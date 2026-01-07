Advertisement
trendingNow13066054
Hindi Newsजरा हटकेदादी के कांप रहे हाथ, पोती ने कैसे Video Call करना सिखाया? क्लिप देखकर लाखों लोग रो पड़े; लोग बोले- प्यार हो तो ऐसा

दादी के कांप रहे हाथ, पोती ने कैसे Video Call करना सिखाया? क्लिप देखकर लाखों लोग रो पड़े; लोग बोले- प्यार हो तो ऐसा

Emotional Video: सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा एक भावुक वीडियो इंटरनेट यूज़र्स का दिल जीत रहा है, जिसमें एक पोती अपनी दादी को स्मार्टफोन पर वीडियो कॉल करना सिखाती दिख रही है और यह सीन लोगों को अपने बुज़ुर्गों की याद दिला रहा है.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Jan 07, 2026, 06:47 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

दादी के कांप रहे हाथ, पोती ने कैसे Video Call करना सिखाया? क्लिप देखकर लाखों लोग रो पड़े; लोग बोले- प्यार हो तो ऐसा

Grandmother Video Call: सोशल मीडिया पर इन दिनों एक बेहद भावुक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक पोती अपनी दादी को स्मार्टफोन पर वीडियो कॉल करना सिखा रही है. यह वीडियो न सिर्फ तकनीक और बुजुर्गों के रिश्ते को दिखाता है, बल्कि परिवार में प्यार, धैर्य और समझ की एक खूबसूरत तस्वीर भी पेश करता है. वीडियो देखते ही देखते लाखों लोगों के दिल को छू गया है.

यह भी पढ़ें: इंडिया में अब भी है इस पाकिस्तानी नेता का आलीशान बंगला! 2.5 एकड़ में फैला खूबसूरत घर, बन गया खंडहर; देखें VIDEO

वीडियो किसने शेयर किया और इसमें क्या खास दिखा?

Add Zee News as a Preferred Source

यह वीडियो इंस्टाग्राम पर ‘Chatori Amma’ नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है. क्लिप में बुज़ुर्ग महिला के हाथ हल्के से कांपते नजर आते हैं, जब वह अपनी पोती के बताए निर्देशों को ध्यान से फॉलो करती हैं. हर बटन दबाने से पहले उनकी आंखों में झिझक और सीखने की उत्सुकता साफ दिखाई देती है. वीडियो में पोती ओजस्वी चतुर्वेदी बेहद शांत और प्यार भरे अंदाज में अपनी दादी को समझाती नजर आती हैं कि कब और कहां दबाना है. वह बिना किसी जल्दबाजी के हर स्टेप को दोहराती हैं, ताकि दादी आसानी से समझ सकें. यह सीन दिखाता है कि तकनीक सीखने में उम्र नहीं, बल्कि सही मार्गदर्शन मायने रखता है.

 

 

यह भी पढ़ें: पहाड़ से 60 फीट नीचे गिरी, 7 घंटे की मौत में लड़की ने देखी ऐसी चीजें! जिंदा बची तो लोगों सुनाया असल किस्सा

सोशल मीडिया पर लोगों की प्रतिक्रिया कैसी रही?

इस वीडियो को अब तक 15 लाख से ज्यादा व्यूज़ और 75 हजार से अधिक लाइक्स मिल चुके हैं. यूज़र्स ने पोती के धैर्य और दादी की सीखने की लगन की जमकर तारीफ की है. कई लोगों ने कमेंट में लिखा कि उनकी नानी या दादी भी अब स्मार्टफोन इस्तेमाल करने में माहिर हो चुकी हैं. कमेंट सेक्शन में कई यूज़र्स भावुक हो गए और उन्होंने अपने दिवंगत नाना-नानी या दादा-दादी को याद किया. किसी ने लिखा कि वह अपनी नानी को टीवी और कॉल करना सिखाया करते थे, तो किसी ने बताया कि यह वीडियो उन्हें अपने पुराने दिनों की याद दिला गया. यही वजह है कि यह वीडियो सिर्फ वायरल नहीं, बल्कि यादों से जुड़ा हुआ बन गया है.

About the Author
author img
Alkesh Kushwaha

पिछले 13 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. साल 2012 में लखनऊ के अखबार कैनविज टाइम्स से करियर की शुरुआत करने वाले अल्केश ने डेली न्यूज एक्टिविस्ट अखबार में भी काम किया. दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिक...और पढ़ें

TAGS

Emotional video

Trending news

गलन और शीतलहर से सहमा आधा भारत, 40 दिन का 'चिल्लई कलां' कैसे काटते हैं कश्मीर के लोग
Jammu Kashmir
गलन और शीतलहर से सहमा आधा भारत, 40 दिन का 'चिल्लई कलां' कैसे काटते हैं कश्मीर के लोग
देश विरोधी नारे और सनातन विरोधी फैसले... BNG की तरह भारत में भी बढ़ रही कट्टरता?
DNA
देश विरोधी नारे और सनातन विरोधी फैसले... BNG की तरह भारत में भी बढ़ रही कट्टरता?
SIR की लिस्ट में कितने ट्विस्ट! UP में करीब 3 करोड़ फर्जी वोटर हटे, किसके वोट कटे?
SIR Draft List
SIR की लिस्ट में कितने ट्विस्ट! UP में करीब 3 करोड़ फर्जी वोटर हटे, किसके वोट कटे?
श्रीनगर के बुलबुल बाग में लगी भीषण, रिहायशी इलाके तक पहुंचने से बुझाने की कोशिश जारी
hindi Jammu and Kashmir news
श्रीनगर के बुलबुल बाग में लगी भीषण, रिहायशी इलाके तक पहुंचने से बुझाने की कोशिश जारी
हेमंत सोरेन का चॉपर मांगकर सभा में पहुंचे अभिषेक बनर्जी, क्लियरेंस न मिलने से भड़के
Abhishek Banerjee
हेमंत सोरेन का चॉपर मांगकर सभा में पहुंचे अभिषेक बनर्जी, क्लियरेंस न मिलने से भड़के
सुप्रीम कोर्ट का मल्टी-स्टेज एग्जाम में आरक्षण पर बड़ा फैसला, HC का फैसला पलटा
Reservation in Exam
सुप्रीम कोर्ट का मल्टी-स्टेज एग्जाम में आरक्षण पर बड़ा फैसला, HC का फैसला पलटा
खेलों को बढ़ावा दे रही 'आप' की सरकार, 69वें नेशनल स्कूल गेम्स से पंजाब के मेडल बढ़े
Punjab
खेलों को बढ़ावा दे रही 'आप' की सरकार, 69वें नेशनल स्कूल गेम्स से पंजाब के मेडल बढ़े
अमर्त्य सेन को मिला SIR का नोटिस, TMC ने लगाया साजिश का आरोप; ECI को देनी पड़ी सफाई
Sir
अमर्त्य सेन को मिला SIR का नोटिस, TMC ने लगाया साजिश का आरोप; ECI को देनी पड़ी सफाई
चीन से डरा सहमा पाकिस्तान गिड़गिड़ाया, भारत-अफगानिस्तान पर लगाया आतंकवाद का आरोप
india afghanistan
चीन से डरा सहमा पाकिस्तान गिड़गिड़ाया, भारत-अफगानिस्तान पर लगाया आतंकवाद का आरोप
'ट्रंप से इतने डरते क्यों हो, नाम लेते ही पड़ जाते हो ठंडे...', ओवैसी का BJP पर हमला
Owaisi
'ट्रंप से इतने डरते क्यों हो, नाम लेते ही पड़ जाते हो ठंडे...', ओवैसी का BJP पर हमला