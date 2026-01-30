Advertisement
ससुराल में प्रवेश से पहले टेका माथा और चूमी चौखट, वायरल हुआ दुल्हन का खूबसूरत VIDEO

Dulhan Ka Viral Video: सोशल मीडिया पर दुल्हन का एक वीडियो वायरल हो रहा है. दुल्हन ने ससुराल में प्रवेश से पहले अपने संस्कार दिखाते हुए पहले चौखट को चूमा और माथा टेका. इसके बाद पैरों के बजाय हाथों से चावल का कलश गिराया. आप भी देखें दुल्हन का ये खूबसूरत वीडियो.

Written By  nirdosh sharma|Last Updated: Jan 30, 2026, 08:40 PM IST
Viral Video: हिंदू धर्म में जब नई दुल्हन घर में प्रवेश करती है तो चावल से भरा बर्तन पैर से ठुकराकर चौखट से अंदर की ओर डालती है. इसके बाद दुल्हन अपनी ससुराल में पहला कदम रखती है. जहां एक तरफ इतना ही करना काफी होता है, तो वहीं दूसरी ओर सोशल मीडिया पर एक दुल्हन वायरल हो रही है जो पहले चौखट पर माथा टेकती है और चावल को पैरों के बजाय हाथ से गिराती है और फिर ससुराल में कदम रखती है. यूजर्स इस दुल्हन की जमकर तारीफ कर रहे हैं और अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. चलिए देखते हैं.

दुल्हन ने दिखाए अपने संस्कार
इंटरनेट पर एक दुल्हन का वीडियो काफी पसंद किया जा रहा है. जिसमें दुल्हन विदाई के बाद अपनी ससुराल पहुंची है और प्रवेश का कार्यक्रम चल रहा है. शादी की बाकी रस्मों की तरह ही ये प्रवेश काफी खास होता है. अक्सर इसमें दुल्हन पहले चावल के बर्तन को अपने पैर से घर के अंदर की ओर गिराती है और फिर चौखट में कदम रखती है. लेकिन सोशल मीडिया पर वायरल हो रही दुल्हन ने जब सबका दिल जीत लिया जब उसने पहले ससुराल की चौखट पर माथा टेका और फिर चौखट को चूमा. इतना ही नहीं पैरा के बजाय हाथ से चावल का बर्तन गिराया. ये खूबसूरत पल देख आपकी आंखों में भी आंसू आ जाएंगे. 

यह भी पढ़ें: ये है हमारा सिविक सेंस? ट्रेन के अंदर कूड़ा फैलाती महिला कैमरे में कैद, VIDEO देखें

क्या बोले यूजर्स?
इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @vicky.up.92 नाम के अकाउंट से पोस्ट किया गया है. यूजर्स वीडियो को काफी पसंद कर रहे हैं और जमकर लाइक और शेयर कर रहे हैं. इतना ही नहीं कमेंट बॉक्स में दुल्हन के संस्कारों की तारीफ भी हो रही है. एक यूजर ने लिखा, पहली लड़की दिख रही है मुझे, "आज तक कभी नहीं देखा था पर अब देख लिया. मुझे लगता है अच्छे घर परिवार से है." दूसरे यूजर ने लिखा, "आजकल की लड़कियां ये सब नहीं करेंगी."

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

nirdosh sharma

जी न्यूज में ट्रेनी हैं वायरल स्टोरीज करते हैं. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे कंटेंट पर पैनी नजर रखते हैं. इन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है.

