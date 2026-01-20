मर गई इंसानियत... बेटी की अर्थी को नहीं मिला गांववालों का कंधा, लाचार बाप-भाई को देख नहीं रुकेंगे आंसू

लग रहा है कलयुग धीरे-धीरे आ रहा है... आज के दौर में लगातार मानवता शर्मसार हो रही है. सोशल मीडिया प्लेटफॅार्म एक्स पर ऐसा वीडियो वायरल हुआ है जिसे देखकर आपके रूह कांप जाएगी. आप ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि दुनिया किस दिशा में जा रही है. इस वीडियो में एक गांव में बेटी की मौत के बाद उसकी अर्थी उठाने के लिए सिर्फ उसका बूढ़ा पिता और जवान भाई खड़े नजर आए. न कोई पड़ोसी, न कोई रिश्तेदार, न ही गांव का कोई शख्स कंधा देने आगे आया. जिस बेटी ने इसी गांव में सांस ली, उसी गांव ने आखिरी विदाई में मुंह मोड़ लिया. कांपते हाथों से अर्थी उठाता पिता और सूनी आंखों से सब देखता भाई समाज से सवाल पूछ रहे हैं. क्या यही हमारी इंसानियत है?

वीडियो में देखा जा सकता है कि बेटी की अर्थी उठाने के लिए केवल उसके पिता और भाई ही मौजूद हैं. गांव के बाकी लोग या तो घरों में बंद रहे या फिर किसी न किसी बहाने से दूरी बनाए रहे. किसी ने कहा कि शादी में जाना है, किसी ने काम का हवाला दिया, तो किसी ने चुप्पी साध ली. यह दृश्य बताता है कि दुख की घड़ी में भी लोग साथ खड़े होने से कतराने लगे हैं. जिस समाज में अंतिम संस्कार जैसे संस्कार सामूहिक जिम्मेदारी माने जाते थे, वहां आज एक परिवार को अकेले ही यह बोझ उठाना पड़ा. यह नजारा इंसानियत की गिरती तस्वीर को साफ दिखाता है.

सिर्फ बाप भाई ने उठाई बेटी की अर्थी और गांव से कोई कंधा देने नहीं आया। यह है आज के समाज की हकीकत। वीडियो किसी ने कहा शादी है तो किसी ने कुछ और बहाना बनाया। अब समाज में इंसानियत नहीं बचा है। pic.twitter.com/ue06ZazAfc — छपरा जिला (@ChapraZila) January 20, 2026

कांपते हाथ और सूनी आंखें बन गए सवाल

अर्थी उठाते पिता के कांपते हाथ और भाई की आंखों में भरा सन्नाटा दिल को झकझोर देता है. यह सिर्फ एक बेटी की विदाई नहीं थी, बल्कि समाज की संवेदनशीलता की परीक्षा भी थी, जिसमें लोग फेल होते नजर आए. दुख के इस पल में एक कंधा भी न मिलना उस परिवार के जख्मों को और गहरा कर गया. वीडियो देखने वालों का कहना है कि इस दृश्य ने उन्हें अंदर तक हिला दिया. लोग सवाल उठा रहे हैं कि क्या अब इंसानियत इतनी कमजोर हो गई है कि दुख के समय साथ खड़ा होना भी बोझ लगने लगा है?

समाज के लिए आत्ममंथन का वक्त

यह घटना सिर्फ एक परिवार की कहानी नहीं, बल्कि पूरे समाज के लिए चेतावनी है. रिश्ते, रीति-रिवाज और व्यस्तताएं अपनी जगह हैं, लेकिन इंसानियत उनसे कहीं ऊपर होनी चाहिए. आज अगर हम दूसरों के दुख में कंधा देने से बचते हैं, तो कल वही हाल हमारे साथ भी हो सकता है. वीडियो देख लोग भावुक होकर कमेंट कर रहे हैं. एक यूजर कमेंट करते हुए लिखा,'मृत समाज का एक मात्र लाश है, जिसे मोक्ष की प्राप्ति हुई इन्हें दो कंधे तो मिले बाकि लोग तो मृत हैं जिंदा लाश हैं.'