अमेरिकी महिला का भारत से विदाई का वीडियो देखकर रो पड़े लोग, आखिर क्या था आखिरी दिन की झलकियों में खास?
अमेरिकी महिला का भारत से विदाई का वीडियो देखकर रो पड़े लोग, आखिर क्या था आखिरी दिन की झलकियों में खास?

Emotional Video: भारत से जुड़ी यादें अक्सर विदेशी नागरिकों को हमेशा के लिए बांध लेती हैं. कुछ ऐसा ही हुआ अमेरिका की महिला डैनेल टिबेरी (Danelle Tiberi) के साथ जिन्होंने इंस्टाग्राम पर अपना विदाई वीडियो शेयर किया. 

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Aug 28, 2025, 09:33 AM IST
अमेरिकी महिला का भारत से विदाई का वीडियो देखकर रो पड़े लोग, आखिर क्या था आखिरी दिन की झलकियों में खास?

Emotional Video: भारत से जुड़ी यादें अक्सर विदेशी नागरिकों को हमेशा के लिए बांध लेती हैं. कुछ ऐसा ही हुआ अमेरिका की महिला डैनेल टिबेरी (Danelle Tiberi) के साथ जिन्होंने इंस्टाग्राम पर अपना विदाई वीडियो शेयर किया. इस वीडियो में उन्होंने अपने भारत में बिताए अंतिम दिन की झलकियां दिखाई, जो बेहद इमोशनल थीं.

यह भी पढ़ें: छुट्टी के दिन किया काम तो कोर्ट ने लगाया इतने लाख का जुर्माना, बॉस को भी भरनी पड़ी मोटी रकम!

आखिरी दिन कैसा रहा?

डैनेल का भारत में आखिरी दिन भावनाओं से भरा हुआ था. उन्होंने पैकिंग करते हुए दिन की शुरुआत की, बेटी को स्कूल के लिए तैयार किया और फिर अपने होम ट्रेनर के साथ वर्कआउट भी किया. इस बीच मोहल्ले के एक स्ट्रीट डॉग से हुई प्यारी मुलाकात ने उन्हें और भी इमोशनल कर दिया.

भारत की कौन-सी चीजें करेंगी सबसे ज्यादा याद?

वीडियो में उन्होंने बताया कि उन्हें डोरस्टेप डिलीवरी और भारत का रंग-बिरंगा फैशन बहुत याद आएगा. उन्होंने आखिरी बार Swiggy से खाना मंगाया और ऑर्डर मिलने के बाद भावुक होकर कहा कि यह सुविधा अब उनके पास नहीं होगी. बाद में वे मॉल गईं और वहां भारत की कलरफुल फैशन कल्चर को एक बार फिर निहारा. सुबह के नाश्ते पर उन्होंने अपने घर से दिखाई देने वाला खूबसूरत नजारा देखा और उसकी सराहना की. शाम को उन्होंने बच्चों के साथ समय बिताया, गले लगकर अलविदा कहा और आखिरी रात दोस्तों के साथ मीठी यादें बनाई. वाइन और हंसी-मजाक के साथ यह शाम उनकी भारत यात्रा की सबसे खास विदाई बन गई.

 

 

यह भी पढ़ें: मोबाइल शॉप से लीक हुए प्राइवेट वीडियो ने बिगाड़ दी इस शख्स की जिंदगी, सुनाई दर्दनाक दास्तां

वीडियो पर लोगों ने कैसी प्रतिक्रिया दी?

इंस्टाग्राम पर शेयर किए गए इस वीडियो ने जल्द ही लोगों का दिल जीत लिया. कमेंट सेक्शन में ढेरों भारतीय और विदेशी यूज़र्स ने उन्हें शुभकामनाएं दीं. किसी ने लिखा, “सेफ ट्रेवल. गॉड ब्लेस.” तो किसी ने भावुक होकर कहा, “आपसे मिलकर अच्छा लगा, आपकी आगे की यात्रा सुखद हो.” वहीं कई लोगों ने उनसे यह भी पूछा कि अब वे कहां जा रही हैं.

क्यों हुआ यह वीडियो वायरल?

इस वीडियो में भारत की रोज़मर्रा की छोटी-छोटी खुशियों और भावनाओं को खूबसूरती से दिखाया गया. यही वजह रही कि लाखों लोगों ने इसे पसंद किया और अपने अनुभव भी शेयर किए. विदेशी नागरिकों का भारत से इतना गहरा जुड़ाव देखकर भारतीय भी गर्व और इमोशन से भर उठे.

