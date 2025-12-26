बारातियों ने बेच खाई शर्म... चाऊमीन स्टॉल पर बना दिया युद्ध का माहौल; Video देखें

Shadi Ka Video: शादियों में सारा खाना एक तरफ और चाऊमीन स्टॉल एक तरफ होता है. एक शादी में बाराती चाऊमीन पर ऐसा टूटे कि बेशर्मी के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए. चाऊमीन स्टॉल (Chowmein Stall) पर मारामारी मचा दी. किसी ने ये पूरा बेशर्मी का माहौल अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया और अब ये वीडियो इंटरनेट पर खूब वायरल हो रहा है.
Trending Photos
Viral Video: शादियों का सीजन चल रहा है. मंडप और मैरिज हॉल के अंदर के वीडियो सोशल मीडिया पर धड़ल्ले से वायरल हो रहे हैं. कहीं दूल्हे अपनी अजीब हरकतों के चलते वायरल हो रहा है, तो कहीं दुल्हन के नखरे ही खत्म नहीं हो रहे. जहां सब कुछ सही चल रहा होता है तो वहां मेहमानों की हरकतें शादी का मजा किरकिरा कर देती हैं. ऐसा ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें चाऊमीन स्टॉल (Chowmein Stall) पर ऐसी मारामारी हो रही है जिसे कोई अमृत बट रहा हो.
बरातियों ने बेच खाई शर्म
यूं तो चाऊमीन कोई हेल्दी फूड की लिस्ट में नहीं आती है, लेकिन फिर भी अधिकांश लोग चाऊमीन खाते हैं और खूब शौक से खाते हैं. चाऊमीन से जुड़ा एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें लोग चाऊमीन के लिए मारामारी करते दिख रहे हैं. अक्सर शादी विवाह में बाकी सारा खाना एक तरफ और चाऊमीन स्टॉल एक तरफ होता है. चाऊमीन से जुड़ा वीडियो शादी का है जिसमें चाउमीन स्टॉल (Chowmein Stall) पर ऐसी मारामारी हो रही है जिसे देखकर आप भी अपना माथा पीट लेंगे.
यह भी पढ़ें: स्टेज पर हो रहा था फोटोशूट, भीड़ से निकला लड़का और दुल्हन पर कर दिया ये कमेंट; Video देखें
बस हाथापाई होने से बची
वीडियो में दिखता है कि लोग चाऊमीन स्टॉल पर अपनी प्लेट लेकर खड़े हैं और चाऊमीन का इंतजार कर रहे हैं. चाउमीन धीरे तैयार हो रही है, लेकिन डिमांड ज्यादा है इसलिए गरमा गरम चाऊमीन आते ही खत्म हो रही है. भीड़ इतनी बढ़ गई कि चाऊमीन के बर्तन में रखने से पहले ही बीच में प्लेट अड़ा दी गई. एक बराती तो चाऊमीन का पूरा बर्तन की उठाकर चला गया और अपनी प्लेट में पलट लिया. वीडियो में दिखता है कि चाऊमीन के लिए बराती एक दूसरे के ऊपर चढ़ने को तैयार हैं. आपाधापी में गर्म चाउमीन एक दूसरे के हाथों और कपड़ों पर भी गिर रही है. वीडियो देखकर आप भी सोच में पड़ जाएंगे कि चाउमीन है या कोई अमृत है.
किसने पोस्ट किया वीडियो?
इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @chaman.chu07 नाम के हैंडल से शेयर किया गया है और खबर लिखे जाने तक इस वीडियो पर 44 हजार से ज्यादा लाइक हो चुके हैं.
Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.