Advertisement
trendingNow12998495
Hindi Newsजरा हटके

मर्द भी रोते हैं लेकिन... रेलवे स्टेशन पर चुपचाप रो रहा था शख्स, किसी ने पूछा- आप ठीक हैं? मिला ऐसा जवाब

Borivali Station Video: मुंबई के बोरीवली स्टेशन पर एक शख्स ने देखा कि पास में बैठा एक आदमी चुपचाप रो रहा था. उसने यह भावुक पल इंस्टाग्राम पर शेयर किया, जो अब वायरल हो गया है. पोस्ट ने साबित किया कि मर्द भी रोते हैं, बस चुपचाप.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Nov 12, 2025, 08:26 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

मर्द भी रोते हैं लेकिन... रेलवे स्टेशन पर चुपचाप रो रहा था शख्स, किसी ने पूछा- आप ठीक हैं? मिला ऐसा जवाब

Man Crying at Railway Station: इंस्टाग्राम पर ‘तिलक दुबे’ नाम के यूजर ने एक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें एक आदमी बोरीवली रेलवे स्टेशन पर चुपचाप बैठा दिखता है. प्लेटफॉर्म लगभग खाली था और तिलक खुद अपनी ट्रेन मिस कर चुके थे. उन्होंने बताया कि जब उन्होंने बाईं ओर देखा, तो एक और व्यक्ति सिर झुकाए, आंसुओं से भरी आंखों के साथ बैठा था- रो रहा था, लेकिन बिना आवाज के.

यह भी पढ़ें: जहां सांस भी जम जाए, वहां सैनिकों ने बनाई ‘कड़क चाय’... सियाचिन के वीडियो ने पूरे देश को रुला दिया

क्या कहा पोस्ट करने वाले तिलक दुबे ने?

Add Zee News as a Preferred Source

तिलक ने लिखा, “वो रो रहा था, लेकिन ऐसी रोना जो किसी को दिखाना नहीं चाहता. वह बस अपने दर्द को बाहर निकालना चाहता था.” उन्होंने आगे बताया कि उन्होंने उस व्यक्ति से जाकर पूछा, “क्या आप ठीक हैं?” आदमी ने सिर उठाकर बस इतना कहा, “बस कुछ याद आ गया... शुक्रिया पूछने के लिए.” फिर वह फिर से खामोश हो गया.

तिलक ने लिखा, “वो ऐसे देख रहा था जैसे किसी ऐसे ट्रेन का इंतजार कर रहा हो जो कभी आने वाली नहीं. शायद उसने किसी को खोया था या खुद को.” इस पंक्ति ने हजारों दिलों को छू लिया. उन्होंने लिखा, “मर्द भी रोते हैं, लेकिन खामोशी में क्योंकि कभी-कभी दर्द की एकमात्र भाषा सन्नाटा होती है.”

यह भी पढ़ें: बेटे ने मां को WhatsApp पर भेजा ऐसा मैसेज, सोशल मीडिया पर लोग हो गए इमोशनल! जानिए ऐसा क्या कहा?
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Tilak Dubey (@tilakdevdubey)

 

लोगों ने कैसे दिया इस पोस्ट पर रिएक्शन?

इस पोस्ट ने सोशल मीडिया पर गहरी छाप छोड़ी. एक यूजर ने लिखा, “आपने बहुत खूबसूरती से मर्दों की नर्मी और उनके दर्द को दिखाया.” दूसरे ने लिखा, “सिर्फ एक ‘आप ठीक हैं?’ किसी की जिंदगी में उम्मीद जगा सकता है.” तीसरे ने लिखा, “हर आदमी इस दर्द से गुजरता है, एक गले लगाना बहुत कुछ बदल सकता है.” इस कहानी ने साबित किया कि संवेदना और इंसानियत अभी भी जिंदा है. जब कोई मर्द चुपचाप दर्द झेलता है, तो उसे बस किसी के पूछने की जरूरत होती है, “आप ठीक हैं?” शायद यही सवाल किसी की जिंदगी को रोशनी दे सकता है. 

About the Author
author img
Alkesh Kushwaha

अल्केश कुशवाहा जी हिंदी डिजिटल ट्रेंडिंग व ट्रेवल सेक्शन के इंचार्ज हैं. उन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 13 साल से ज्यादा समय का अनुभव है. उन्होंने करियर की शुरुआत कैनविज टाइम्स अखबार से साल 2012 ...और पढ़ें

TAGS

railway stationViral Video

Trending news

दिल्ली धमाके के बाद महाराष्ट्र में ATS का बड़ा एक्शन, टीचर के घर मारा छापा, आतंकी...
Delhi blast
दिल्ली धमाके के बाद महाराष्ट्र में ATS का बड़ा एक्शन, टीचर के घर मारा छापा, आतंकी...
क्या अपनी भविष्यवाणी ही PK को ले डूबी? बिहार में कहां चूक गए चुनावी रणनीतिकार
Bihar Vidhan Sabha Chunav 2025
क्या अपनी भविष्यवाणी ही PK को ले डूबी? बिहार में कहां चूक गए चुनावी रणनीतिकार
Delhi Blast LIVE Updates: दिल्‍ली ब्लास्ट में बड़ा खुलासा, पूरे देश में तबाही मचाने का था प्लान, दो सालों से महिला डॉक्टर शाहीन इकट्ठा कर रही थी विस्फोटक
Delhi blast
Delhi Blast LIVE Updates: दिल्‍ली ब्लास्ट में बड़ा खुलासा, पूरे देश में तबाही मचाने का था प्लान, दो सालों से महिला डॉक्टर शाहीन इकट्ठा कर रही थी विस्फोटक
घना कोहरा और बर्फबारी बढ़ाने वाली है ठिठुरन, पहाड़ों में लुढ़केगा तापमान
Weather
घना कोहरा और बर्फबारी बढ़ाने वाली है ठिठुरन, पहाड़ों में लुढ़केगा तापमान
बोत्सवाना में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भव्य स्वागत, इन मुद्दों पर हो सकती है बात
Droupadi Murmu
बोत्सवाना में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भव्य स्वागत, इन मुद्दों पर हो सकती है बात
पहलगाम हमले के बाद PM मोदी ने जो काम किया था, वो आज फिर करेंगे?
Narendra Modi
पहलगाम हमले के बाद PM मोदी ने जो काम किया था, वो आज फिर करेंगे?
Rajeev Sandhu: 21 साल की उम्र में दुश्मनों को उल्टे पैर दौड़ाने वाला 'अमर शहीद'
Rajeev Sandhu
Rajeev Sandhu: 21 साल की उम्र में दुश्मनों को उल्टे पैर दौड़ाने वाला 'अमर शहीद'
8 दिसंबर को असम के आइकन को मिलेगा न्याय, जुबिन गर्ग की मौत पर CM सरमा का बड़ा बयान
zubeen garg death case
8 दिसंबर को असम के आइकन को मिलेगा न्याय, जुबिन गर्ग की मौत पर CM सरमा का बड़ा बयान
सरहद पार बैठे आकाओं से जुड़े ब्लास्ट के तार, क्यों है सबसे खतरनाक टेरर मॉड्यूल?
red fort blast
सरहद पार बैठे आकाओं से जुड़े ब्लास्ट के तार, क्यों है सबसे खतरनाक टेरर मॉड्यूल?
दिल्ली ब्लास्ट की साजिश पाकिस्तान में रची गई! ISKP-ISI गठजोड़ पर एजेंसियों की नजर
DNA
दिल्ली ब्लास्ट की साजिश पाकिस्तान में रची गई! ISKP-ISI गठजोड़ पर एजेंसियों की नजर