Advertisement
trendingNow13198863
Hindi Newsजरा हटकेनौकरी छोड़ने के बाद उठाने लगी कुत्तों की पॉटी, लोग उड़ाते थे मजाक; अब करोड़ों की कमाई देख फटी रह गईं सबकी आंखें

नौकरी छोड़ने के बाद उठाने लगी कुत्तों की 'पॉटी', लोग उड़ाते थे मजाक; अब करोड़ों की कमाई देख फटी रह गईं सबकी आंखें

Emma Garner Success Story: अक्सर कहा जाता है कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, बस उसे करने का जज्बा होना चाहिए. ब्रिटेन की एम्मा गार्नर ने इस बात को सच कर दिखाया है. उन्होंने डॉग पू (Dog Poo) साफ करने के बिजनेस को अपनी कमाई का जरिया बनाया और आज वह एक सफल बिजनेसवुमन हैं.

Written By  Santosh Mishra|Last Updated: Apr 30, 2026, 12:01 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Image credit: instagram/@besteyorkshire
Image credit: instagram/@besteyorkshire

Emma Garner Success Story: साल 2017 में आई शाहरुख खान की रईस मूवी तो आप सबने देखी ही होगी. उस फिल्म में शाहरुख खान का एक डायलॉग काफी फेमस हुआ था. उस डायलॉग में शाहरुख खान कहते हैं कि 'कोई धंधा छोटा नहीं होता और धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं होता', तब इसने खूब सुर्खियां बटोरी थीं. लेकिन ब्रिटेन में रहने वाली एम्मा गार्नर (Emma Garner) ने अब इस डायलॉग को सच कर दिखाया है. जहां आज के समय में लोग एक अच्छी कॉरपोरेट नौकरी के लिए तरसते हैं, वहीं एम्मा ने अपनी जमी-जमाई नौकरी को लात मार दी. उसके बाद उन्होंने कुत्तों की पॉटी (Dog Poo) साफ करने का बिजनेस शुरू कर दिया.

शुरुआत में जब एम्मा ने यह फैसला लिया, तो दोस्तों और रिश्तेदारों ने उनका खूब मजाक उड़ाया. लेकिन आज एम्मा की कमाई और उनकी सफलता देखकर उन्हीं लोगों के मुंह पर ताला लग गया है. मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, एम्मा ने इस 'अजीब' दिखने वाले काम से इतनी मोटी कमाई की है कि उन्होंने अपना खुद का घर खरीद लिया है.

ऑफिस की नौकरी से नहीं थी संतुष्टि

यह कहानी एक ऐसी महिला की है, जो पहले एक ऑफिस में काम करती थी. काम तो ठीक था, लेकिन उसमें न तो खुशी मिल रही थी और न ही संतोष. रोज एक ही तरह की जिंदगी, तनाव और समय की कमी ने एम्मा को परेशान कर दिया था. धीरे-धीरे उसे महसूस होने लगा कि वह कुछ अलग करना चाहती है.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें:- क्या सांपों के भी होते थे पैर? 10 करोड़ साल पुराने जीवाश्म ने खोला राज, अवशेष देख...

अनोखे बिजनेस का आया आइडिया

एक दिन 34 वर्षीय एम्मा गार्नर ने पार्क में डॉग वॉकर (कुत्तों को टहलाने वालों) को देखा. उन्होंने महसूस किया कि लोग कुत्तों को टहला तो लेते हैं, लेकिन उनके द्वारा फैलायी गई गंदगी या मल (Dog Poo) साफ करने से कतराते हैं. इसे देखते हुए एम्मा के दिमाग में एक जबरदस्त बिजनेस आइडिया आया. उन्होंने Dog Poo साफ करने का बिजनेस शुरू करने का विचार किया. पहले तो यह काम लोगों को सुनने में अजीब लगा, लेकिन उन्होंने सोचा कि शहरों में पालतू जानवर रखने वाले लोगों के लिए यह एक जरूरी सेवा हो सकती है. इसके बाद उन्होंने बिना ज्यादा सोच-विचार के छोटा सा काम शुरू किया और लोगों से संपर्क बनाना शुरू कर दिया.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by @besteyorkshire

धीरे-धीरे बढ़ता गया काम

शुरुआत में काम छोटा था, लेकिन धीरे-धीरे लोगों को उनका काम पसंद आने लगा. कई ऐसे लोग थे जो व्यस्त थे या खुद यह काम नहीं कर पाते थे. उनके लिए यह सेवा बहुत काम की साबित हुई. कुछ ही समय में उनके पास ग्राहकों की संख्या बढ़ने लगी और काम फैलता गया. एम्मा ने बताया कि पहले वह नौकरी में ज्यादा समय देती थीं, लेकिन कमाई उतनी खास नहीं थी. अब वह कम समय काम करके पहले से कई गुना ज्यादा पैसा कमा रही हैं. उनकी कमाई इतनी बढ़ गई कि उन्होंने अपनी मेहनत से घर और गाड़ी भी खरीद लिया.

