घर जाकर क्या करूंगा? 60 साल के ऑटो ड्राइवर ने बताई देर रात तक काम करने की वजह

Emotional Video: सोशल मीडिया पर अक्सर चमक-धमक वाले वीडियो वायरल होते हैं, लेकिन कभी-कभी कोई साधारण सी बातचीत का वीडियो दिल को झकझोर कर रख देता है. लेकिन इन दिनों एक बुजुर्ग ऑटो ड्राइवर का वीडियो इंटरनेट पर छाया हुआ है, जिसने 'अकेलेपन' की एक ऐसी परिभाषा दी है जिसे सुनकर लाखों लोगों की आंखें नम हो गई हैं. वायरल इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर wanderlungez नाम के अकाउंट से पोस्ट किया गया और कैप्शन में लिखा, 'हर थका हुआ आदमी पैसे के लिए काम नहीं करता… कभी-कभी वह उस घर से भाग रहा होता है, जहां अब कोई इंतजार नहीं करता.'

वीडियो में ड्राइवर 60 साल के करीब दिख रहे हैं, फिर भी लंबे घंटे काम करते हैं. पैसेंजर ने पूछा कि इतनी उम्र में वे इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं. उनका जवाब था कि अब काम पैसे कमाने के लिए नहीं, बल्कि समय बिताने का एक तरीका बन गया है. उन्होंने अपनी जिंदगी का जिक्र करते हुए बताया कि उनकी शादी 30 साल से ज्यादा हुई थी और तीन बेटियां हैं, जो अब अलग शहरों में रहती हैं. उनके शब्दों में अनुभव और अकेलापन साफ झलकता है.

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पत्नी की याद ने क्या बदल दिया?

ड्राइवर ने बताया कि वर्षों तक उनकी रोजमर्रा की दिनचर्या में देर रात घर लौटना, पत्नी से मुलाकात करना और उनका प्यार और खाना लेना शामिल था. लेकिन अब उनकी पत्नी गुजर चुकी हैं और वह अकेले रह गए हैं. यही अकेलापन उन्हें घर लौटने की जल्दी नहीं करने देता. जब पैसेंजर ने पूछा कि क्या अब घर जा रहे हैं, तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि थोड़ी देर और ड्राइविंग करेंगे. उनका जवाब था, “घर जाने की जल्दी तब होती है जब कोई इंतजार कर रहा हो.”

सोशल मीडिया पर क्या रिएक्शन आया?

वीडियो साझा होने के बाद कई यूजर्स भावुक हो गए. एक ने लिखा, “कुछ लोग शोर के लिए बाहर नहीं रहते, वे इसलिए रहते हैं क्योंकि घर का सन्नाटा ज्यादा जोर से लगता है.” एक अन्य ने साझा किया कि “कनाडा आने के बाद मैं भी घर नहीं जाना चाहता, सिर्फ बाहर काम करता हूं क्योंकि घर में सन्नाटा बर्दाश्त नहीं होता.” तीसरे यूजर ने लिखा, “उनका दर्द महसूस कर सकता हूं. यह दिखाता है कि वह अपनी पत्नी को कितना याद करते हैं. भगवान उनकी कमी पूरी नहीं कर सकते, लेकिन ऐसे लोग उनके जीवन में सकारात्मक असर डालते हैं.”

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