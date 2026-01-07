दादी के कांप रहे हाथ, पोती ने कैसे Video Call करना सिखाया? क्लिप देखकर लाखों लोग रो पड़े; लोग बोले- प्यार हो तो ऐसा

Grandmother Video Call: सोशल मीडिया पर इन दिनों एक बेहद भावुक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक पोती अपनी दादी को स्मार्टफोन पर वीडियो कॉल करना सिखा रही है. यह वीडियो न सिर्फ तकनीक और बुजुर्गों के रिश्ते को दिखाता है, बल्कि परिवार में प्यार, धैर्य और समझ की एक खूबसूरत तस्वीर भी पेश करता है. वीडियो देखते ही देखते लाखों लोगों के दिल को छू गया है.

वीडियो किसने शेयर किया और इसमें क्या खास दिखा?

यह वीडियो इंस्टाग्राम पर ‘Chatori Amma’ नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है. क्लिप में बुज़ुर्ग महिला के हाथ हल्के से कांपते नजर आते हैं, जब वह अपनी पोती के बताए निर्देशों को ध्यान से फॉलो करती हैं. हर बटन दबाने से पहले उनकी आंखों में झिझक और सीखने की उत्सुकता साफ दिखाई देती है. वीडियो में पोती ओजस्वी चतुर्वेदी बेहद शांत और प्यार भरे अंदाज में अपनी दादी को समझाती नजर आती हैं कि कब और कहां दबाना है. वह बिना किसी जल्दबाजी के हर स्टेप को दोहराती हैं, ताकि दादी आसानी से समझ सकें. यह सीन दिखाता है कि तकनीक सीखने में उम्र नहीं, बल्कि सही मार्गदर्शन मायने रखता है.

सोशल मीडिया पर लोगों की प्रतिक्रिया कैसी रही?

इस वीडियो को अब तक 15 लाख से ज्यादा व्यूज़ और 75 हजार से अधिक लाइक्स मिल चुके हैं. यूज़र्स ने पोती के धैर्य और दादी की सीखने की लगन की जमकर तारीफ की है. कई लोगों ने कमेंट में लिखा कि उनकी नानी या दादी भी अब स्मार्टफोन इस्तेमाल करने में माहिर हो चुकी हैं. कमेंट सेक्शन में कई यूज़र्स भावुक हो गए और उन्होंने अपने दिवंगत नाना-नानी या दादा-दादी को याद किया. किसी ने लिखा कि वह अपनी नानी को टीवी और कॉल करना सिखाया करते थे, तो किसी ने बताया कि यह वीडियो उन्हें अपने पुराने दिनों की याद दिला गया. यही वजह है कि यह वीडियो सिर्फ वायरल नहीं, बल्कि यादों से जुड़ा हुआ बन गया है.