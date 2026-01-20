Advertisement
trendingNow13081093
Hindi Newsजरा हटकेमर गई इंसानियत... बेटी की अर्थी को नहीं मिला गांववालों का कंधा, लाचार बाप-भाई को देख नहीं रुकेंगे आंसू

मर गई इंसानियत... बेटी की अर्थी को नहीं मिला गांववालों का कंधा, लाचार बाप-भाई को देख नहीं रुकेंगे आंसू

गांव में बेटी की मौत के बाद उसकी अर्थी को सिर्फ पिता और भाई ने कंधा दिया, कोई पड़ोसी या रिश्तेदार आगे नहीं आया. वायरल वीडियो ने इंसानियत पर सवाल खड़े कर दिए. कांपते हाथ और सूनी आंखें समाज की संवेदनहीनता और टूटती मानवता की तस्वीर दिखाते हैं.

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Jan 20, 2026, 11:29 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

मर गई इंसानियत... बेटी की अर्थी को नहीं मिला गांववालों का कंधा, लाचार बाप-भाई को देख नहीं रुकेंगे आंसू

लग रहा है कलयुग धीरे-धीरे आ रहा है... आज के दौर में लगातार मानवता शर्मसार हो रही है. सोशल मीडिया प्लेटफॅार्म एक्स पर ऐसा वीडियो वायरल हुआ है जिसे देखकर आपके रूह कांप जाएगी. आप ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि दुनिया किस दिशा में जा रही है. इस वीडियो में एक गांव में बेटी की मौत के बाद उसकी अर्थी उठाने के लिए सिर्फ उसका बूढ़ा पिता और जवान भाई खड़े नजर आए. न कोई पड़ोसी, न कोई रिश्तेदार, न ही गांव का कोई शख्स कंधा देने आगे आया. जिस बेटी ने इसी गांव में सांस ली, उसी गांव ने आखिरी विदाई में मुंह मोड़ लिया. कांपते हाथों से अर्थी उठाता पिता और सूनी आंखों से सब देखता भाई समाज से सवाल पूछ रहे हैं. क्या यही हमारी इंसानियत है?

वीडियो में देखा जा सकता है कि बेटी की अर्थी उठाने के लिए केवल उसके पिता और भाई ही मौजूद हैं. गांव के बाकी लोग या तो घरों में बंद रहे या फिर किसी न किसी बहाने से दूरी बनाए रहे. किसी ने कहा कि शादी में जाना है, किसी ने काम का हवाला दिया, तो किसी ने चुप्पी साध ली. यह दृश्य बताता है कि दुख की घड़ी में भी लोग साथ खड़े होने से कतराने लगे हैं. जिस समाज में अंतिम संस्कार जैसे संस्कार सामूहिक जिम्मेदारी माने जाते थे, वहां आज एक परिवार को अकेले ही यह बोझ उठाना पड़ा. यह नजारा इंसानियत की गिरती तस्वीर को साफ दिखाता है.

 

Add Zee News as a Preferred Source

कांपते हाथ और सूनी आंखें बन गए सवाल

अर्थी उठाते पिता के कांपते हाथ और भाई की आंखों में भरा सन्नाटा दिल को झकझोर देता है. यह सिर्फ एक बेटी की विदाई नहीं थी, बल्कि समाज की संवेदनशीलता की परीक्षा भी थी, जिसमें लोग फेल होते नजर आए. दुख के इस पल में एक कंधा भी न मिलना उस परिवार के जख्मों को और गहरा कर गया. वीडियो देखने वालों का कहना है कि इस दृश्य ने उन्हें अंदर तक हिला दिया. लोग सवाल उठा रहे हैं कि क्या अब इंसानियत इतनी कमजोर हो गई है कि दुख के समय साथ खड़ा होना भी बोझ लगने लगा है?

