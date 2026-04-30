नौकरी छोड़ने के बाद उठाने लगी कुत्तों की 'पॉटी', लोग उड़ाते थे मजाक; अब करोड़ों की कमाई देख फटी रह गईं सबकी आंखें

Emma Garner Success Story: अक्सर कहा जाता है कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, बस उसे करने का जज्बा होना चाहिए. ब्रिटेन की एम्मा गार्नर ने इस बात को सच कर दिखाया है. उन्होंने डॉग पू (Dog Poo) साफ करने के बिजनेस को अपनी कमाई का जरिया बनाया और आज वह एक सफल बिजनेसवुमन हैं.
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Emma Garner Success Story: साल 2017 में आई शाहरुख खान की रईस मूवी तो आप सबने देखी ही होगी. उस फिल्म में शाहरुख खान का एक डायलॉग काफी फेमस हुआ था. उस डायलॉग में शाहरुख खान कहते हैं कि 'कोई धंधा छोटा नहीं होता और धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं होता', तब इसने खूब सुर्खियां बटोरी थीं. लेकिन ब्रिटेन में रहने वाली एम्मा गार्नर (Emma Garner) ने अब इस डायलॉग को सच कर दिखाया है. जहां आज के समय में लोग एक अच्छी कॉरपोरेट नौकरी के लिए तरसते हैं, वहीं एम्मा ने अपनी जमी-जमाई नौकरी को लात मार दी. उसके बाद उन्होंने कुत्तों की पॉटी (Dog Poo) साफ करने का बिजनेस शुरू कर दिया.
शुरुआत में जब एम्मा ने यह फैसला लिया, तो दोस्तों और रिश्तेदारों ने उनका खूब मजाक उड़ाया. लेकिन आज एम्मा की कमाई और उनकी सफलता देखकर उन्हीं लोगों के मुंह पर ताला लग गया है. मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, एम्मा ने इस 'अजीब' दिखने वाले काम से इतनी मोटी कमाई की है कि उन्होंने अपना खुद का घर खरीद लिया है.
यह कहानी एक ऐसी महिला की है, जो पहले एक ऑफिस में काम करती थी. काम तो ठीक था, लेकिन उसमें न तो खुशी मिल रही थी और न ही संतोष. रोज एक ही तरह की जिंदगी, तनाव और समय की कमी ने एम्मा को परेशान कर दिया था. धीरे-धीरे उसे महसूस होने लगा कि वह कुछ अलग करना चाहती है.
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एक दिन 34 वर्षीय एम्मा गार्नर ने पार्क में डॉग वॉकर (कुत्तों को टहलाने वालों) को देखा. उन्होंने महसूस किया कि लोग कुत्तों को टहला तो लेते हैं, लेकिन उनके द्वारा फैलायी गई गंदगी या मल (Dog Poo) साफ करने से कतराते हैं. इसे देखते हुए एम्मा के दिमाग में एक जबरदस्त बिजनेस आइडिया आया. उन्होंने Dog Poo साफ करने का बिजनेस शुरू करने का विचार किया. पहले तो यह काम लोगों को सुनने में अजीब लगा, लेकिन उन्होंने सोचा कि शहरों में पालतू जानवर रखने वाले लोगों के लिए यह एक जरूरी सेवा हो सकती है. इसके बाद उन्होंने बिना ज्यादा सोच-विचार के छोटा सा काम शुरू किया और लोगों से संपर्क बनाना शुरू कर दिया.
शुरुआत में काम छोटा था, लेकिन धीरे-धीरे लोगों को उनका काम पसंद आने लगा. कई ऐसे लोग थे जो व्यस्त थे या खुद यह काम नहीं कर पाते थे. उनके लिए यह सेवा बहुत काम की साबित हुई. कुछ ही समय में उनके पास ग्राहकों की संख्या बढ़ने लगी और काम फैलता गया. एम्मा ने बताया कि पहले वह नौकरी में ज्यादा समय देती थीं, लेकिन कमाई उतनी खास नहीं थी. अब वह कम समय काम करके पहले से कई गुना ज्यादा पैसा कमा रही हैं. उनकी कमाई इतनी बढ़ गई कि उन्होंने अपनी मेहनत से घर और गाड़ी भी खरीद लिया.
इस काम में उनके पास अलग-अलग तरह के ग्राहक हैं. कोई बुजुर्ग है, जो खुद यह काम नहीं कर सकता, तो कोई ऐसा है जो अपने काम में इतना व्यस्त है कि समय नहीं निकाल पाता. कुछ लोग ऐसे भी हैं, जो साफ-सफाई को लेकर ज्यादा सतर्क रहते हैं और इस काम के लिए किसी प्रोफेशनल को ही बुलाना पसंद करते हैं. अब एम्मा गार्नर का कहना है कि उन्हें अपने काम से कोई शर्म नहीं है. उनके लिए यह एक ईमानदार काम है, जिससे वह अच्छी जिंदगी जी रही हैं. उन्होंने यह भी कहा कि हर काम की अपनी अहमियत होती है, बस उसे सही नजर से देखने की जरूरत है.
जैसे ही यह कहानी सामने आई, लोगों के बीच चर्चा शुरू हो गई. कुछ लोगों ने उनकी तारीफ की और कहा कि मेहनत और सोच हो, तो कोई भी काम छोटा नहीं होता. तो वहीं कुछ लोग हैरान रह गए कि ऐसा काम भी इतना सफल हो सकता है. इस पूरी कहानी से एक बात साफ होती है कि कभी-कभी जिंदगी में बड़ा बदलाव लाने के लिए जोखिम उठाना जरूरी होता है. अगर एम्मा गार्नर अपनी पुरानी नौकरी में ही रहतीं, तो शायद वह कभी इस मुकाम तक नहीं पहुंच पाती.
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