबल एडवाइजरी बोर्ड का सदस्य नियुक्त किया गया है.

एलन मस्क के पापा जाएंगे राम मंदिर

इस यात्रा के दौरान एरोल मस्क 2 जून को कंपनी के एक कार्यक्रम में भाग लेंगे, जहां वे नीति निर्धारकों, निवेशकों, बिजनेस लीडर्स और विभिन्न मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात करेंगे. इसके अलावा वे हरियाणा के सफियाबाद में स्थित सर्वोटेक के सोलर और ईवी चार्जर निर्माण प्लांट का दौरा भी करेंगे. वहां पर राज्य मंत्री और ब्यूरोक्रेट्स के शामिल होने की भी संभावना है. पीटीआई के अनुसार, एरोल मस्क राम जन्मभूमि, अयोध्या में श्री राम लला के दर्शन करेंगे और आशीर्वाद लेंगे. यह दर्शाता है कि वे भारत की संस्कृति और आध्यात्मिकता के प्रति सम्मान और जुड़ाव रखते हैं.

एरोल मस्क के आने पर भारतीयों में काफी उत्साह देखने को मिला है. कई सारे लोगों ने इस वीडियो पर अपनी प्रतिक्रिया दी. एक यूजर ने लिखा, "जय श्री राम." एक अन्य यूजर ने मजाक में लिखा, "@elonmusk के पापा इंडिया आ गए. अयोध्या में प्रभु श्री राम के दर्शन करेंगे. लगे हाथ सनातन धर्म भी स्वीकार कर लें, जीवन तर जाएगा. बाकी सब मोह माया है." एक तीसरे ने लिखा, "भक्ति और व्यापार! एलोन जी जानते हैं कि यह उनके लिए जीत का फार्मूला हो सकता है."

VIDEO | Errol Musk, father of billionaire Elon Musk and a newly appointed member of the global advisory board of homegrown company Servotech, has arrived in India to visit the Ram temple in Ayodhya as part of his tour this month.

Errol is scheduled to attend various… pic.twitter.com/NEZbnAYLu7

— Press Trust of India (@PTI_News) June 1, 2025