समाज के लिए आत्ममंथन का वक्त

यह घटना सिर्फ एक परिवार की कहानी नहीं, बल्कि पूरे समाज के लिए चेतावनी है. रिश्ते, रीति-रिवाज और व्यस्तताएं अपनी जगह हैं, लेकिन इंसानियत उनसे कहीं ऊपर होनी चाहिए. आज अगर हम दूसरों के दुख में कंधा देने से बचते हैं, तो कल वही हाल हमारे साथ भी हो सकता है. वीडियो देख लोग भावुक होकर कमेंट कर रहे हैं. एक यूजर कमेंट करते हुए लिखा,'मृत समाज का एक मात्र लाश है, जिसे मोक्ष की प्राप्ति हुई इन्हें दो कंधे तो मिले बाकि लोग तो मृत हैं जिंदा लाश हैं.' 

About the Author
author img
Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. एक साल से पत्रकारिता में सक्रिय....और पढ़ें

TAGS

Viral Newsoffbeat newsviral section news

Trending news

पवित्र स्नान से सीधा पद पर सवाल, स्वामी अविमुक्तेश्वरानन्द को कोर्ट से मिला नोटिस
DNA
पवित्र स्नान से सीधा पद पर सवाल, स्वामी अविमुक्तेश्वरानन्द को कोर्ट से मिला नोटिस
भारत की सबसे ऊंची जगह पर शख्स ने किया शर्मिंदगी वाला काम, फूटा लोगों का गुस्सा
viral video
भारत की सबसे ऊंची जगह पर शख्स ने किया शर्मिंदगी वाला काम, फूटा लोगों का गुस्सा
बंगाल में चुनाव से पहले खलबली, ममता के गढ़ में बीजेपी ने भेजे बाहरी नेता
West Bengal
बंगाल में चुनाव से पहले खलबली, ममता के गढ़ में बीजेपी ने भेजे बाहरी नेता
ठंड गई नहीं… लौटने वाली है और खतरनाक रूप में! 21 जनवरी से शुरू होगा मौसम का 'खेल'
weather update
ठंड गई नहीं… लौटने वाली है और खतरनाक रूप में! 21 जनवरी से शुरू होगा मौसम का 'खेल'
पंजाब में अब गैंगस्टरों की खैर नहीं, पकड़ने के लिए पुलिस ने चलाया ऑपरेशन
Punjab
पंजाब में अब गैंगस्टरों की खैर नहीं, पकड़ने के लिए पुलिस ने चलाया ऑपरेशन
आवारा कुत्तों का मामला, SC ने मेनका गांधी को लगाई फटकार, पूछा- मंत्री रहते क्या किया
Supreme Court
आवारा कुत्तों का मामला, SC ने मेनका गांधी को लगाई फटकार, पूछा- मंत्री रहते क्या किया
क्या मिलेगा मनमाने हवाई किराये से छुटकारा? 'सुप्रीम' रडार पर आईं एयरलाइन कंपनियां
airline fare
क्या मिलेगा मनमाने हवाई किराये से छुटकारा? 'सुप्रीम' रडार पर आईं एयरलाइन कंपनियां
क्या ढाई-ढाई साल के लिए शिंदे की शर्त मान गई BJP? इस दिन मुंबई को मिल जाएगा नया मेयर
BMC Mayor Election 2026
क्या ढाई-ढाई साल के लिए शिंदे की शर्त मान गई BJP? इस दिन मुंबई को मिल जाएगा नया मेयर
बुर्ज खलीफा बनाने वाली EMAAR के साथ घपला, श्रवण गुप्ता, जिसने दो देशों में दिखा धोखा
Shravan Gupta
बुर्ज खलीफा बनाने वाली EMAAR के साथ घपला, श्रवण गुप्ता, जिसने दो देशों में दिखा धोखा
बूथ लेवल से राष्ट्रीय स्तर तक... बीजेपी ने एक झटके में कैसे पूरे किए संगठन के चुनाव
BJP
बूथ लेवल से राष्ट्रीय स्तर तक... बीजेपी ने एक झटके में कैसे पूरे किए संगठन के चुनाव