मर्द भी रोते हैं लेकिन... रेलवे स्टेशन पर चुपचाप रो रहा था शख्स, किसी ने पूछा- आप ठीक हैं? मिला ऐसा जवाब

Man Crying at Railway Station: इंस्टाग्राम पर ‘तिलक दुबे’ नाम के यूजर ने एक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें एक आदमी बोरीवली रेलवे स्टेशन पर चुपचाप बैठा दिखता है. प्लेटफॉर्म लगभग खाली था और तिलक खुद अपनी ट्रेन मिस कर चुके थे. उन्होंने बताया कि जब उन्होंने बाईं ओर देखा, तो एक और व्यक्ति सिर झुकाए, आंसुओं से भरी आंखों के साथ बैठा था- रो रहा था, लेकिन बिना आवाज के.

क्या कहा पोस्ट करने वाले तिलक दुबे ने?

तिलक ने लिखा, “वो रो रहा था, लेकिन ऐसी रोना जो किसी को दिखाना नहीं चाहता. वह बस अपने दर्द को बाहर निकालना चाहता था.” उन्होंने आगे बताया कि उन्होंने उस व्यक्ति से जाकर पूछा, “क्या आप ठीक हैं?” आदमी ने सिर उठाकर बस इतना कहा, “बस कुछ याद आ गया... शुक्रिया पूछने के लिए.” फिर वह फिर से खामोश हो गया.

तिलक ने लिखा, “वो ऐसे देख रहा था जैसे किसी ऐसे ट्रेन का इंतजार कर रहा हो जो कभी आने वाली नहीं. शायद उसने किसी को खोया था या खुद को.” इस पंक्ति ने हजारों दिलों को छू लिया. उन्होंने लिखा, “मर्द भी रोते हैं, लेकिन खामोशी में क्योंकि कभी-कभी दर्द की एकमात्र भाषा सन्नाटा होती है.”

लोगों ने कैसे दिया इस पोस्ट पर रिएक्शन?

इस पोस्ट ने सोशल मीडिया पर गहरी छाप छोड़ी. एक यूजर ने लिखा, “आपने बहुत खूबसूरती से मर्दों की नर्मी और उनके दर्द को दिखाया.” दूसरे ने लिखा, “सिर्फ एक ‘आप ठीक हैं?’ किसी की जिंदगी में उम्मीद जगा सकता है.” तीसरे ने लिखा, “हर आदमी इस दर्द से गुजरता है, एक गले लगाना बहुत कुछ बदल सकता है.” इस कहानी ने साबित किया कि संवेदना और इंसानियत अभी भी जिंदा है. जब कोई मर्द चुपचाप दर्द झेलता है, तो उसे बस किसी के पूछने की जरूरत होती है, “आप ठीक हैं?” शायद यही सवाल किसी की जिंदगी को रोशनी दे सकता है.