Emotional Video: हाथ-पैर सलामत हैं फिर भी हार मान लेते हो? इस दिव्यांग डिलीवरी पार्टनर के शब्दों ने करोड़ों लोगों को किया इमोशनल, देखें वीडियो

सोशल मीडिया पर वायरल एक छोटा-सा वीडियो लोगों को यह सोचने पर मजबूर कर रहा है कि असली ताकत शरीर में नहीं, सोच में होती है. करीब डेढ़ मिनट की इस क्लिप में एक दिव्यांग जोमैटो डिलीवरी राइडर जिस सादगी और आत्मसम्मान के साथ अपनी जिंदगी की बात करता है, वही इसे खास बना देता है. यह कोई भाषण नहीं, न ही दिखावे की मटिवेशनल बात बस एक आम इंसान की सच्ची कहानी है, जो मुश्किल हालात में भी हार मानने को तैयार नहीं. यही वजह है कि यह वीडियो लाखों लोगों के दिल को छू रहा है और उन्हें खुद से सवाल पूछने पर मजबूर कर रहा है.

वायरल वीडियो में एक व्यक्ति दिव्यांग जोमैटो डिलवरी राइडर से सवाल करता है, “आप करते क्या हो?” इस पर राइडर बेहद शांति से जवाब देता है, “मैं जोमैटो की फूड डिलीवरी करता हूं. मेरे जैसे दिव्यांग लोगों के लिए फूड डिलीवरी बहुत बड़ा काम है.” यह वीडियो साल 2024 में कंटेंट क्रिएटर आयुष गोस्वामी ने अपने इंस्टाग्राम चैनल ‘आप करते क्या हो’ पर शेयर किया था, जो अब माइक्रो ब्लॉगिंग साइट एक्स पर फिर से वायरल हो रहा है. यह बातचीत सिर्फ जिज्ञासा तक सीमित नहीं रहती, बल्कि मेहनत, आत्मसम्मान और जिम्मेदारी से भरी एक जिंदगी की झलक दिखाती है. बिना किसी शिकायत के वह अपने काम को गर्व के साथ स्वीकार करता है, जो दर्शकों को गहराई से छू जाता है.

कम कमाई, बड़ा संतोष और मेहनत का सम्मान

Add Zee News as a Preferred Source

कमाई के सवाल पर डिलीवरी राइडर खुलकर बताता है कि वह महीने में करीब 10,000 से 12,000 रुपये कमा लेता है. वह समझाता है, “एक पार्सल पर 30, 40 या 50 रुपये मिल जाते हैं.” जब उससे पूछा जाता है कि क्या यह रकम काफी है, तो वह पूरी ईमानदारी और संतोष के साथ कहता है, “गुजारा मुश्किल है, लेकिन संतोष में ही संतुष्टि है.” वह बताता है कि जब रेस्टोरेंट का स्टाफ या सड़क पर लोग उसके काम की तारीफ करते हैं, तो उसे आगे बढ़ने की और ताकत मिलती है. उसके लिए सम्मान और आत्मसम्मान, पैसों से कहीं ज्यादा मायने रखते हैं. यही सोच इस वीडियो को खास बनाती है.

This Zomato Delivery Bro taught me more lessons than anyone else ever could. God bless this gentleman. If someone can identify this person, we can definitely take some inspiration. His message needs to be viral. Share it. God bless,#FI pic.twitter.com/YHdunUTugJ — Fundamental Investor (@FI_InvestIndia) January 31, 2026

जिम्मेदारी, जज्बा और जिंदगी को देखने का नजरिया

राइडर अपनी खास तौर पर डिजाइन की गई व्हलचेयर साइकिल ‘नियोमोशन’ के बारे में भी बताता है, जिसे IIT चेन्नई के इंजीनियरों ने तैयार किया है. जब उससे पूछा जाता है कि रोज आगे बढ़ने की प्रेरणा क्या है, तो वह जिम्मेदारी की बात करता है. वह कहता है, “मेरी पत्नी भी दिव्यांग है. अगर मैं काम नहीं करूंगा तो गुजारा कैसे होगा?” मुश्किलों के बीच उसकी सोच बेहद साफ है “खुश रहकर या दुखी होकर, काम तो करना ही है, तो खुश होकर क्यों न करें?” एक नेशनल लेवल टेबल टेनिस खिलाड़ी होने के नाते वह भारत के लिए मेडल जीतने का सपना भी देखता है. वीडियो के अंत में जब उससे पूछा जाता है कि क्या वह अपनी जिंदगी से खुश है, तो उसका जवाब लंबे समय तक याद रहता है “मैं खुश हूं, हर हाल में उसका शुक्रिया अदा करता हूं ”