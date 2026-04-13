5 साल बाद मंदिर में हुई मुलाकात; फूट-फूटकर रो पड़ी बहन, भाई रह गया सन्न, देखें इमोशनल वीडियो

कहते हैं कि मां के दरबार में कोई भी खाली हाथ नहीं जाता, लेकिन कभी-कभी वहां ऐसी खुशियां मिल जाती हैं जिनकी कल्पना भी किसी ने नहीं की होती. सोशल मीडिया पर इन दिनों एक ऐसा ही रोंगटे खड़े कर देने वाला वीडियो वायरल हो रहा है, जिसे देखकर आपकी आंखों में आंसू आ जाएगा. दरअसल, यह कहानी एक भाई और बहन की है, जो पिछले 5 लंबे सालों से एक-दूसरे से बिछड़ गए थे. जैसे ही दोनों आमने-सामने आए, भावनाएं काबू में नहीं रहीं और बहन फूट-फूटकर रोने लगी. यह वीडियो लोगों को भावुक कर रहा है और हर कोई इसे आस्था और किस्मत का अनोखा संगम बता रहा है.

कहां और कैसे हुआ ये मिलन?

दरअसल, यह भावुक कर देने वाली घटना वैष्णो देवी मंदिर परिसर में हुई, जहां हर दिन हजारों श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचते हैं. वीडियो के अनुसार भाई और बहन अलग-अलग कारणों से पिछले 5 सालों से दूर रह रहे थे. उन्हें इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि वे यहां अचानक मिल जाएंगे. जैसे ही दोनों की नजरें मिलीं, वे खुद को रोक नहीं पाए और एक-दूसरे को गले लगा लिया. इस पल ने वहां मौजूद लोगों को भी भावुक कर दिया.

मुलाकात के समय क्या हुआ?

जब भाई-बहन आमने-सामने आए, तो माहौल पूरी तरह भावुक हो गया. बहन जोर-जोर से रोने लगी, जबकि भाई कुछ देर के लिए सन्न रह गया. दोनों के चेहरे पर खुशी, हैरानी और भावनाओं का मिला-जुला असर साफ दिख रहा था. लंबे समय बाद मिले इस प्यार भरे पल में आंसू, खामोशी और अपनापन सब कुछ एक साथ नजर आया. यह दृश्य इतना खास था कि वहां मौजूद लोग भी इसे देखकर भावुक हो गए और कई लोगों ने इसे अपने कैमरे में कैद कर लिया.

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लोगों ने क्या कहा इस वीडियो पर?

यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और लोग इसे खूब शेयर कर रहे हैं. कई यूजर्स का कहना है कि यह सिर्फ एक मुलाकात नहीं, बल्कि आस्था और किस्मत का चमत्कार है. कुछ लोगों ने इसे यह याद दिलाने वाला पल बताया कि समय और विश्वास दूरियों को मिटा सकते हैं. वहीं कई यूजर्स इस वीडियो को देखकर भावुक हो गए और अपनी प्रतिक्रियाओं में लिखा कि ऐसे पल ही जिंदगी को खास बनाते हैं. कुल मिलाकर, इस वीडियो ने हर किसी के दिल को छू लिया है.

डिस्क्लेमर: यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने के आधार पर बनाई गई है. जी न्यूज इसकी प्रमाणिकता और सत्यता की पुष्टि नहीं करता है.