हर तरह के ग्राहक आते हैं

इस काम में उनके पास अलग-अलग तरह के ग्राहक हैं. कोई बुजुर्ग है, जो खुद यह काम नहीं कर सकता, तो कोई ऐसा है जो अपने काम में इतना व्यस्त है कि समय नहीं निकाल पाता. कुछ लोग ऐसे भी हैं, जो साफ-सफाई को लेकर ज्यादा सतर्क रहते हैं और इस काम के लिए किसी प्रोफेशनल को ही बुलाना पसंद करते हैं. अब एम्मा गार्नर का कहना है कि उन्हें अपने काम से कोई शर्म नहीं है. उनके लिए यह एक ईमानदार काम है, जिससे वह अच्छी जिंदगी जी रही हैं. उन्होंने यह भी कहा कि हर काम की अपनी अहमियत होती है, बस उसे सही नजर से देखने की जरूरत है.

सोशल मीडिया पर बनी चर्चा का विषय

जैसे ही यह कहानी सामने आई, लोगों के बीच चर्चा शुरू हो गई. कुछ लोगों ने उनकी तारीफ की और कहा कि मेहनत और सोच हो, तो कोई भी काम छोटा नहीं होता. तो वहीं कुछ लोग हैरान रह गए कि ऐसा काम भी इतना सफल हो सकता है. इस पूरी कहानी से एक बात साफ होती है कि कभी-कभी जिंदगी में बड़ा बदलाव लाने के लिए जोखिम उठाना जरूरी होता है. अगर एम्मा गार्नर अपनी पुरानी नौकरी में ही रहतीं, तो शायद वह कभी इस मुकाम तक नहीं पहुंच पाती.

यह भी पढ़ें:- खुला दरवाजा और घर में कीमती सामान! डिलीवरी बॉय ने पेश की ईमानदारी की मिसाल...

About the Author
author img
Santosh Mishra

संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर हैं. ये लगातार टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. लोगों को टेक में इनकी आसान भाषा के कंटेंट पसंद आते हैं. इन्होंने...और पढ़ें

TAGS

Emma Garnerdog poo cleaning businessdog poo collectoremma garner story

Trending news

लू के प्रभाव को कम करने के लिए हमें क्‍या करना चाहिए, एम्‍स के डॉक्‍टर ने दी ये सलाह
Heatwave
लू के प्रभाव को कम करने के लिए हमें क्‍या करना चाहिए, एम्‍स के डॉक्‍टर ने दी ये सलाह
ईंट-गारे से ऐप तक: क्या 21वीं सदी में मजदूर की नई परिभाषा लिखी जा रही है?
labour day
ईंट-गारे से ऐप तक: क्या 21वीं सदी में मजदूर की नई परिभाषा लिखी जा रही है?
हम लंबी लड़ाई के लिए तैयार थे... ऑपरेशन सिंदूर के एक साल बाद राजनाथ का बड़ा खुलासा
operation sindoor news
हम लंबी लड़ाई के लिए तैयार थे... ऑपरेशन सिंदूर के एक साल बाद राजनाथ का बड़ा खुलासा
काला जादू-अघोरी अनुष्‍ठान के नाम पर लिए 1.90 लाख रुपये, पोल खुलने पर हुए गिरफ्तार
Maharashtra
काला जादू-अघोरी अनुष्‍ठान के नाम पर लिए 1.90 लाख रुपये, पोल खुलने पर हुए गिरफ्तार
पाकिस्तान से संभला नहीं तो भारत के 'टच' में ईरान, दिल्ली में बजी घंटी ट्रिंग-ट्रिंग
iran america war
पाकिस्तान से संभला नहीं तो भारत के 'टच' में ईरान, दिल्ली में बजी घंटी ट्रिंग-ट्रिंग
ऋतिक के तिलक से मुबारिक को दिक्कत! गाली-गलौज और मारने की धमकी के बाद पहुंचा जेल
Ujjain
ऋतिक के तिलक से मुबारिक को दिक्कत! गाली-गलौज और मारने की धमकी के बाद पहुंचा जेल
काले कलर की गुजरात नंबर की कार, 3 क्रिमिनल...17 साल बाद पहला एनकाउंटर
Dehradun
काले कलर की गुजरात नंबर की कार, 3 क्रिमिनल...17 साल बाद पहला एनकाउंटर
'खरगोश' तो भाग गया...डॉक्‍टर पकड़ा गया, AK मैगजीन समेत मिले LeT के पोस्‍टर
Jammu and Kashmir
'खरगोश' तो भाग गया...डॉक्‍टर पकड़ा गया, AK मैगजीन समेत मिले LeT के पोस्‍टर
दूल्हे की पोशाक में चोर! जनरल स्टोर से सामान उड़ाया, CCTV में कैद हुई करतूत
cctv
दूल्हे की पोशाक में चोर! जनरल स्टोर से सामान उड़ाया, CCTV में कैद हुई करतूत
धक्का देने से बुजुर्ग की मौत, जिंदा वोटर को बताया मृत और TMC कार्यकर्ता का सिर फूटा
West Bengal Election 2026
धक्का देने से बुजुर्ग की मौत, जिंदा वोटर को बताया मृत और TMC कार्यकर्ता का सिर फूटा